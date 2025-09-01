Το πολιτικό σύστημα μπαίνει στην τελική ευθεία για το 10ήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η οποία θα εγκαινιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και η αυλαία θα πέσει με την αξιωματική αντιπολίτευση, την ομιλία και την συνέντευξη τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη 13-14 Σεπτεμβρίου. Στις 5 Σεπτεμβρίου, την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη, στην Θεσσαλονίκη, θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο του Economist. Τυχαίο; Δεν νομίζω!

Στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων

Αυτές τις ημέρες θα γίνουν και οι πρώτες φανερές και μυστικές δημοσκοπήσεις που θα αποτελέσουν βάση σύγκρισης για την δυναμική με την οποία ξεκινάνε τη σεζόν τα κόμματα. Θα ακολουθήσουν άλλες, μετά την ΔΕΘ, για το αποτύπωμα που θα αφήσουν. Δύο θα είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.

Τελεσίγραφο

Το μήνυμα του πρωθυπουργού στους παρόχους, ελήφθη και από σήμερα 1η Αυγούστου θα ρίξουν τις τιμές στο ρεύμα αρκετά κάτω από τα 14 λεπτά, όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, ανέφερε ότι σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, οι τιμές χονδρικής φέτος μειώθηκαν κατά 29%, ενώ η ψαλίδα της περιοχής μας με την κεντρική Ευρώπη περιορίστηκε σημαντικά, με τη χώρα μας να έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής τον Αύγουστο από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία. «Η πτώση αυτή πρέπει να αντανακλάται και στα τιμολόγια λιανικής» τόνισε. «Εύλογα, λοιπόν, αναμένω η πτώση αυτή να μεταφερθεί και στις τιμές της λιανικής τον επόμενο μήνα, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών».

Ψαλίδα!

Υπήρξε παρασκήνιο. Μετά την επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τον περασμένο Ιανουάριο να μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές της ενέργειας μεταξύ της Κεντρικής και της Νότιας Ευρώπης που είχε καταντήσει προκλητική οι ομάδες εργασίας έκαναν την δουλειά τους. Οι χώρες του Νότου έκαναν μέτωπο. Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος έθεσαν το θέμα στους ομολόγους τους και τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται. Σύμφωνα με στοιχεία του υπ.Ενέργειας τον Ιούλιο του 2024 η MWh ήταν 135€ ενώ τον Ιούλιο του 2025 ήταν 100€. Τον Αύγουστο του 2024 ήταν 129€ ενώ φέτος 73€. Τα τελευταία 24ωρα υπήρξαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με τους παρόχους. Εάν οι μειώσεις δεν είναι ανάλογες, η αντιπολίτευση θα έχει κάθε λόγο να κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση γιατί αυτή η χρονοκαθυστέρηση λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας.

Κρας τεστ

Η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τις απαράδεκτες δηλώσεις Φιντάν για τους Έλληνες πολιτικούς – δήλωσε ότι η Τουρκία είναι η «πολιτική ασπιρίνη» κι όταν δεν πάει κάτι καλά την επικαλούνται κλπ- σύντομα θα φανεί εάν θα έχει σοβαρές συνέπειες. Το πιο σοβαρό κρας τεστ θα είναι ο διαγωνισμός για τα τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, προκειμένου να αρχίσουν έρευνες για φυσικό αέριο.

Κληρώνει στις 10/9

Ο Παπασταύρου επιτάχυνε την διαδικασία. Στις 10 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, λήγει η προθεσμία και θα ανακοινωθούν οι εταιρείες που κατέθεσαν δήλωση ενδιαφέροντος. Μία από αυτές είναι η Chevron. Θα φανεί εάν επηρεάστηκαν από την ελληνοτουρκική κρίση ή εάν θα φτάσουν μέχρι τέλους δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, γεγονός που θα σηματοδοτούσε και την αμερικανική στήριξη σε ένα μεγάλο πρότζεκτ που πολεμάει η Τουρκία.

Ξεπαγώνει;

Μέσα στο Σεπτέμβριο θα φανεί εάν όντως ξεπάγωσε και η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας που είναι ευρωπαϊκό πρότζεκτ. Είχε κολλήσει ένα τρίμηνο αλλά τελικά η ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) ενέκρινε τα 25 εκατομ. Ευρώ που θα είναι η δαπάνη της Κύπρου. Η Ελλάδα είναι έτοιμη. Το επόμενο βήμα είναι η Κύπρος να καταβάλει το ποσόν και να αρχίσουν οι εργασίες. Το καλώδιο περνάει νότια της Καρπάθου. Η Τουρκία εξαπολύει απειλές. Είναι κρίσιμο εάν η ηλεκτρική σύνδεση προχωρήσει ή θα ξαναπαγώσει λόγω της έντασης.

Η αριστερά

Στρατηγική rebranding ακολουθεί με συνέπεια ο Αλέξης Τσίπρας. Μέσα σε λίγες ημέρες βρέθηκε στην επικαιρότητα τέσσερις φορές. Έδωσε συνέντευξη στην Le Monde στην ουσία προαναγγέλοντας το κόμμα του, απάντησε με ανάρτηση στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ, την Αγιά Σοφιά, τον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού όπως του υποσχέθηκε όταν έφυγε ο πατέρας του, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα με αφορμή την ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης σε «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός». «Είμαι ευτυχής που ταξιδέψαμε μαζί του στη ρότα της Αριστεράς» δήλωσε για τον πρώην υπουργό. «Και όταν θα ταξιδεύουμε στη ρότα του αγώνα για μια δικαιότερη κοινωνία, θα τον έχουμε πάντα μαζί μας, στη πλώρη μας» τόνισε σε άλλο σημείο φωτογραφίζοντας και πάλι τις προθέσεις του για το μέλλον. Στη Σύμη παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Εδώ και καιρό έχουν να εμφανιστούν σε κοινό φωτογραφικό ενσταντανέ οι δύο άνδρες. Τυχαίο; Δεν νομίζω και πάλι.

Λάβρος!

Λάβρος κατά του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης. Τον κατηγόρησε ότι αυτός μεθόδευσε την ανάδειξη του και την απομάκρυνση του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν «μια προειλημμένη απόφαση να είμαι εγώ ο αυτοφωράκιας, αυτός ο οποίος θα έπαιρνε όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος» δήλωσε. «Ο κόσμος είδε ξαφνικά μπουζουκτσίδικα, τον πρώην πρόεδρο του να κάνει όλα αυτά τα πράγματα» τόνισε. Σε ένα, πάντως, έχει δίκιο 100% ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να επιδιώκει την δικαίωση του για το 2025-2019 και να αποκηρύσσει τους υπουργούς του…

Ετοιμοπόλεμοι

Ανάλογη ήταν η επίθεση που δέχθηκε ο Τσίπρας από την Ζωή Κωνσταντοπουλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι το κόμμα του πρέπει να το ονομάσει «λαγούμι» κλπ. Δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσει ο πρώην πρωθυπουργός εάν κάνει κόμμα, το βέβαιο, όμως, είναι ότι τα περισσότερα πυρά τα δέχεται από πρώην δικούς του. Και να φανταστείτε ότι δεν αντέδρασε ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ, τον θεωρεί βουλευτή «του». Ούτε καν ο Παύλος Πολάκης που πολλοί στοιχηματίζουν ότι θα κάνει δικό του κόμμα ή θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει. Αυτήν την «ωραία ατμόσφαιρα» αναμένει το Μαξίμου για να χαλαρώσει λίγο!

Γκρίνια!

Συνεχίζεται η γκρίνια από διπλωμάτες του υπ.Εξωτερικών για τον διορισμό σε θέση πρέσβη στο ΟΑΣΕ στη Βιέννη του πρώην επικεφαλής του διπλωματικού συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα Βαγγέλη Καλπαδάκη. Στην αρχή τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό και μετά την μετάθεση του πρέσβη Κωνσταντίνου Κόλλια στην

Λευκωσία, αναβαθμίστηκε. Ο λόγος της γκρίνιας είναι ότι είθισται τέτοιες θέσεις να τις παίρνουν διπλωμάτες που είναι ήδη πρέσβεις. Ανάλογη ρύθμιση έγινε πάντως και για τα πρώην κυβερνητικά στελέχη, τον Πάνο Μπεγλίτη του ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Κουμουτσάκο της ΝΔ.

Το παρασκήνιο

Η στήλη γνωρίζει και σας το έχει γράψει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, έμπειρη διπλωμάτης και με βαθειά γνώση του διπλωματικού σώματος, έχει βαθειά εκτίμηση στο πρόσωπο του Βαγγέλη Καλπαδάκη, κι ας προέρχονται από διαφορετικά κόμματα. Του είχε προτείνει εδώ και καιρό την επιστροφή του στο διπλωματικό σώμα αλλά εκείνος δεν ήθελε να αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την ήττα. Ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού. Το θέμα είναι τι θα γίνει εάν κάνει – που θα κάνει δηλαδή- κόμμα ο Τσίπρας. Όταν είσαι καλός σε θέλουν όλοι!

Ταξίδι – αστραπή

Ταξίδι αστραπή στις ΗΠΑ έκανε υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ηταν για προσωπικούς λόγους. Έκανε έκπληξη στον γιο του που ζει εκεί και είχε γενέθλια.