Σήμερα θα κριθεί η επόμενη μέρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις και την στάση της κυβέρνησης. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, έχουν προχωρήσει την εξειδίκευση των μέτρων που ήδη ανακοινώθηκαν. Στην ουσία το μόνο νέο που περιμένουμε να ακούσουμε από επίσημα χείλη είναι ποιο από τα σενάρια του πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση που απέστειλε στο Μαξίμου, θα αποδεχθεί η κυβέρνηση για την τιμή του αγροτικού ρεύματος. Σήμερα είναι 9,2 λεπτά και πάνω και οι συζητήσεις είναι να κινηθεί γύρω στα 8-8,2. Τα 7 λεπτά που ζητούν οι αγρότες είναι κάτω του κόστους παραγωγής και δεν γίνεται αποδεκτό.

Προς σύγκρουση;

Περίπου το 1/3 των μπλόκων φαίνεται να επιθυμεί τον διάλογο αλλά σκοντάφτουν στην άρνηση των κόκκινων σκληρών. Φοβούνται να μιλήσουν, μου λένε γαλάζιοι αγρότες. Εάν όμως η απάντηση θα είναι όχι, και η κυβέρνηση περάσει στο plan b, θα αντιδράσουν πιο έντονα. Αναμένεται να ανακοινωθούν και οι κυρώσεις εάν τα μπλόκα θα συνεχιστούν. Τα πρόστιμα για κατάληψη δρόμων έχουν διαβαθμίσεις (απλό παρκάρισμα, παρεμπόδιση κυκλοφορίας, απείθεια στις αστυνομικές εντολές, κλείσιμο παρακαμπτηρίων κλπ). Στο τραπέζι είναι χρηματικά πρόστιμα από 350€ μέχρι αφαίρεση άδειας οδήγησης των αγροτών, αφαίρεση πινακίδων κλπ. Νέα άρνηση των αγροτών σε διάλογο θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω, διαμηνύεται σε όλους τους τόνους. Η εφαρμογή των προστίμων θα αρχίσει από την Παρασκευή ή την Δευτέρα.

Διαβασμένη!

Με νέα της συνέντευξη η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος που δεν θα συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα και ο στόχος του θα είναι η πρωτιά. «Όντως, οργανώνεται πάρα πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια, και, ναι, ελπίζω στο τέλος θα μπορούν να είναι οι πολίτες με ένα κόμμα παρόντες σε μία εκλογική διαδικασία» δήλωσε στο «Κόντρα».

Ο «δάσκαλος»

Ήταν πιο διαβασμένη και πιο περιποιημένη στην εξωτερική εμφάνιση της από κάθε άλλη φορά. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν μιλάει μόνο ως μια μάνα που έχασε το παιδί της στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά με πολιτικό προσανατολισμό. «Έχει δάσκαλο, δεν φαντάζεστε ποιον» μου είπε γνωστός πολιτικός. Δεν τον φαντάζομαι. Τον ξέρω. Αφήνω όμως την απόφαση στην Μαρία Καρυστιανού αν θελήσει κάποια στιγμή να τον εμφανίσει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για δυνατό χαρτί που μπορεί να στηρίξει τις προσδοκίες της και να την καθοδηγήσει πως να στριμώξει τον Τσίπρα. Ο νοών νοήτω!

Αχ Νικόλα!

Μην μπερδευτείτε. Δεν εννοώ τον Νικόλα Φαραντούρη που βρίσκεται πολύ κοντά με την Καρυστιανού όπως δήλωσαν και οι δύο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη πολλοί τον τοποθετούν στο κόμμα Καρυστιανού έχει προκαλέσει οργή στον ΣΥΡΙΖΑ. «Νίκο Φαραντούρη ξεκαθάρισε τη θέση σου είτε αποποιούμενος τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του Ευρωβουλευτή! Γιατί βγήκες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι του απατού σου!!» έγραψε ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτηση του στο Facebook. Το στοίχημα στην Κουμουνδούρου είναι αν θα προηγηθεί η διαγραφή του ή η ανεξαρτητοποίηση του. Να παραδώσει την έδρα το αποκλείουν!

Η 1η και ο 6ος

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», στην κατάταξη της δημοτικότητας, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται πρώτη στις θετικές γνώμες με 33%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 27%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης (26%). Έκτος είναι ο Τσίπρας με 15%. Θετικά σε ένα κομματικό εγχείρημα Καρυστιανού τάσσεται ένα ποσοστό από 25% έως 33% σε πάνω από έξι δημοσκοπήσεις. Άρα το έδαφος είναι εύφορο για να κάνει το βήμα.

Μήλον της έριδος

Η ΝΔ και στην τελευταία δημοσκόπηση προηγείται με πάνω από 17 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη θέση εξελίσσεται σε μήλον της έριδος. Ο Ανδρουλάκης έχει στόχο να βγει 1ο το ΠΑΣΟΚ έστω με μια ψήφο διαφορά. Μπορεί να χάσει όμως και την 2η θέση καθώς η δυναμική της Καρυστιανού είναι πιο ισχυρή. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε πολλές αναταράξεις στην Χαριλάου Τρικούπη.

Μούδιασμα

Μεγάλο μούδιασμα υπάρχει στην Αμαλίας. Η προαναγγελία ενός κόμματος Καρυστιανού πιθανόν να επισπεύσει την δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ανακοπεί η δυναμική της προβολής που του έδωσε το βιβλίο του η «Ιθάκη». Έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι πωλήσεις μετά το μπαμ των πρώτων ημερών. Το θέμα του τι έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνησή του έχει επίσης εξαντληθεί. Αυτοί που τον πίστεψαν τον πίστεψαν. Κανένα rebranding δεν θα μπορούσε να πείσει τους απέναντι. Παρουσίασε τη δική του αλήθεια. Άλλοι πρώην δεν έκαναν καμία αυτοκριτική. Δεν αρκεί αυτό όμως.

Μόνο όραμα δεν φτάνει

Ούτε με το όραμα μόνο μπορεί να πάει μακριά ο Τσίπρας. Το αφήγημα κατά της διαφθοράς το υπηρετεί με πιο αυθεντικό τρόπο η Καρυστιανού, μια μάνα που ψάχνει να βρει πώς έχασε το παιδί της και δεν κυβέρνησε ποτέ. Κανένας πρωθυπουργός δεν είναι αθώος του αίματος. Ο Τσίπρας κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια. Επομένως σε ένα πεδίο μόνο μπορούν να συγκριθούν. Στα προγράμματα τους. Ο πρώην πρωθυπουργός το έχει αντιληφθεί αυτό και θα επιταχύνει τις διεργασίες προετοιμασίας των προγραμματικών θέσεων του. Ένα κρίσιμο ερώτημα για τον Τσίπρα είναι σε ποια θέση θα βρεθεί αν η Καρυστιανού βγει 2η. Στην 3η ή μήπως και στην 4η; Αν δεν βιαστεί όλα είναι ανοιχτά. Η επιστροφή δεν είναι περίπατος.

Στη Θεσσαλονίκη

Ένα νέο μέτωπο θα δημιουργηθεί μεταξύ των δύο. Η Καρυστιανού κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια». «Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα» τόνισε. «Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε». Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στις 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του. Στελέχη τον πιέζουν να δημιουργήσει γρήγορα το κόμμα, πριν από την Καρυστιανού. Ίσως να χρησιμοποιήσει την επόμενη εμφάνιση του για να μιλήσει πιο καθαρά. Θα δούμε βέβαια τι θα απαντήσει και στην Καρυστιανού.

Μητσοτάκης ή Καρυστιανού

Ένα δίλημμα «Μητσοτάκης ή Καρυστιανού» οι γαλάζιοι αναλυτές εκτιμούν ότι θα λειτουργήσει υπέρ της συσπείρωσης εκλογικών δυνάμεων γύρω από την ΝΔ. Γιατί το πραγματικό ερώτημα θα είναι πολιτική σταθερότητα ή ταξίδι στο άγνωστο, όπως επισημαίνουν. Η Καρυστιανού όμως παίρνει κάποιες ψήφους και από την ΝΔ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θα υπάρξουν αναταράξεις. Όλα θα φανούν στους επόμενους μήνες.

Προσυπογράφω!

Με εξαίρεση δύο- τρεις χαρακτηρισμούς, λέξη δεν θα άλλαζα από το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη ότι πήρε έκσταση, επί 16 ώρες χόρευε και ήταν μια «σπουδαία» εμπειρία.

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: “έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία “καταπληκτική εμπειρία”, “σπουδαία στιγμή” και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι “είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ…”»

Έλεος!

«Ρε Καραγκιόζη», συνέχισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει “ασφαλής” δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!»

Υ.Γ Ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε επίσης ότι του αρέσει το χόρτο. «Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Γκαντεμιά κι αυτή! Όσοι πιστοί έμποροι ναρκωτικών προσέλθετε στον πρόεδρο του ΜΕΡΑ25. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου;