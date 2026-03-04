Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν είναι στόχος των Ιρανών, κάνουν κυβερνητικές πηγές. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι και τα χτυπήματα στο Ακρωτήρι της Κύπρου ήταν για την βρετανική βάση που οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι είναι στη διάθεση των αμερικανικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις επιθέσεις. Επίσης, η αμερικανική βάση της Σούδας είναι σε μεγάλη απόσταση, αν και η ιρανική βαλλιστική ακτίνα την συμπεριλαμβάνει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Κι ένα νέο σοβαρό χτύπημα στην Κύπρο τοποθετεί και την χώρα μας στην διακεκαυμένη ζώνη.

Ο «Κίμων»

Η άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει στην άμυνά της την ώρα που δέχεται επίθεση, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι της αριστεράς που έθετε το ερώτημα εάν το ζήτησε η Κύπρος ή εάν από μόνοι μας το κάναμε, βρήκε σύμφωνη την συντριπτική πλειονότητα. Μια αμηχανία ή καθυστέρηση θα μετρούσε αρνητικά για την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πηγές της στήλης στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις το αποτύπωμα ήταν θετικό σε όλο το πολιτικό φάσμα και όχι μόνο στους «υπερπατριώτες» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πηγή μου. Η φρεγάτα «Κίμων» είναι το νέο απόκτημα του Ναυτικού. Η έρευνα έδειξε ότι η αποστολή του στην Κύπρο μαζί με την φρεγάτα «Ψαρά» και τα F-16, δεν ήταν μόνο μια αναγκαιότητα για την στήριξη των αδελφών Κυπρίων αλλά και επίδειξη ισχύος, σε μια συγκυρία που η Τουρκία είναι «εξαφανισμένη».

Ράλι

Το ράλι των αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μέτρα στήριξης. Η κυβέρνηση συζητά το ενδεχόμενο ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εφόσον χρειαστεί, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Σε οτιδήποτε καταστεί αυτό ανάγκη προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη» δήλωσε. Ανοιχτό το άφησε και ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Το καλό σενάριο

Η ερώτηση ενός εκατομμυρίου είναι πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει χωρίς το ρίσκο να πέσει έξω. Αν κρατήσει μέχρι

δύο μήνες, η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Οι τιμές θα επανέλθουν στα επίπεδα που κινούνταν πριν τον πόλεμο και δεν θα χρειαστούν ούτε μέτρα στήριξης. Υπάρχουν και οι μειωμένες τιμές που ανακοινώθηκαν για τον Μάρτιο που έδωσαν μια ανάσα.

Το κακό σενάριο

Το χείριστο σενάριο είναι η πολεμική σύγκρουση να κρατήσει καιρό! Από τα στενά του Ορμούζ που έκλεισαν οι Φρουροί της Επανάστασης περνάει το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Θα έρθουν αυξήσεις φωτιά σε όλη την αλυσίδα και θα φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ακρίβεια να λειτουργεί ως μέγγενη. Το εύρος και η διάρκεια της κρίσης θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Η αισχροκέρδεια είναι ο πρώτος κίνδυνος. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει τεντωμένα τα αντανακλαστικά της.

Σε εγρήγορση

Δύο είναι τα στοιχήματα: η επάρκεια και η συγκράτηση των τιμών. Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είναι σε ανοιχτή τη γραμμή με τις εταιρείες ενέργειας. Χθες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι από όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς:: ρυθμιστής (ΡΑΕΕΥ), διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ) εταιρείες, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΜΕΤLΕΝ, MOTOR OIL, ΕΛΠΕ, AKTOR και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.

Ανέπτυξαν τις εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται μεσούσης της νέας κρίσης που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. «Να είμαστε σε επικοινωνία σε real time ώστε να μπορούμε να εγγυώμαστε ανά πάσα στιγμή την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας» είπε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο τουρισμός

Η παράταση του πολέμου, υπάρχει ανησυχία ότι θα προκαλέσει ζημιά και στον τουρισμό. Μετά το Πάσχα θα φανεί εάν αρχίσουν ακυρώσεις από τα μεγάλα πρακτορεία. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα παραμείνει από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι η συνέχιση του πολέμου θα εκτοξεύσει στα ύψη τα κόστη (μεταφορές κλπ). Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας. Η καλή του πορεία θα υπηρετήσεις τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ενόψει εκλογών το 2027 – εκτός απροόπτου- ενώ μια επιβράδυνση θα περιορίσει το καλάθι.

Οι «εγκλωβισμένοι» επιστρέφουν

Το Ανόι του Βιετνάμ ήταν ο προορισμός της αποστολης της ελληνικής Βουλής όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Τελικά επιστρέφουν μέσω Κωνσταντινούπολης. οι δύο σήμερα και οι άλλοι αύριο. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, και

συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας Στράτος Σιμόπουλος, ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Θανάσης Καββαδάς και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδος -Βιετνάμ Ζέττα Μακρή. Χιλιάδες είναι οι Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες της πολεμικής ζώνης. Εξετάζονται σχέδια απομάκρυνση τους με χερσαίες μεταφορές.

Στο ρελαντί

Ο πόλεμος επηρεάζει και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο ρελαντί κινούνται. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε κατά ιδίαν τον Νίκο Ανδρουλάκη και το επίπεδο της συζήτησης φαίνεται ότι ικανοποίησε το Μαξίμου. Την Παρασκευη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό.