ΝΤΙΝ Εντάξει, είναι κλισέ, αλλά πραγματικά αυτή την περίοδο το τηλεοπτικό τοπίο είναι «καζάνι που βράζει». Και για να το κάνουμε πιο… τηλεοπτικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι «κανάλια που βράζουν», με στελέχη τους να προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν την επόμενη σεζόν, έχοντας να διαχειριστούν αρκετά περιορισμένα μπάτζετ. Αν λοιπόν στα επιτελεία σταθμών η θολούρα από το «βράσιμο» συναγωνίζεται τα καλύτερα χαμάμ, τότε σκεφτείτε τι γίνεται στο παρασκήνιο…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ευτυχώς που, μέσα σε αυτή τη θολούρα, υπάρχουν κάποιοι που δίνουν φως. Στο σημείο αυτό λοιπόν θέλω να αναφέρω ότι, στη συνάντηση του Akyla και του Φωκά Ευαγγελινού με δημοσιογράφους, που έγινε αρχές της βδομάδας στο ραδιομέγαρο, ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision κέρδισε τις καρδιές πολλών από όσους βρεθήκαμε εκεί. Δεν ξέρω… αν και φυσικά ελπίζω να κάνει πράξη το Ferto και να feri και το βραβείο… αλλά πέρα από αυτό, το σίγουρο είναι ότι έχει άστρο. Και… εκτιμώ και ελπίζω ότι δεν πέφτω έξω… αλλά ο νεαρός καλλιτέχνης, εκτός από ταλέντο, κουβαλά και ήθος, χωρίς ψωνίστικες συμπεριφορές, αλλά επιλέγοντας τη σκληρή δουλειά και κυρίως αγάπη για αυτό που κάνει. Αυτά, μπας και μάθουν μερικοί… γιατί κάποιοι άλλοι έχουν μπερδέψει το ταλέντο με το ύφος και τη δουλειά με το μακιγιάζ! Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εγχώρια μουσική σκηνή! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κι από τον Akyla και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, πάμε σε τηλε-παρατράγουδα και διάφορες φήμες που… πάλι κλισέ… «έχουν πάρει φωτιά»… σε τέτοιο σημείο που ξεπερνούν και τους πιο ευφάνταστους σεναριογράφους. Πάντως, τίποτα δεν… υποκινείται τυχαία, όπως για παράδειγμα το σενάριο που θέλει τη Δανάη Μπάρκα να είναι την επόμενη σεζόν η οικοδέσποινα της εκπομπής της ΕΡΤ «Στούντιο 4». Βέβαια, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η ίδια η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν γνωρίζει ούτε την «πηγή» αυτής της ευφάνταστης «είδησης», ούτε συμμετείχε στη «γέννησή» της. Αντίθετα, η συγκεκριμένη είδηση «γεννήθηκε» από δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δημόσια τηλεόραση… αλλά επιλέγω να μην αποκαλύψω ποια είναι, για να μην βρεθούν εκτός… ραδιομεγάρου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Να προλάβω… γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα φτάσει η φαντασία ορισμένων… ούτε το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου έχει πέσει σε τραπέζι της ΕΡΤ, ούτε καν σε κάποιο από τα τραπέζια του κυλικείου της δημόσιας τηλεόρασης. Και για να μην αρχίσω να γράφω κι άλλα ονόματα, το μοναδικό πρόσωπο που μέχρι στιγμής βρίσκεται στο ραντάρ στελεχών της ΕΡΤ είναι, όπως έχω αναφέρει, η Μπέττυ Μαγγίρα. Βέβαια, προς το παρόν δεν έχει γίνει επίσημη συνάντηση, γνωρίζοντας στην ΕΡΤ πως η παρουσιάστρια θέλει πρωινή εκπομπή… κι ίσως και να «φοβηθεί» να αναλάβει το «Στούντιο 4»… αλλά ποτέ δεν ξέρεις…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πως ούτε ο Γιώργος Λιανός θα πάει στη δημόσια τηλεόραση, ούτε για τηλεπαιχνίδι ούτε για εκπομπή. Πιο πιθανό είναι να δούμε στο ραδιομέγαρο… τη Σία Κοσιώνη! Πάντως να πω κι αυτό: προγραμματίζεται να γίνει σύντομα συνάντηση της δημοσιογράφου με ανώτατο αξιωματούχο του ΣΚΑΪ… έστω κι αν κάποιοι εκ του σταθμού ζηλοφθονο-βλέπουν την καρέκλα της, έχοντας έτοιμη και… τη διάδοχη κατάσταση. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Τι… νομίζατε ότι μόνο στην ψυχαγωγία υπάρχει ίντριγκα, ζούλια και παρασκήνιο; Απλά οι «ψυχαγωγικοί» είναι πιο… εξωστρεφείς…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ