Με μια μακρά λίστα μαρτύρων που ξεπερνούν τους 70, η εξεταστική επιτροπή της βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να συνεχίσει τις εργασίες της πέραν των τριών μηνών που αποφασίστηκε και να φτάσει ίσως και μέχρι τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 2026. Η διερεύνηση ευθυνών θα ξεκινήσει από το 2025 αλλά θα πηγαίνει και προς τα πίσω και θα φτάσει μέχρι το 1997 που δημιουργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θαύμα, θαύμα!

Έγιναν και γκάφες ολκής. Στην γαλάζια λίστα συμπεριλήφθηκαν τρεις αποθανόντες. Δύο ήταν μεγαλοστελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τρίτο σας το αποκαλύπτει η στήλη. Ήταν – δεν έχουν τον Θεό τους- ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Μπασιάκος που έφυγε από την ζωή στα 63 του και στην κηδεία του είχε πάει η μισή παράταξη. Κι άλλα τραγελαφικά μου περιέγραψαν.

Στο πόδι!

Δικηγόροι καθυστερούσαν να παραδώσουν τις λίστες των μαρτύρων, κινητά δεν λειτουργούσαν τις επίμαχες ώρες γιατί τελείωσε η μπαταρία, έλεγχος στο πόδι της λίστας των μαρτύρων. Δεν είναι καλά σημάδια αυτά και το ερώτημα που έθεσαν αρκετοί βουλευτές είναι τι έκανε ο Μιχάλης Μπεκίρης, διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, αλλά και τα μέλη της ΝΔ στην Εξεταστική. Τελικά οι δύο αποθανόντες του ΟΠΕΚΕΠΕ παρέμειναν «ζωντανοί» στη λίστα μέχρι να αποκαλυφθεί ότι έφυγαν από τη ζωή. Το όνομα του Βαγγέλη Μπασιάκου το είδε κάποιος την τελευταία στιγμή και το έσβησε.

Ο «φραπές» θα είναι φρέντο

Μετά την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε με την πρώτη άρνηση της, η ΝΔ σκέφτεται σοβαρά πλέον στην δεύτερη φουρνιά των μαρτύρων, εκεί προς τις αρχές του χειμώνα, να κληθούν στην Εξεταστική ο «φραπές» και η Σεμερτζίδου που πάρκαρε στα βοσκοτόπια και τις στάνες Porsche και Ferrari και κατηγορείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι το 1,5 από τα 2,6 εκατ.€ που πήρε σε επιδοτήσεις κατευθύνθηκαν σε άλλους σκοπούς.

Με διαφορά

Στα ποσοστά των ευρωεκλογών στην εκτίμηση ψήφου κατέγραψαν τη ΝΔ δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν χθες Πέμπτη. Στην Metron Analysis για το Mega κινήθηκε στο 28,2%, και στην MRB για το Open στο 28,1%. Διψήφια η διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ και στις δύο έρευνες, φτάνει τις 15 μονάδες. Τεράστια είναι όμως η διαφορά – πάνω από 10 μονάδες- που την χωρίζει από την αυτοδυναμία. Δεν αισθάνεται την ανάσα του αντιπάλου αλλά θα τον έχει ανάγκη για να κάνει κυβέρνηση.

Εκλογές Μάρτιο 2027

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν θα πω όταν γίνουν, γιατί ξέρω πότε θα γίνουν, από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντ1. Το NEWSIT σας είχε γράψει από τις 19/11/2024 ότι τον Μάρτιο του 2027 θα γίνουν οι εκλογές για να υπάρχει χρόνος να ακολουθήσουν δεύτερες – ενδεχομένως και τρίτες – αν είναι οριακά τα ποσοστά και η χώρα να έχει κυβέρνηση. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2027 που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ για το β’ εξάμηνο του 2027. Όσο το δεύτερο κόμμα δεν μπορεί να πλησιάσει την ΝΔ είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εκτός κι αν το κλίμα βαρύνει ακόμη περισσότερο από τις νέες αποκαλύψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται ότι έρχονται.

«Μεζεκλίκια»

Σήµερα η στήλη λόγω Παρασκευής σας έχει και μεζεκλίκια και τσίπουρα και γαμήλιο γλέντι. Ξεκινάω από το πρώτο. Στα «Μεζεκλίκια» της Λαχαναγοράς του Ρέντη, έκανε το τραπέζι την Τέταρτη το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους βουλευτές της ΝΔ που είναι μέλη στις Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας και στους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον Νότη Μηταράκη, τον Δημήτρη Καιρίδη και τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είχε προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση τους για τα εθνικά θέματα. Το κλίμα ήταν καλό, ο Γεραπετρίτης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις τους.

Στα σύνορα

Παρών ήταν και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που δεν ακολούθησε στην ταβέρνα. Σήμερα αναχωρεί για περιοδεία στη Θράκη. Θα φτάσει μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία για να χαιρετήσει τους φαντάρους. «Σιγά μην αφήσω τον Βελόπουλο να ξεσαλώνει» έλεγε σε συναδέλφους του. Αεικίνητος Νικήτας. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση που έχει μπετονάρει ένα εκλογικό ακροατήριο και καταγράφει και μια αυξητική στάση.

Τσιπουράδικο

Για προσωπικούς λόγους βρέθηκε στον Βόλο χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον εξ απορρήτων του Μπάμπη Παπαδάκη. Τον ανακάλυψαν όμως τοπικά στελέχη και κατέληξαν στην ταβέρνα «Ακρωτήρι» με τσίπουρα και μεζέδες. Ο πρόεδρος και ο σύμβουλος τίμησαν δεόντως το τσίπουρο και τα μεζεδάκια (ήταν θαλασσινά). Η συζήτηση έφτασε και στον Τσίπρα που κάποτε τα στελέχη τον ψήφιζαν με πάθος και τώρα βγάζουν ένα θυμό. Πήγαν με τον Κασσελάκη όταν του απαγόρευσαν να κατέβει στην κούρσα για την ηγεσία.

Στην προθέρμανση

«Εμείς στηρίξαμε ΣΥΡΙΖΑ», «ήμασταν μαζί του» έλεγαν για τον Τσίπρα . Δεν βλέπουν με καλό μάτι ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού . Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια υποχώρηση των θετικών απόψεων. Η αβεβαιότητα φθείρει τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ψαλιδίζει και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Να βγει μπροστά γρήγορα του εισηγούνται αρκετοί συνομιλητές του. «Κινδυνεύει να καεί στην προθέρμανση» λένε βουλευτές. Ο Τσίπρας επιμένει στον αρχικό του στόχο προς το παρόν. Να τελειώσει το βιβλίο του μέχρι τα Χριστούγεννα. Μήπως, όμως, είναι αργά και στενόχωρα τον καινούριο χρόνο.

ΠΑΣΟΚοφωλιά

Την κόρη του παντρεύει ο γιατρός Παναγιώτης Λούσκος και καλεί πολλούς νυν και πρώην συντρόφους του από το ΠΑΣΟΚ. Το γαμήλιο γλέντι θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου και έχει προσκληθεί σχεδόν σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Λαλιώτης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και άλλοι. Θα είναι εκεί και ο πρόσφατα προσχωρήσας στη ΝΔ Ανδρέας Λοβέρδος. Πολλά βέλη εκτοξεύτηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Ο γάμος δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιδικίες. Έμαθα, πάντως, ότι οι οικοδεσπότες φρόντισαν να τον βάλουν στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην υπουργό της ΝΔ, γιατρό Τάκη Σκανδαλάκη.