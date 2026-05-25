ΝΤΙΝ Πολλές ακόμα οι εκκρεμότητες για την επόμενη σεζόν που παραμένουν στα τραπέζια των τηλεοπτικών σταθμών. Και με δεδομένο ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει και έντονη πολιτική επικαιρότητα, σημαντικά θέματα έχουν να λύσουν και στους ενημερωτικούς τομείς των σταθμών, με το παρασκήνιο να λέει ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει έντονη κινητικότητα… και μεταγραφολογία. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Εντάξει… δεν θα πω κάτι καινούργιο και δεν είναι «πρόβλεψη»… ότι με την έντονη ειδησεογραφία της επόμενης σεζόν δεν μπορεί να απουσιάζει από το τηλεοπτικό τοπίο η Σία Κοσιώνη που αποδεδειγμένα… και δικαιολογημένα… τα τελευταία 20 χρόνια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ενημερωτικό τομέα. Αν και δεν έχει ακόμα κλείσει οριστικά η συνεργασία, η δημοσιογράφος είναι πολύ κοντά στο καλησπερίσει την επόμενη σεζόν τους τηλεθεατές από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αυτή την περίοδο γίνεται… ζύμωση για να οριστεί το πλαίσιο συνεργασίας, αλλά και οι δύο πλευρές, όπως μαθαίνω, είναι πολύ θετικές ως προς αυτήν. Διευκρίνιση: στο «πλαίσιο συνεργασίας» δεν έχει τεθεί ποτέ η πρωινή ενημερωτική εκπομπή και αυτό είναι ένα σενάριο τηλεοπτικής φαντασίας, το οποίο ίσως να μην κυκλοφορεί εντελώς… άδολα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένουμε στην ενημέρωση, αλλά στη δικαστική διαμάχη που υπάρχει από την αρχή της σεζόν ανάμεσα στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή με τον ΣΚΑΪ. Οι δύο δημοσιογράφοι που είχαν κλείσει να συνεχίσουν στην παρουσίαση της εκπομπής «Μένουμε Ελλάδα» ενημερώθηκαν λίγο πριν από την αρχή της σεζόν ότι θα τοποθετηθεί ως συντονιστής από το στούντιο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Βέβαια, θεωρώ ότι ο ηθοποιός δεν φέρει καμία ευθύνη, γιατί δεν αυτοπροτάθηκε, οπότε καλό είναι να τον βγάζουμε από το «κάδρο» της δικαστικής διαμάχης. Πάντως, επειδή λέγονται διάφορα για την πορεία της εκπομπής με τον ηθοποιό στο «τιμόνι» της, αξίζει να αναφέρω ότι, με τα έως τώρα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή έκανε υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης με τους δύο δημοσιογράφους στην παρουσίαση… και τον συντονισμό της! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ανοικτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με τη Μπέττυ Μαγγίρα έχουν αφήσει στελέχη της ΕΡΤ όταν η παρουσιάστρια ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το STAR για το Greece’s Next Top Model. Αν λοιπόν η παρουσιάστρια δεν διευρύνει τη συνεργασία της με το κανάλι της Κηφισιάς και μετά το τέλος των γυρισμάτων του ριάλιτι μόδας, τότε δεν αποκλείεται να «σκάσει» πρόταση από την ΕΡΤ για εκπομπή με τη Μαγγίρα. Καλά… δεν θα γίνει τελευταία στιγμή η πρόταση, αφού τα περισσότερα προαποφασίζονται και ρυθμίζονται… ποικιλοτρόπως πριν φτάσουν για συζήτηση και έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Όπως για παράδειγμα έχει γίνει και με το «Στούντιο 4», που έχει ήδη δοθεί σε εταιρεία παραγωγής για να αναλάβει τη νέα σεζόν την εκπομπή με παρουσιαστές πλέον την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο. Όταν ολοκληρωθεί η εκπομπή για τη φετινή σεζόν, τότε θα κατατεθεί επίσημα η πρόταση, ενώ ο «μηχανισμός» έχει ξεκινήσει ήδη να δουλεύει και να κλείνει πρόσωπα. Βέβαια, αν και αρκετοί από τους συνεργάτες των Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλου δέχτηκαν πρόταση από το… νέο καθεστώς, ξεκαθάρισαν πως θα ακολουθήσουν τη Νάνσυ και τον Θανάση στον ΣΚΑΪ. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Για το τέλος δεν θα βάλω κουίζ, όπως συνήθως, αλλά πρόταση: βάλτε στο πρόγραμμά σας να δείτε την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, κάθε Κυριακή στις 17:20, μέσα από το MEGA. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Θα απολαύσετε βόλτα… στη θετική πλευρά της τηλεόρασης…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ