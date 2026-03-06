Σε ένα δυσμενές περιβάλλον εξαιτίας ενός πολέμου που θα κρατήσει όχι λίγες εβδομάδες αλλά μήνες, σφίγγει η μέγγενη της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στα υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης να ετοιμάσουν σενάρια σε τρεις βασικούς τομείς που θα χτυπηθούν περισσότερο από την ακρίβεια ώστε να κάνουν προτάσεις για μέτρα που θα μπορούσαν είτε να συγκρατήσουν τις τιμές είτε να δώσουν μια ανάσα. Αφορούν τις τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και την ενέργεια. Σύμφωνα με τις πηγές της στήλης, έως την Δευτέρα θα πρέπει να είναι έτοιμα τα σχέδια του κάθε υπουργείου ώστε ο πρωθυπουργός να αποφασίσει για τις προτεραιότητες που θα δοθούν όταν προκύψει πιεστική ανάγκη.

Νο 1 τα καύσιμα

Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι τα καύσιμα δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα. Από τα στενά του Ορμούζ περνάει το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου. Ο πόλεμος εγκλώβισε γύρω στα 3.300 πλοία από τα οποία τα 160 είναι ελληνικών συμφερόντων. Σύμφωνα με το BBC, ανάμεσα σε αυτά τα πλοία υπάρχουν και 320 δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο. Παράλληλα, το Κατάρ που παράγει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής σε LNG σταμάτησε την παραγωγή του διότι δέχεται επιθέσεις από το Ιράν.

Η εμπόλεμη κατάσταση και η αβεβαιότητα ως προς το ποια θα είναι η διάρκεια του πολέμου, πυροδοτεί ντόμινο αυξήσεων. Σύμφωνα να με τις πηγές της στήλης το πιο πιθανό είναι τα πρώτα μέτρα να ληφθούν για τα καύσιμα.

Δέσμευση

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε τα μέτρα που είναι στο τραπέζι, στην ομιλία του στη βουλή, κατά την ψήφιση του νομοσχέδιου για την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές για τους Απόδημους Έλληνες.

«Εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση» δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι δεδομένες, αλλά αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων» τόνισε.

Μέχρι 100$ το βαρέλι!

Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα ο προϋπολογισμός. Όταν συντάχθηκε, συμπεριέλαβε το ακραίο σενάριο να φτάσει το βαρέλι μέχρι και τα 100 δολάρια. Το domino effect θα έχει βαριές συνέπειες. Η ακρίβεια θα μετακυλίεται. Η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα κύματα δυσαρέσκειας.

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Οι κερδοσκόποι καιροφυλακτούν.

Τρομολαγνικά» σενάρια

Ψυχραιμία, όχι πανικός είναι η σύσταση της κυβέρνησης προς τους πολίτες.

«Όσο κακό είναι να υποτιμά κανείς τη διεθνή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλο τόσο κακό είναι να καλλιεργείται κλίμα πανικού» δήλωσε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤ. «Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν πρώτα απ’ όλα την ίδια την κοινωνία. Ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του. Δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε θαυματοποιοί, προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και εθνικά χρήσιμοι».

Τρομοκρατικά χτυπήματα

Οι απειλές που εκσφενδονίζονται από Ιρανούς αξιωματούχους προς τις ευρωπαϊκές χώρες που διευκολύνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τους Αμερικανούς έχει ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη επικινδυνότητας. Το καθεστώς της Τεχεράνης τα παίζει όλα για όλα. Και 13η χώρα -το Αζερμπαιτζάν– χτύπησε το Ιράν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όμως είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα.

Η Μ. Βρετανία και οι ΗΠΑ έχουν πληροφορίες, εκδίδουν οδηγίες για τους πολίτες τους. Οι μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται για αξιολόγηση των στοιχείων. Alert έχει σημάνει και στην Ελλάδα. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφάλειας. Οι μοναχικοί λύκοι είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης. Στόχοι είναι υπό στενή παρακολούθηση.

Άνοιξε τον δρόμο

Το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου που συμφώνησαν το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γλαύκος Κληρίδης, ατόνησε μετά το 2000 και επανεργοποιήθηκε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο σχεδόν από την πρώτη στιγμή.

Τις επόμενες μέρες ακολούθησαν η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ολλανδία ακόμη και η Ισπανία που αντιδρούσε στην αρχή. Η Κύπρος είναι τα πιο μακρινά ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά η ΕΕ.

Η ρήτρα

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, βάσει του Άρθρου 42.7, της ΕΕ η οποία ορίζει ότι «εάν ένα κράτος μέλος πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-μέλη έχουν απέναντί του υποχρέωση παροχής βοήθειας και συνδρομής με όλα τα μέσα που διαθέτουν». Η Κύπρος δεν έκανε επίκληση της ρήτρας και ο λόγος που επικαλούνται διπλωματικές πηγές είναι ότι δεν δέχθηκε επίθεση η Δημοκρατία αλλά η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Η Μ. Βρετανία δεν μπορεί να κάνει επίκληση της ρήτρας διότι δεν είναι πλέον μέλος της ΕΕ. Από την άλλη, η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ οπότε η Βρετανία που είναι, δεν μπορεί να κάνει επίκληση της αντίστοιχης ρήτρας γιατί η βάση της είναι σε τρίτη χώρα!

Αυτά είναι ψηλά γράμματα κατά την άποψη μου. Και δείχνουν στρουθοκαμηλισμό διότι οι εκκενώσεις γίνονται στην ευρύτερη περιοχή των βάσεων και όταν χτυπούν οι σειρήνες δεν χτυπούν μόνο μέσα στη βάση αλλά στην Κύπρο.

Άδειες σε περιφερειακά κανάλια

Μετά το νόμο για την ΕΡΤ και το μητρώο για τα περιφερειακά κανάλια που έκλεισαν εκκρεμότητες δεκαετιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχωράει στα επόμενα βήματα. Θα εκκινήσει την διαδικασία για την έκδοση αδειών για τα περιφερειακά κανάλια που λειτουργούσαν για χρόνια με προσωρινές άδειες.

Ταυτόχρονα ετοιμάζει ημερίδα για τα fake news όπου έχουν κληθεί να μιλήσουν ειδικοί και δημοσιογράφοι. Θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός και οι πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάσει το πλαίσιο απαγόρευσης της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Μαρινάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μητσοτάκη και σήμερα είναι ένα από τα πρόσωπα του στενού επιτελείου του Μαξίμου.

Στη μάχη

Οι τρεις διεθνολόγοι της ΚΟ της ΝΔ, ο Άγγελος Συρίγος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Δημήτρης Καιρίδης κάνουν 4-5 εμφανίσεις την ημέρα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Με τις αναλύσεις τους φωτίζουν στους πολίτες τις δραματικές εξελίξεις. Και οι τρεις γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να αξιολογήσουν την γεωστρατηγική σημασία των γεγονότων την ώρα που συμβαίνουν.