Χριστουγεννιάτικο μποναμά στους κτηνοτρόφους που αρρώστησαν τα ζώα τους από ευλογιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του, στην ΕΡΤnews. Την είδηση είχε αποκαλύψει στις 29/10 το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega και τη στήλη στο newsit.gr. «Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς» δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Χωρίς εισόδημα

Θανατώθηκαν γύρω στα 400.000 ζώα. Η αποζημίωση για την σφαγή του κάθε ζώου κυμαίνεται μεταξύ 170 – 250 ευρώ (ανάλογα με το τι ζώο είναι). Η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όμως δεν μπορεί να γίνει πριν κλείσει χρόνος από την ευλογιά διότι μπορεί να κολλήσουν και τα υγιή ζώα. Επομένως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους. Μένουν χωρίς εισόδημα για ένα χρόνο και ο στόχος είναι στηριχτούν οικονομικά. Τα μέτρα τα εξέταζαν με εντολή Μητσοτάκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς έβαλε κάτω τα σενάρια.

Πάνω από 50 εκατ. €

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο newsit.gr θα διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό ενίσχυσης θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν σε ένα κοπάδι. Μπορεί να ξεκληρίστηκε και ολόκληρο το κοπάδι. Υπολογίζεται να δοθεί πάνω από 120€ για κάθε ζώο που θανατώθηκε. Αν για παράδειγμα κάποιος είχε 500 ζώα, θα πάρει γύρω στις 6-6.500€. Το πραγματικό ποσόν θα γίνει γνωστό τον Δεκέμβριο, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει ο προϋπολογισμός. Οι προοπτικές είναι ευοίωνες. Έως τις 30/11 θα γίνουν κανονικά και οι πληρωμές για την βασική ενίσχυση των αγροτών, ύψους 600 εκατ. ευρώ, όπως δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαψεύδοντας όσους υποστηρίζουν το αντίθετο. Το θέμα αυτό έχει λήξει στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Χατζηδάκη – Κομισιόν εδώ και μέρες, δεν υπάρχει το θρίλερ που βλέπει η αντιπολίτευση.

Στις 28/11 250 € και ενοίκιο

Η προτεραιότητα που δόθηκε στους κτηνοτρόφους πιθανόν να βάλει φρένο σε χριστουγεννιάτικα κοινωνικά βοηθήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα σε συνταξιούχους κλπ. Δεν θα επηρεάσει όμως την καταβολή των 250€ στο 60% των συνταξιούχων και την επιστροφή ενός ενοικίου, συνολικού ύψους 600 εκατομ. €, που θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 28/11. Το ποσόν αυτό προέρχεται από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού (αλλά 500 εκατομ. € προορίζονται για δημόσιες επενδύσεις).

Ιδρύματα και σχολάζουσες κληρονομιές

Τάξη στο χάος που επικρατεί στα ιδρύματα επιχειρεί να βάλει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με το νομοσχέδιο που έδωσε σε διαβούλευση χθες. Σε ένα μεγάλο ίδρυμα θα απορροφήσει 2000 νεκρά ιδρύματα και 7000 σχολάζουσες κληρονομιές. Θα αναζητηθεί η περιουσία που τυχόν έχουν και εφόσον έχει καταπατηθεί θα διεκδικηθεί δικαστικά. Ένας από τους στόχους είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια σε μια εποχή που πολλά διαμερίσματα είναι κλειστά. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν να τρέξει από την εποχή των μνημονίων. Το έκανε ο Πιερρακάκης. Κάλιο αργά παρά ποτέ.

Με το βλέμμα στο 2027

Υπάρχει όμως μια ακόμη είδηση πίσω από αυτό το νομοσχέδιο. Προβλέπεται νέος τρόπος λειτουργίας και ένα ευέλικτο Δ.Σ. για το Ζάππειο. Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ελληνική προεδρία της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027 και πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία των υποδομών του κτιρίου. Η κυβέρνηση εργάζεται ώστε η χώρα να φιλοξενήσει Συνόδους ηγετών της ΕΕ ή Συμβουλίων Υπουργών, ανεξάρτητα από το τι θα βγάλουν οι κάλπες που θα προηγηθούν. Όλα πρέπει να είναι έτοιμα.

Ο ισορροπιστής

Χθες Τρίτη κηδεύτηκε στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Σταμάτης, υπουργός Επικρατείας των κυβερνήσεων συνεργασίας της καυτής περιόδου 2012-2015 που η χώρα είχε δεχθεί το ηλεκτροσόκ των μνημονίων. Τότε κάλυπτα τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την «Ελευθεροτυπία». Θυμάμαι ατελείωτες ώρες έξω από το Μαξίμου, οι δημοσιογράφοι να περιμένουμε τα αποτελέσματα των συσκέψεων των πολιτικών αρχηγών των τριών κομμάτων (Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης) στην αρχή και μετά των δύο (Σαμαράς, Βενιζέλος). Συμφωνούσαν μέσα οι αρχηγοί και μετά ο Σταμάτης αναλάμβανε να το «περάσει» στα κόμματα με τους ανάλογους συμβιβασμούς, καθώς κινούνταν σε διαφορετικές ιδεολογικές γραμμές.

«Πιο πολύ αγαπώ τον Σαμαρά»

Σε μια περίοδο που υπήρχε βομβαρδισμός πληροφοριών από Αθήνα και Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Σταμάτης ήταν εκείνος που ακολουθούσε πάντα την πολιτική ορθότητα,. «Σ’αγαπώ Χριστινάκι αλλά πιο πολύ αγαπώ τον Σαμαρά» απαντούσε με χιούμορ όταν δεν ήθελε να αποκαλύψει κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί στον πρωθυπουργό να το κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό. Σε εποχές που εύκολα κάποιοι από τους κυβερνώντες μπορούσαν να πέσουν στα πατώματα ή αντίθετα να δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν συναίσθηση της κυνικής πραγματικότητας των δανειστών, ο Σταμάτης ήταν η φωνή της λογικής. Ένας κύριος σε όλα του. Ας τον αναπαύσει ο Θεός.

Φουλ τις κομματικές μηχανές

Η ΝΔ εκλέγει την Κυριακή τους 1000 σύνεδρους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει την Άνοιξη του 2026, τους προέδρους και τα συμβούλια των τοπικών οργανώσεων (330) και των νομαρχιακών επιτροπών (59). Η έκπληξη είναι ότι περίπου 120.000 μέλη ανανέωσαν την εγγραφή τους στο κόμμα ή γράφτηκαν τώρα για πρώτη φορά. Ο αριθμός είναι ανάλογος του 2021 που η ΝΔ είχε τον αέρα της μεγάλης νίκης του 41% ενώ σήμερα υπάρχει δυσαρέσκεια, κόπωση, χαμηλή συσπείρωση κλπ.

Ζεστό χρήμα

«Παρά τις δυσκολίες ο νεοδημοκράτης είναι νεοδημοκράτης» λέει χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής που μαζί με τον Στέλιο Κονταδάκη, γραμματέα Οργανωτικού, έτρεξαν μαζί τις διαδικασίες. Οι υποψήφιοι για το συνέδριο και τα κομματικά όργανα έφτασαν τους 6000. Μεταξύ των υποψήφιων για τις 59 νομαρχιακές, υπάρχουν 14 γυναίκες (οι 7 χωρίς συνυποψήφιο). Άλλες τοπικές (πχ Βόρειος τομέας) έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι άλλες κατέβασαν μόνον έναν υποψήφιο (πχ Β’ Πειραιά). Το καλό σας το άφησα για το τέλος. Η ΝΔ συγκέντρωσε στα ταμεία γύρω στο 1.400.000 € καθώς το κάθε μέλος πλήρωσε 12 € συνδρομή. Την Κυριακή οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ.