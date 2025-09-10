Ο κλοιός σφίγγει. Κάποιοι βουλευτές έχουν αρχίσει να καρδιοχτυπούν. Έως τέλη Σεπτέμβρη έρχεται και δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το β´ μέρος της έρευνας για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις την οποία είχε προαναγγείλει η Εισαγγελία στο αρχικό σημείωμα της. Δόθηκε το πρώτο κομμάτι για να μην υπάρξουν περιθώρια παραγραφής (Βορίδης). Η ΝΔ αρνήθηκε την παραπομπή των πρώην υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη και ψήφισε Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 15 Σεπτεμβρίου.

Στη φάκα των επισυνδέσεων!

Οι φήμες μιλάνε για περίπου 10 βουλευτές που έχουν πιαστεί στις επισυνδέσεις όχι να ζητούν ένα σύνηθες ρουσφέτι – πχ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πληρωμής για δικά τους «παιδιά» – αλλά γνωρίζοντας πώς λειτουργεί το παράνομο κύκλωμα, ζητούσαν να βγει επιδότηση για κάποιον δικό τους πρόσωπο κλπ. Οι βουλευτές φέρονται στην πλειοψηφία τους να είναι της ΝΔ και να υπάρχουν 1-2 του ΠΑΣΟΚ.

Άρσεις ασυλίας

Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες, οι άρσεις ασυλίας θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Το ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι πολιτικές συνέπειες. Αυτή η συζήτηση ήδη απασχολεί την κυβέρνηση, την ΚΟ της ΝΔ αλλά και ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό. Κάποιοι θέτουν θέμα ακόμη και για απώλεια της δεδηλωμένης. Η στήλη έκανε ρεπορτάζ για να διερευνήσει τις προθέσεις του Μαξίμου και τις αντιδράσεις των βουλευτών.

«Ναι» στην άρση ασυλίας

Εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ζητήσει την άρση ασυλίας βουλευτών, τότε η ΝΔ δεν θα το μπλοκάρει, δήλωσαν αρμόδιες πηγές. Και να υπάρχει κάτι επιλήψιμο στις συνομιλίες η Δικαιοσύνη θα το ελέγξει, δεν θα αποπεμφθούν από την ΚΟ. «Δεν χάνεται η δεδηλωμένη μετά την άρση ασυλίας, οι βουλευτές ψηφίζουν κανονικά» τόνισαν οι πηγές στη στήλη. «Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους. Με την άρση ασυλίας ανοίγει ο δρόμος να ελεγχθούν από την Δικαιοσύνη. Στη συνέχεια μπορεί να διωχθούν αλλά μπορεί και να απαλλαχθούν με βούλευμα» τόνισαν.

30 άρσεις ασυλίας

Από το 2019 μέχρι σήμερα ψηφίστηκαν 30 άρσεις βουλευτών της ΝΔ, οι 17 από το 2023 και μετά. Δεν μπήκε ποτέ θέμα δεδηλωμένης, τονίζουν. Στο ερώτημα γιατί τότε παραιτήθηκαν τρεις υφυπουργοί (Χατζηβασιλείου, Σταμενίτης, Μπουκώρος) που εμφανίζονταν να ζητούν ρουσφέτι αλλά για δίκαια αιτήματα, η απάντηση που πήρα ήταν ότι το έκαναν για λόγους ευθιξίας, ήταν μέλη της κυβέρνησης όχι απλοί βουλευτές.

Μπούμερανγκ

Από την άλλη όμως μπορεί να υπάρξει σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Εάν κάποιοι διάλογοι βουλευτών ξεπερνάνε κάθε όριο νομιμότητας, τότε η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της και ο πρωθυπουργός θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα εάν θα πρέπει να τους διαγράψει και να χάσει την δεδηλωμένη – οπότε θα πάει σε εκλογές – ή η κυβέρνηση θα σέρνεται τραυματισμένη από το σκάνδαλο χωρίς ελπίδα ανάκαμψης. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό.

Και νέα Προανακριτική;

Ανοιχτό είναι εάν προκύπτουν νέα στοιχεία για πρώην υπουργούς από το νέο υλικό των επισυνδέσεων. Σε αυτήν την περίπτωση η αντιπολίτευση – το ΠΑΣΟΚ που το έχει δηλώσει κιόλας- προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει σε αίτημα για νέα προανακριτική. Αυτήν τη φορά η ΝΔ θα δυσκολευτεί πολύ να την απορρίψει χωρίς να ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων. Υπάρχει και η ιστορία με τις 70 επιστολικές ψήφους για να μην παραπεμφθούν στο Δικαστικό Συμβούλιο Βορίδης και Αυγενάκης. Εάν επαναληφθεί το ίδιο θα είναι φάρσα.

Το 5%!

Μαθαίνω ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς είναι θετικοί στο να αλλάξει ο εκλογικός νόμος σε ό,τι αφορά στην αύξηση του ορίου εισόδου στη βουλή από το 3% που είναι τώρα στο 5%. Ποιος είναι ο λόγος; Μπορεί – λένε – ο Τσακαλώτος και ο Σκουρλέτης που δεν θέλουν να βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ, να αντιληφθούν το αδιέξοδο. Και να πειστούν ότι η Νέα Αριστερά θα μείνει εκτός βουλής αν δεν ενωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο παραμένει το 3% θεωρούν ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει ανάγκη κανένα, θα το πιάσει. Μόνο που και οι δυο πλευρές σχεδιάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, τον Αλέξη Τσίπρα. Αν κατέβει με δικό του κόμμα θα ανακατέψει την τράπουλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός στην ΔΕΘ ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό. Οι συζητήσεις όμως συνεχίζονται.

Δημοσκοπήσεις

Πυκνώνουν οι δημοσκοπήσεις που διερευνούν την απήχηση που έχει το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Σε έρευνα που γινόταν αυτές τις ημέρες ένα από τα ερωτήματα αφορούσε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανανεωμένος ο πρώην πρωθυπουργός με νέα πρόταση; Ήταν ίδια με προηγούμενες ομιλίες του; Επίσης οι ερωτώμενοι καλούνταν να τοποθετηθούν εάν δημιουργούνταν νέα κόμματα ποιο θα επέλεγαν; Του Σαμαρά; Του Τσίπρα; Της Καρυστιανού;

Νέα παρέμβαση

Και νέα παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ακόμη απόσπασμα της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη: «Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

26οι σε αγοραστική δύναμη».

«Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά; Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου; Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».

Μόνο που μέχρι στιγμής σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πρέπει να αρχίσει να απαντάει και ο ίδιος στα προβλήματα που αναδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζει.

Αχ αυτή η tv!

«Σαν μέλι τις μέλισσες μαζεύεις τον κόσμο όταν εμφανίζεσαι στα μέρη μας! Τι κάνει αυτή η TV!» Αυτό το σχόλιο άκουσε ο αστυνομικός σχολιαστής Γιώργος Καλλιακμάνης, στο χώρο του μακιγιάζ καναλιού από πολιτικό στέλεχος άλλου κόμματος. Ο πρώην αστυνομικός θα κατεβεί βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία και άρχισε τις περιοδείες. Οι εμφανίσεις στην TV εντυπωσιάζουν τον κόσμο ειδικά στην επαρχία και μαζεύουν ψήφους.