Κι αν έχει βάλει αυτογκόλ αυτή η κυβέρνηση… έστω κι αν είναι εφτάψυχη και σώζεται κάθε φορά ακόμα και στο και πέντε! Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε για λίγες ώρες την Κυριακή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Johnny Koro τον τρόλαρε στο TikTok. «Για ένα σκι ήρθα τι να πάει στραβά;» έγραψε στη λεζάντα με έναν σκιερ. «Γύρνα το σε snowboard» του απάντησε ο πρωθυπουργός. «Χαχαχα έφυγα για μαθήματα» ανταπάντησε ο Johnny Koro. Ήταν η αφορμή αυτό για να θυμηθώ ένα στιγμιότυπο με έναν άλλον πρωθυπουργό – δεν θα σας αποκαλύψω το όνομα του.

«Νωρίς είναι ακόμη»

Και εκείνος δεν μπορούσε να ηρεμήσει από τα φάουλ των υπουργών του. Ήταν νωρίς το μεσημέρι και μπήκε στο γραφείο του ένας στενός του συνεργάτης. «Έχουμε κάτι;» τον ρώτησε ο πρωθυπουργός. «Όχι ήρεμα είναι τα πράγματα» του απάντησε. Ο πρωθυπουργός κοίταξε το ρολόι του και σχολίασε: «Είναι 12 η ώρα… Νωρίς είναι ακόμη…». Ήξερε ότι η βόμβα από ουσία ή ανοησία μπορούσε να σκάσει ανά πάσα στιγμή.

«Τελευταία ευκαιρία»

Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς μου θύμισε αυτό που λένε κάποια ζευγάρια ενώ σκοτώνονται «ας δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση μας». Στην πραγματικότητα δεν είναι τελευταία ευκαιρία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται και κάνει χειρότερο το διαζύγιο. Πάνω από τους μισούς στη Νέα Αριστερά βλέπουν το αδιέξοδο και θέλουν λαϊκό μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ασχέτως εάν ο Ανδρουλάκης τους θέλει μόνο κάτω από αυτόν, που εκείνοι δεν θέλουν. Κάποιοι καλοβλέπουν και τον Τσίπρα, έστω κι αν τους θεωρούσε υπονομευτές του.

Οι ρομαντικοί

Μια άλλη υποομάδα είναι αυτοί που καλοβλέπουν τον Βαρουφάκη, ακόμη και την Κωνσταντοπούλου. Είναι και οι ρομαντικοί όπως ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης που βάζει ψηλά τις αξίες της αριστεράς και πιστεύει στην αυθεντικότητα και την αυτονομία της. Όλες αυτές οι φωνές σε ένα τόσο δα κόμμα που με δυσκολία ξεπερνάει το 1-1,5% στις δημοσκοπήσεις, παραπέμπουν σε αυτοκτονικό ιδεασμό! Αν αύριο δεν είναι μέσα στη βουλή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα σβηστούν από το πολιτικό στερέωμα. Γι’ αυτό και το διαζύγιο δεν θ´αργήσει.

Ο Τσίπρας

Τι ποσοστό θα πιάσει το κόμμα του Τσίπρα ένας Θεός ξέρει. Πόρτα του έδειξε ακόμη και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. «Αυτονόητα δεν μας αφορά και η επιλογή εγχειρημάτων που εν τη γενέσει τους, όχι μόνο επιλέγουν την Κεντροαριστερά ως βασικό χώρο αναφοράς και τη δήθεν αδιαμεσολάβητη σχέση εν γένει με τους πολίτες, αλλά και κυρίως απαξιώνουν τα στελέχη των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, ως ιδιοτελείς, ως τελειωμένους, ανεπαρκείς, φθαρμένους, ως εγκλωβισμένους σε συλλογικότητες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν στη γέννηση, δήθεν, της νέας ελπίδας μέσα από ένα προσωποπαγές κόμμα» είπε ο Νίκος Βούτσης στο συνέδριο. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το «βαθύ κράτος»

Μετά την αποχώρηση των μπλόκων που κράτησαν περίπου 50 μέρες, την δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ κατά 1,5 μονάδα που δείχνει ότι χειρισμός της ήταν επιτυχής για την ίδια και την πτώση σχεδόν όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να εστιάσει στα δύο χαρτιά που θεωρεί το ατού της: Σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις. «Η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του. «Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις» τόνισε. Ο πόλεμος με το βαθύ κράτος είναι διαρκής κι έχει πολλές μάχες μπροστά.

Με υπεύθυνη δήλωση!

Σήμερα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις «για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη». Είναι ένα σχέδιο, με 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής. Μια από αυτές είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες θα αντικαταστήσουν τα δικαιολογητικά, ειδικά στις περιπτώσεις που το κράτος διαθέτει τα στοιχεία και «έχει την κακή συνήθεια να τα ξαναζητάει» όπως λέει χαρακτηριστικά ο Χατζηδάκης. Για να το εξηγήσω πιο απλά σε όλες τις περιπτώσεις που το κράτος θα μπορεί να διασταυρώνει από τις βάσεις δεδομένων που έχει, στοιχεία και πιστοποιητικά, αυτά θα αντικαθίστανται από μια υπεύθυνη δήλωση, απαλλάσσοντας τους πολίτες από την ταλαιπωρία.

Συνταγή ΕΦΚΑ

Άλλη μια συνταγή Χατζηδάκη που ακολουθήθηκε στον ΕΦΚΑ που ήταν της αναμονής και της υπομονής μέχρι εξαντλήσεως των ορίων του πολίτη, και τώρα μπήκε σε ένα ρυθμό, θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς του δημόσιου. Με τη συμμετοχή πιστοποιημένων επαγγελματιών, θα επιδιωχθεί αποσυμφόρηση των υπηρεσιών και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλα αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, μπορούν, όμως, να κάνουν τον πολίτη να αισθανθεί ότι δεν τον πολεμάει το κράτος.

Καμπάνες για τους «εξαφανισμένους»

Η κυβέρνηση περίπου 15 μήνες πριν από τις εκλογές – εφόσον γίνουν τον Απρίλιο του 2027 όπως δηλώνει ο πρωθυπουργός – επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι ξανά τη θετική ατζέντα. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι τονίζονται τα αρνητικά και υποβαθμίζονται ή εξαφανίζονται τα θετικά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, από μόνος του ήταν ένα τραύμα που επιχειρείται να κλείσει αλλά με καθυστέρηση 6,5 χρόνων. Μπήκε σε ένα δρόμο. Η προβολή του θετικού κυβερνητικού έργου είναι η πρώτη προτεραιότητα του Μαξίμου. Θεωρεί ότι στο τέλος ο κόσμος κάνοντας ταμείο θα το εκτιμήσει. Στην προβολή, αχίλλειος πτέρνα είναι οι «εξαφανισμένοι» υπουργοί. Πάλι οι συνήθεις δίνουν τις επικοινωνιακές μάχες, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο Κώστας Καραγκούνης, ο Μακάριος Λαζαρίδης κα. Θα τραβηχτούν αυτιά μου λένε. Να το δω και να μην το πιστέψω.

Καιρίδης, με χιούμορ

Στην κοπή της πίτας της Τοπικής της ΝΔ στην Κηφισιά, συγκεντρώθηκαν όλοι οι πρωτοκλασάτοι της ΝΔ. Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη

Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης κα. Αυτή τη φορά όμως την παράσταση έκλεψε ο Δημήτρης Καιρίδης. Αφιέρωσε το κομμάτι του στον Νίκο Ανδρουλάκη και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. «Ο Θεός να τους έχει καλά να συνεχίσουν να βάζουν αυτογκόλ, ώστε να μακροημερεύσει η ΝΔ στην εξουσία» ευχήθηκε και έπεσε πολύ γέλιο και χειροκρότημα. Είναι από τις σπάνιες φορές που δεν μπορείς να πεις ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος γιατί το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα γελάσει και η ΝΔ δεν αρκεί να γελάσει με την πρωτιά, εξαρτάται και από το ποσοστό που θα πάρει.

Κι εμείς αγαπήσαμε αλλά…

Μεγάλη συζήτηση γίνεται στη ΝΔ για την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έχει εξαφανιστεί από τα τηλεπαράθυρα, από την εκλογική της περιφέρεια από πάσης φύσεως κομματικές δραστηριότητες. Θέτουν ερωτήματα αν κάνει δεύτερες σκέψεις. Στο υπουργείο της, μαθαίνω, ότι εργάζεται σκληρά. Εκτός κι αν δεν έχει μάτια και αυτιά για κανέναν άλλον. Κι εμείς αγαπήσαμε αλλά δεν κάναμε έτσι, είναι το γαλάζιο σλόγκαν που κυκλοφορεί για την Σοφία. Η στήλη, πάντως, στηρίζει τον έρωτα γενικώς.