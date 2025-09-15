Τόσο κόσμο είχαν να δουν στο ΠΑΣΟΚ σε ημέρες ΔΕΘ τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή, έδειξε πυγμή, χαμογελούσε (που το κάνει σπάνια) και παρουσίασε το πρόγραμμα του, έστω κι αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για λεφτόδεντρα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε από καραμπόλα τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω των διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την κρατάει σθεναρά. Στις δημοσκοπήσεις κινείται σταθερά γύρω στο 14%.

Μεγάλη κινητοποίηση

Οι παλιοί του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν ότι με δυσκολία κινητοποιούσαν 200-300 άτομα σε προηγούμενες ΔΕΘ – ιδιαίτερα όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν μονοψήφιο. Στην φετινή ομιλία Ανδρουλάκη με την ιδιότητα του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άνοιξαν τρεις αίθουσες του Βελλίδειου, με 2500 καρέκλες και εκατοντάδες όρθιους μέσα και στον χώρο της εισόδου όπου είχαν ανοιχτά τα μικρόφωνα. «Όταν οι ΠΑΣΟΚοι μυρίσουν εξουσία, τρέχουν» έλεγε παλιός βουλευτής στην στήλη. Ο Ανδρουλάκης για πρώτη φορά δεν απέκλεισε τις κυβερνητικές συνεργασίες που βέβαια θα εξαρτηθούν και από την σύνθεση του πολιτικού σκηνικού όπως είπε.

«Θα γίνω πρωθυπουργός»

Υπό τους ήχους του ύμνου του ΠΑΣΟΚ «Ο ήλιος ο πράσινος» ο Νίκος Ανδρουλάκης μπήκε στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου, στη Θεσσαλονίκη, μετά την ομιλία του στην ΔΕΘ, όπου ήταν το πάρτι του κινήματος. Ήταν ευδιάθετος. «Άντε και πρωθυπουργός» του έλεγαν. «Περισσότερο από κάθε άλλη φορά πιστεύω ότι μπορεί να γίνω πρωθυπουργός» απαντούσε. Το πάρτι κράτησε μέχρι τις δύο το πρωί.

New entry

Ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη σχεδόν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Από τους Θεσσαλονικείς βουλευτές και υποψήφιους ξεχώρισαν η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν πήγαν στο κόμμα Κασσελάκη αν και φάνηκαν να είναι κοντά και προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν εμφανίστηκε πουθενά στο τριήμερο Ανδρουλάκη – ή απέφυγε να κάνει αισθητή την παρουσία του ο Χάρης Καστανίδης που βγήκε πρώτος σε ψήφους βουλευτής αλλά του πήρε την έδρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από τότε οι σχέσεις του βρίσκονται στο ναδίρ.

«Φάουλ»

Η Θρασκιά αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ διότι όταν οι άλλοι βουλευτές διαδήλωναν έξω από το Βελλίδειο με τους εργαζόμενους κατά της κυβέρνησης, εκείνη πήγε να παρακολουθήσει την ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μπορεί αυτό να δείχνει πολιτικό πολιτισμό, αλλά οι σύντροφοι της μιλούσαν για «φάουλ» και υποστήριζαν ότι δεν το έκανε αυτό όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μεγάλα όνειρα

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη στο ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές και στελέχη όργωσαν την Κεντρική Μακεδονία. Ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Χάρης Δούκας έκαναν επαφές και ομιλίες σε εκδηλώσεις. Άναψαν τα τηλέφωνα σε ψηφοφόρους. Μόνο ο Πέτρος Παππάς τηλεφώνησε μερικές εκατοντάδες. Επισκέφτηκε και το 1ο Λύκειο Κορδελιού το οποίο τελείωσε ως αριστούχος (ήταν σημαιοφόρος). «Μην πιστεύετε ότι επειδή δεν πάτε σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία και είστε σε δημόσια και μάλιστα εδώ στις δυτικές συνοικίες, δεν θα τα καταφέρετε» είπε στα παιδιά. «Κάντε μεγάλα όνειρα και κυνηγήστε τα».

«Εξαφανισμένος»

Ο πρώην πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου ήταν απών από την 3η Σεπτέμβρη διότι έλειπε στην Κίνα. Την επισκέπτεται συχνά διότι εκεί τον εκτιμούν πολύ, κάνει σεμινάρια σε Κινέζους κλπ. Έλειπε, όμως, και από την ΔΕΘ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο γραφείο του προέδρου δικαιολογήθηκε ότι ήταν στο Παρίσι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβούλιου της Ευρώπης και μετά θα είχε και άλλο ταξίδι. Απ’ ότι ξέρω υπάρχουν συχνές πτήσεις από Γαλλία αλλά δεν έκρινε απαραίτητο να παραβρεθεί σε μια ΔΕΘ που αποτελεί σημείο καμπής για το ΠΑΣΟΚ. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μαζί με τον Τσίπρα. Κάνουν στενή παρέα στα συχνά ταξίδια τους στο εξωτερικό. Τι (αθώα;) φιλία κι αυτή!

Χρόνια πολλά Σταύρο!

Εκεί που αναρωτιόντουσαν «εδώ ΓΑΠ, εκεί ΓΑΠ, που είναι ο ΓΑΠ;», εμφανίστηκε στο WhatsApp της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρωθυπουργός ευχήθηκε «χρόνια πολλά», στον Σταύρο Μιχαηλίδη (εκλέγεται στη Χίο), ο οποίος δεχόταν διαδικτυακά τις ευχές όλων των συνάδελφων του.

Πιέσεις!

Αν πιστέψω τους ΠΑΣΟΚους που μου έλεγαν ότι το ηθικό είναι πιο ψηλά από ποτέ, τότε καταλαβαίνω γιατί αυξάνονται οι πιέσεις στον Αλέξη Τσίπρα να βγει μπροστά με δικό του κόμμα, γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϋλώνεται, το ΠΑΣΟΚ μπετονάρεται, διψήφια η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γράφουν στο κοντέρ ποσοστά κοντά ή πάνω από το όριο εισόδου στη βουλή (3%) Κασσελάκης και Βαρουφάκης κλπ. Ο πρώην πρωθυπουργός αν αφήσει τον καιρό να περάσει και δεν κάνει τίποτα θα ψάχνει για ακροατήρια, λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν τώρα να κάνει το βήμα. Ο Τσίπρας κινείται μεταξύ Κυψέλης και Σουνίου, μιλάει στα τηλέφωνα και αρχίζει τα ραντεβού του στην Αμαλίας.

Τραγικές φιγούρες

Πώς να βρουν τη δύναμη να διαχειριστούν την απώλεια τους ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά. Η 34χρονη Λένα τους έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Χθες ήταν τα σαράντα. Τραγικές φιγούρες οι γονείς. Άρχισε η συνειδητοποίηση του τελεσίδικου. Κοντά τους ο γιος τους Κώστας που ήρθε από την Αμερική ·(είχε πάει μαζί του και η Γεωργία). Ξαναφεύγει γιατί αρχίζει μεταπτυχιακό στο «Columbia University » στη Νέα Υόρκη.

Πλήθος

Στο πρώτο νεκροταφείο ήταν ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι υπουργοί Άμυνας Νίκος Δένδιας, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Μάκης Βορίδης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης, ο επίτιμος πρόεδρος της Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας με την σύζυγό του Σοφία Στάικου, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης κα. Ηταν εκεί οι στενοί συνεργάτες και φίλοι του Αντώνη Σαμαρά, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Χρύσανθος Λαχαρίδης, ο Νίκος Τσούτσιας,, ο Κώστας Τσιμάρας κα. Έλειπε ένας, ο Δημήτρης Σταμάτης που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Δημητριάδης

Σχολιάστηκε πολύ θετικά η παρουσία του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση στα σαράντα της Λένας Σαμαρά. Ήταν εκεί και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος δεν ξαναγυρίζει στο Μαξίμου όπως δήλωσε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, αλλά έρχονταν συνεχώς στελέχη να τον χαιρετήσουν και να του μιλήσουν.

Τούρκοι χάκερς απειλούν Στέφανο

Η στήλη αποκαλύπτει ότι γνωστή ομάδα Τούρκων χάκερς έστειλε απειλητικό sms στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη.

«Είμαστε η ομάδα Ayyıldız Tim. Γνωρίζουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας, την διεύθυνση του σπιτιού σας, τα στοιχεία της οικογένεια σας και τα πάντα. Είστε ο στόχος μας θα σε σκοτώσουμε» του έγραψαν στο sms στο ελληνικό του κινητό. Ο Στέφανος Κασσελάκης προσέφυγε στις αρχές και κατέθεσε μήνυση. Είχε προηγηθεί η ομιλία του στην ΔΕΘ στην οποία μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε ότι την πρώτη μέρα που θα μπει στη Βουλή, θα καταθέσει πρόταση για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Επικίνδυνοι

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η ομάδα Ayyıldız Tim, είναι γνωστή στις μυστικές υπηρεσίες. Ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να υπηρετήσει τον τουρκικό εθνικισμό. Εμφανίζεται και ως «Crescent and Star» Tim, που σημαίνει “Ημισέληνος και Αστέρι”. Φέρεται να έχει ένα είδος «Στρατιωτικής Δομής», με ψευδώνυμα και βαθμούς, υποστηρίζοντας ότι προστατεύει την Τουρκία από απειλές στο διαδίκτυο.

Έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε διάφορες κυβερνητικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με τουρκικά σύμβολα και μηνύματα.