Δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ προκαλεί το πυρ ομαδόν που δέχεται από την αντιπολίτευση για τα ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πολιτική κόντρα στα τηλεπαράθυρα έχει φτάσει στα άκρα. Η φράση του πρωθυπουργού ότι είναι ψεύτης όποιος βουλευτής υποστηρίζει ότι δεν έκανε ρουσφέτι και ότι όλες οι περιπτώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ίδιες, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αναθάρρησε κάπως τους βουλευτές του που είχαν βρεθεί στριμωγμένοι στον τοίχο.

Διακομματικό αλισβερίσι

Καταπέλτης ήταν και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης. Δήλωσε στον «ΣΚΑΪ» ότι του ζήτησαν καμμία 80ρια ρουσφέτια μόνο από το πρωί. «Εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί και να κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ γι’ αυτό τον φάκελο που έστειλε η κυρία Παπανδρέου και η κυρία Κοβέσι και όποιος άλλος το έστειλε, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος», ανέφερε.

Υποκρισία

Υπάρχει όντως υποκρισία. Οι παθογένειες του κράτους οδηγούν στο ρουσφέτι που τις περισσότερες φορές αφορά αυτονόητα που δεν έγιναν. Η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι άργησε εξίμιση χρόνια να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο και αυτό έγινε μετά την παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος και τώρα η καταιγίδα χτυπάει την κυβέρνηση που έδειξε όταν θέλει κάτι μπορεί να το κάνει και γρήγορα. Πέρασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και δύσκολα μπορούν να βρεθούν τρύπες για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Αλληλοκαρφώματα

Το τι έχω ακούσει για ρουσφέτια που ζήτησαν κυρίως βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από υπουργούς της ΝΔ, δεν λέγεται. Κάποια μάλιστα έχουν υπερβεί τα συνήθη όρια. Και όμως κάποιοι από αυτούς ξιφουλκούν σήμερα στα τηλεπαράθυρα κατά των ρουσφετιών. Τρία είναι τα υπουργεία που πρωταγωνιστούν στις λίστες των ρουσφετιών: Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Άμυνας, Παιδείας…

«Αθώοι»

Την Τρίτη το απόγευμα πήγε στη Βουλή μια ακόμη δικογραφία που αφορά τους πρώην υπουργούς Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. «Όπως έχει ήδη επαρκώς αναλυθεί ανωτέρω στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις οι ενέργειες των υπόπτων δεν υπερέβησαν το στάδιο των μη αξιόποινων προπαρασκευαστικών πράξεων και δεν έφτασαν στο επίπεδο «αρχής εκτέλεσης» ώστε να στοιχειοθετηθεί έστω και σε μορφή απόπειρας το αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε η δικογραφία. «Κατά συνέπεια εφόσον το κύριο αδίκημα PIF είναι νομικά ανύπαρκτο δεν υφίσταται κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίον θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το εθνικό πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος είναι «άρρηκτα συνδεδεμένο».

Στα κάγκελα

Ο Χατζηβασιλείου βρέθηκε εκτός κυβέρνησης πριν από ένα χρόνο γι’ αυτό το τηλεφώνημα που έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έγκυο που ζητούσε να περάσει τα χωράφια της στον άνδρα της. Έχασε την προθεσμία και δεν έγινε αποδεκτό ούτε το αίτημα της με το επιχείρημα της «ανωτέρας βίας» που επικαλέστηκε λόγω της εγκυμοσύνης της. Μετά το Πάσχα θα ψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας των 14 μέχρι στιγμής βουλευτών της ΝΔ. Οι υποθέσεις τους θα γυρίσουν πίσω στη Δικαιοσύνη και θα γίνει η έρευνα. Ο κίνδυνος της παραγραφής είναι ανοιχτός διότι οι επισυνδέσεις έγιναν το 2021 και τα πλημμελήματα στα πέντε χρόνια παραγράφονται. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από τον Σεπτέμβριο. Αθώοι μπορεί να μην προλάβουν να το αποδείξουν και ένοχοι να μην καθίσουν στο εδώλιο.

Ανεβασμένος ο Ανδρουλάκης

Μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από το οποίο βγήκε ενισχυμένος ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε στην αντεπίθεση. Κανείς δεν έχει βγει να κάνει κριτική ή να εκφράσει διαφορετική άποψη για θέματα της επικαιρότητας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις διαρκούσης της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ τσίμπησε προς τα πάνω αλλά δεν εισέπραξε τις απώλειες της ΝΔ (γύρω στις 2-2,5 μονάδες έχασε). Μετά το Πάσχα θα αρχίσει να φαίνεται η πραγματική εικόνα. Πολλές φήμες κυκλοφορούν και για άλλες δικογραφίες που έρχονται. Τα δύσκολα δεν τελείωσαν για τη ΝΔ.

Νέα κόμματα

Και για το ΠΑΣΟΚ όμως είναι μπροστά οι προκλήσεις. Δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού η οποία το εξήγγειλε αλλά έκτοτε δεν έκανε κάποια άλλη κίνηση. Με τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία. Με την Καρυστιανού οι μάχες θα δοθούν στους αναποφάσιστους και τους οργισμένους. Τότε θα φανεί εάν το ΠΑΣΟΚ θα μείνει στην δεύτερη θέση και θα μικρύνει την διαφορά του από την ΝΔ η οποία παραμένει στο ισχυρό διψήφιο.

Βιάζεται

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάθε λόγο να βιάζεται για τις εκλογές. Είναι το πρώτο θέμα στην φαρέτρα της στρατηγικής του. Πιέζει την κυβέρνηση για εκλογές τώρα. Θα ήταν προς το συμφέρον του να «προλάβει» τα νέα κόμματα. Επίσης έχει σχεδόν έτοιμα τα ψηφοδέλτια του. Η απάντηση του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη ότι του θυμίζει το αρνί που βιάζεται να έρθει το Πάσχα είχε ως στόχο την επίδειξη υπεροχής της ΝΔ. Αλλά πρόωρες εκλογές πριν τον Οκτώβριο δεν γίνονται. Οι κάλπες θα δοκιμάσουν τους πάντες και τα πάντα.

Το χαμόγελο

Στην προεκλογική περίοδο ένα TikTok του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχε ξεχωρίσει, με τους κοχλιούς της μαμάς του στην Κρήτη. Είχε την εικόνα ενός κανονικού ανθρώπου και όχι του συνήθως μουτζούφλη Νίκου. Εκείνος ο Νίκος ο κανονικός που έτσι είναι και στη ζωή του, «ξύπνησε» μέσα του και πλέον χαμογελάει. Το TikTok με το sms της παραδοσιακής μαμάς Πόπης που του έφτιαξε «ελαφρύ υγιεινό γιουβέτσι» ήταν από τα καλύτερα. Ποιος βρίσκεται πίσω από τα επιτυχημένα TikTok που κάνει; Η 26χρονη Ειρήνη Παντερή η οποία είναι κοντά του καιρό, εκείνος έπρεπε να «ξεκλειδώσει».

Που είναι ο Γκρίνμπεργκ;

Θυμήθηκα τον Αμερικανό επικοινωνιολόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη Σταν Γκρίνμπεργκ και ρώτησα να μάθω που βρίσκεται αυτή η ψυχή. Μου είπαν ότι ελάχιστα πλέον ασχολείται. Στις ευρωεκλογές τους έριξε στα βράχια. Γύρω στο 32% περίμενε η ΝΔ και πήρε 28,3%. Ο Γκρίνμπεργκ έρχεται στην Αθήνα αλλά σπάνια. Άλλωστε είναι πλέον 81 έτους -γεννήθηκε στην Φιλαδέλφεια το 1945 -και θέλει να ζήσει λίγο και τη ζωή του.