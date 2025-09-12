14 ερωτήσεις για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχόλιο που έκανε ήταν ότι «έτσι δεν γίνεται γνωστό και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Δίκιο έχει. Η εκκρεμότητα Τσίπρα κυριαρχεί στην επικαιρότητα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν τον αφήνει να αναπνεύσει.

Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Όσο ο πρώην πρωθυπουργός δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο, αν θα κάνει και πότε νέο κόμμα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Στην δημοσκόπηση της Interview (Political) είναι 9ο κόμμα με 4,1% στην εκτίμηση ψήφου, με τα κόμματα Κασσελάκη και Βαρουφάκη να τον περνάνε οριακά και της Κωνσταντοπούλου να είναι μπροστά κατά 2,5 μονάδες. Στην δημοσκόπηση της Opinion Poll (Action24) είναι 7ο κόμμα αλλά έπεσε σε σχέση με την τελευταία έρευνα της ίδιας εταιρείας στις αρχές καλοκαιριού, από το 5,5% στο 4,2%, προφανώς επηρεασμένο από τις φήμες για κόμμα Τσίπρα.

Υπό πίεση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εστίασε στα εξής σημεία: Επέλεξε να πει ότι… βρέχει, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είπε ποτέ ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο (να κάνει κόμμα) ότι και οι υπόλοιποι πρώην πρωθυπουργοί κάνουν δηλώσεις και δεν χρειάζονται άδεια, ότι «είναι στο ίδιο κόμμα με εμάς». Απέφυγε να σχολιάσει ότι εδώ και πάνω από ένα χρόνο ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανέφερε ούτε μια φορά την λέξη ΣΥΡΙΖΑ κλπ.

«Είμαστε ένα»

Άφησε αιχμές για τις φήμες που κυκλοφορούν ότι θα κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας. Μίλησε για «ευφάνταστα» σενάρια. «Είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης ή κατακερματισμού» τόνισε ο Φάμελλος. Ταυτόχρονα επιχείρησε να αδειάσει τον πρώην πρωθυπουργό ως προς το αν σήμερα φέρνει κάτι καινούριο και διαφορετικό από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε ότι όλες οι δημόσιες παρεμβάσεις του είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι και στο βιβλίο του το μεγαλύτερο μέρος θα αναφέρεται στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.

«Τι κάνουμε τώρα;»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί να ξεκαθαρίσει την θέση του ο Αλέξης Τσίπρας. Το μήνυμα αυτό έχει φτάσει και στην Αμαλίας. Την πρόσθεση δυνάμεων ο μεν Φάμελλος την βλέπει με την ενεργοποίηση του Τσίπρα και την επιστροφή της Νέας Αριστεράς, ο δε Τσίπρας μέσα από νέο φορέα και χωρίς τα βαρίδια σε πολιτικές και πρόσωπα του αριστερού κόμματος με το οποίο κυβέρνησε την χώρα επί 4,5 χρόνια.

Εξαΰλωση!

Η ερμαφρόδιτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο πάλαι ποτέ κόμμα της Αριστεράς με τον Τσίπρα στην ουσία να έχει φύγει αλλά με το ένα πόδι να συνεχίζει να είναι μέσα, οδηγεί σε εξαΰλωση τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό περισσότερο κακό κάνει στην Κουμουνδούρου. Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα βγει αλώβητος. Και το ερώτημα είναι με τι ποσοστό θα ήταν ευχαριστημένος αν θα επέστρεφε. Οτιδήποτε κάτω του 17% των ευρωεκλογών δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί θριαμβευτική επιστροφή. Το ίδιο και με το 17% γιατί το κόμμα έχει διασπαστεί 3-4 φορές. Επιτυχία θα ήταν να πιάσει πάνω από 20% έστω κι αν δεν έβγαινε πρώτο το κόμμα του. Μήπως όμως περάσει πολύ κάτω από τον πήχη;

Τα πρόσωπα

Μου το ζητήσατε και το κάνω. Σας γράφω όλους τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν το «παρών» στο Βελλίδειο, την περασμένη Παρασκευή στην ομιλία Τσίπρα στο Economist, την οποία παρακολούθησα κι εγώ: Χρήστος Γιαννούλης, Ευάγγελος Αποστολάκης (ανεξαρτητοποιήθηκε), Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκολγου, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Βασίλης Κόκκαλης, Χάρης Μαμουλάκης, Πόπη Τσαπανίδου, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Νικόλας Φαραντούρης, Παυσανίας Παπαγεωργιου, Άγγελος Τόλκας, Δώρα Αυγέρη, Γιώργος Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλιδης, Νίκος Ανδριόπουλος, Γιώργος Χουλιαράκης κα. Κοντά στον Τσίπρα βρίσκεται και η Όλγα Γεροβασίλη η οποία όμως ήταν στην Κρήτη για βαφτίσια.

«Τσίμπησε» η ΝΔ

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις στις αρχές Καλοκαιριού που έδειχναν τη ΝΔ στα ποσοστά των ευρωεκλογών (στην εκτίμηση ψήφου γιατί στην πρόθεση ήταν γύρω στο 22-23%) οι πρώτες δημοσκοπήσεις της νέας πολιτικής σεζόν την φέρουν να έχει τσιμπήσει γύρω στις 2 μονάδες. Ήθελε κάτι παραπάνω. Τα φορολογικά μέτρα αν και διατρέχουν σχεδόν όλους τους φορολογούμενους, δεν είχαν την απήχηση που περίμενε το Μαξίμου.

Δεν τα κατάλαβαν

Το συμπέρασμα που βγήκε στο γαλάζιο επιτελείο είναι ότι ο Έλληνας δεν έχει φορολογική κουλτούρα και γνώση και πολλά από τα μέτρα τα μπερδεύει. Θέλει πολλές εξηγήσεις, απλές με παραδείγματα στα οποία θα βλέπει τον εαυτό του για να τα κατανοήσει, όπως είπε στην στήλη κορυφαίος υπουργός. Οι φορολογούμενοι καταλαβαίνουν μόνο ότι μπαίνει στην τσέπη τους, τόνισε. Σε πραγματικό χρόνο. Όχι με υποσχετική. Επομένως ο χρόνος που θα κριθούν τα μέτρα θα είναι στα τέλη Ιανουαρίου για τους εργαζόμενους και στα τέλη Δεκεμβρίου για τους συνταξιούχους που προπληρώνονται την σύνταξη του επόμενου μήνα οπότε και θα δουν τι αυξήσεις θα έχουν με την μείωση των κρατήσεων για την εφορία, κλπ.

Έκτακτο μέτρο;

Ήδη βουλευτές της ΝΔ συζητούν μεταξύ τους ότι πρέπει η κυβέρνηση να δώσει «κάτι» πριν το τέλος του χρόνου γιατί μέχρι τότε θα έχουν να μιλάνε για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που έρχεται όπως λένε. Ποιο είναι το νέο τρολάρισμα μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών; Ο ένας πειράζει τον άλλον ότι έμαθε πως ζητάει ρουσφέτι και είναι στη δικογραφία. Μυγιάζονται ειδικά αυτοί που είναι σε αγροτοκτηνοτροφικές εκλογικές περιφέρειες. Κάνουν τον σταυρό τους αυτοί που εκλέγονται σε αστικές περιοχές και δεν μπήκαν στον πειρασμό!

Too late!

Έμαθα ότι έγινε πρόταση για τη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ στον καραμανλικό Γιώργο Βλάχο. Είναι εκ των σφόδρα δυσαρεστημένων και μπορεί να μην ξανακατεβεί για βουλευτής. Τι απάντησε; Κάτι σαν «too late». Είναι, δηλαδή, πολύ αργά για να αλλάξει στάση απέναντι στον Μητσοτάκη και κάποιους του επιτελικού κράτους επειδή σου δίνουν ένα αξίωμα…

Κρας τεστ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα κλείσει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν ήταν το δεύτερο κόμμα στις εκλογές, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που άρχισε να πηγαίνει από διάσπαση σε διάσπαση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει την ευκαιρία με την ομιλία του το Σάββατο και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή να δείξει εάν όντως αξίζει την δεύτερη θέση. Ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Παντού τον συνοδεύουν η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς. Μαθαίνω ότι στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία Ανδρουλάκη θα πάει και ο Χάρης Δούκας. Ο Κώστας Καστανίδης δεν ξέρω εάν θα εμφανιστεί…

Με πρόγραμμα

Οι πηγές μου, μου λένε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αν γινόταν πρωθυπουργός (ή κυβερνητικός εταίρος προσθέτω εγώ) θα ήθελε να υπάρξει «συγχώνευση των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, όπως λέει σε συνεργάτες του. Επιμένει στη σταδιακή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά (ψωμί, λάδι, αυγά, γάλα), εφόσον υπάρξει «πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος». Θα δεσμευτεί και για μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες. Μην αμφιβάλλετε ότι και στον Ανδρουλάκη θα κάνουν πολλές ερωτήσεις για τον Τσίπρα. Και ο νοών νοήτω.