Σήμερα Πέμπτη (22.1.2026), στις 10.30 ώρα Ελβετίας, τελειώνει η προθεσμία για τις χώρες που θέλουν να δηλώσουν ότι θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα στις 50-60 χώρες που προσκάλεσε ήταν 15 από την ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Όπως αποκαλύψαμε στο LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, χθες, η Ελλάδα δεν θα αποδεχτεί την πρόσκληση. Αν και έχει συμφέροντα με τις ΗΠΑ, θα συνταχθεί με την ΕΕ η οποία για πρώτη φορά εμφανίζεται με ενιαία φωνή στο θέμα της Γροιλανδίας. Οι δασμοί που ο Τραμπ απειλεί να βάλει σε οκτώ χώρες της ΕΕ που έστειλαν στρατό στην Γροιλανδία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου Κορυφής που συγκαλείται εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες.

Ο Μητσοτάκης

Σε μια πολιτική στιγμή που πρωθυπουργοί, πρόεδροι και κορυφαίοι αξιωματούχοι, αναχώρησαν εσπευσμένα από το Νταβός αποφεύγοντας περαιτέρω επαφές με τον Τραμπ (Μακρόν, Μερτς, Λαγκάρντ κα) δείχνει την μεγάλη ενόχληση για τα σχέδια του για την Γροιλανδία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε την κακοκαιρία και δεν έφυγε χθες για το Νταβός. Το πιο πιθανό όμως είναι ούτε σήμερα να πάει και να πετάξει κατευθείαν για τις Βρυξέλλες, για την Σύνοδο Κορυφής. Διπλωματικές κινήσεις που στέλνουν μηνύματα.

Αλά Φιντελ

Με εξαίρεση την Ουγγαρία του Όρμπαν που θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν ανταποκρίθηκε θετικά τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Ο Τραμπ ως ένας άλλος Φιντέλ Κάστρο ήταν στο πόντιουμ του οικονομικού φόρουμ του Νταβός, περίπου τρεις ώρες και μιλούσε από στήθους. Απευθύνθηκε και πάλι απαξιωτικά στους Ευρωπαίους, είπε ότι υπάρχουν χάρη στις ΗΠΑ αλλιώς θα μιλούσαν γερμανικά και ιαπωνικά. Ένα «κομμάτι πάγου» χαρακτήρισε την Γροιλανδία.

Τα «αγκάθια»

Θα σας περιγράψω απλά τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Αποφασίστηκε από τον ΟΗΕ για την Γάζα και την Ουκρανία. Ο πλανητάρχης

όμως επιχειρεί να το μετατρέψει σε ένα μικρό και ευέλικτο ΟΗΕ που θα παρακάμπτει τον κανονικό που όντως είναι δυσκίνητος να πάρει γρήγορα αποφάσεις. Παντοδύναμος θα είναι ο πρόεδρος που δεν θα είναι άλλος από τον ίδιο τον Τραμπ. Μάλιστα, θα συνεχίσει να προεδρεύει και αφού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Οι χώρες που θα μπουν για τρία χρόνια δεν θα πληρώσουν τίποτα. Οι χώρες που θέλουν να είναι μόνιμες θα καταβάλουν από ένα δισ. δολάρια στον πρώτο χρόνο όμως. Το Συμβούλιο δεν θα ασχοληθεί μόνο με τη Γάζα και την Ουκρανία αλλά και με όποια άλλη διαμάχη κρίνει ο πρόεδρος. Μπορεί ακόμη και με την Κύπρο κάποια στιγμή. Το μεγαλύτερο εθνικό μας «αγκάθι» είναι ότι δεν μπορούμε όταν έχουμε την μισή Κύπρο υπό τουρκική κατοχή – και στηρίζει την επιχειρηματολογία της στα ψηφίσματα του ΟΗΕ – να συμμετέχουμε σε έναν προσωποπαγή οργανισμό που τον παρακάμπτει.

Γύρω στις 12 Φεβρουαρίου

Οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, συζητούν 2-3 ημερομηνίες για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία για το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στο πλαίσιο του οποίου θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η πιο πιθανή είναι κοντά στις 12 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν αρχίσει το Ραμαζάνι. Οι προκλήσεις συνεχίζονται. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος CHP Μπαγτζιόλου σχολιάζοντας τη δήλωση Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα όποτε κρίνει θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, παρέπεμψε στο Casus belli της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. «Ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί εκφράζουν ανοιχτά τις προθέσεις τους να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στο Αιγαίο πέλαγος, παραβιάζοντας το διεθνές δίκιο» δήλωσε. «Η στάση της Τουρκίας είναι σαφής από το 1995 και αποτελεί κρατική πολιτική» τόνισε. Ο πήχης της Αθήνας δεν μπαίνει ψηλά. Ο στόχος είναι μήπως ηρεμήσουν τα νερά.

Κρίσιμο στοίχημα

Η αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου άρχισε. Οι 63 ημέρες που απομένουν πιθανόν να είναι η τελευταία ευκαιρία του Νίκου Ανδρουλάκη για να προχωρήσει σε μια επανεκκίνηση με διεύρυνση και ενότητα. Εάν το ΠΑΣΟΚ φτάσει στο συνέδριο καταγράφοντας είτε στασιμότητα είτε μικρή πτώση, θα είναι δύσκολο στον περίπου ένα χρόνο, που θα απομείνει μέχρι τις εκλογές να αναπτύξει δυναμική, να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους και να πετύχει τον στόχο του να βγει πρώτο έστω με μια ψήφο διαφορά.

Η βελόνα

Οι προκλήσεις είναι μπροστά. Ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας για διαφορετικούς λόγους άφησαν σοβαρές αιχμές για την στρατηγική του προέδρου και τον κάλεσαν να αλλάξει ρότα. Ο Γερουλάνος για να κουνηθεί η βελόνα που είναι κολλημένη πρότεινε ένα ανοικτό κόμμα, ενώ ο Δούκας παίζει σκληρά την αντιδεξιά ατζέντα. Όντως ο Ανδρουλάκης διπλασίασε το ΠΑΣΟΚ από τότε που ηγείται όπως επισημαίνουν βουλευτές που είναι κοντά του… Αλλά χτύπησε ταβάνι. Κι έχει κολλήσει στο 12-14 (στην εκτίμηση ψήφου) που είναι δύσκολο όχι μόνο να πλησιάσει τα όρια της αυτοδυναμίας (38%) αλλά να καλύψει και την διψήφια διαφορά από την σταθερά πρώτη ΝΔ. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μπροστά.

«Πασοκάρα»

Το στιγμιότυπο περιέγραψε ο Παύλος Γερουλάνος στην ομιλία του στην κοπή της πίτας του, την Δευτέρα, σε κεντρικό ξενοδοχείο όπου έδωσε το «παρών» το όλον ΠΑΣΟΚ αφού «σκοτώθηκε» προηγουμένως στην Πολιτική Γραμματεία του Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου: «Προχθές πήγα να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό» είπε ο Γερουλάνος. «Σταματώ να ζητήσω οδηγίες. Ανοίγω το παράθυρο να ρωτήσω έναν σεκιουριτά. Γουρλώνει τα μάτια του! «ΩΩΩΩΩΩΩ!» μου λέει, «Πασοκάρα!».Ψάχνει τις τσέπες του. Βγάζει ένα μπρελόκ. Ανδρέας από την μια μεριά, Ανδρέας και από την άλλη. «ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια μου!» του συστήνεται.

Το μπρελόκ!

Ο σεκιουριτάς του είπε επίσης ότι θα πάρει ρεπό για να πάει στην κοπή της πίτας του. Ο Γερουλάνος τον αναζήτησε στην αίθουσα. «Εδώ είμαι» σήκωσε το χέρι. Τον κάλεσε στο βήμα όπου έδειξε και το ιστορικό παπανδρεϊκό μπρελόκ. «Σύντροφε σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ!» είπε ο Γερουλάνος. «Διότι, με μια φράση, εσύ, τα είπες όλα. Τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε για ποιον το κάνουμε. “Από τον Λαό, Με τον Λαό, Για τον Λαό!”. Σ’ αυτό το ΠΑΣΟΚ ταχθήκαμε! Αυτό το ΠΑΣΟΚ υπηρετούμε! Και βέβαια είναι και όσοι μας συνάντησαν ή θα μας συναντήσουν. Είτε για λίγο, είτε για πολύ.»

Για την «κουκλίτσα»

Ενθουσιασμένος με τον Δημήτρη Καιρίδη είναι ο Κώστας Πλεύρης, δικηγόρος, θεωρητικός της ακροδεξιάς, και πατέρας του Θανάση Πλεύρη. Αιτία είναι η φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα» που είπε ο πρώην υπουργός στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε μια κόντρα τους στη βουλή. Προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Ο μπαμπάς Πλεύρης λέει τα χειρότερα για την Κωνσταντοπούλου. Κι εκείνη του είχε επιτεθεί, τον αποκάλεσε φασίστα, ναζιστή κλπ. Ούτε ο Καιρίδης έχει πολιτική εκτίμηση στο πρόσωπο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλά να έρθει κοντά με τον Κώστα Πλεύρη αποκλείεται! Τους χωρίζει ιδεολογικό χάσμα. Συμπαθεί όμως τον Θανάση Πλεύρη και είχε πάει και στο πάρτι για την ονομαστική του γιορτή που έκανε στο Pasaji.