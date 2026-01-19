Η Μαρία Καρυστιανού με μπαράζ συνεντεύξεων και αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα κτίζει το ηγετικό της προφίλ ενόψει της δημιουργίας του κόμματος που όπως φαίνεται δεν θ´ αργήσει, και δίνει μηνύματα πως σκοπεύει να κινηθεί. Η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία επίσης με μπαράζ συνεντεύξεων συχνά δίνει την εικόνα ότι μιλάει αντ´ αυτής. Καρυστιανού και Γρατσία είναι τα μόνα πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα από το κυοφορούμενο κόμμα, παρά το γεγονός ότι εργάζονται ομάδες για το πρόγραμμα, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι δύο γυναίκες. Η Καρυστιανού έχει πλέον το δωμάτιο της στο σπίτι της Γρατσία στην Αθήνα όταν έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιεί το δικηγορικό της γραφείο για επαφές. Αντίθετα στο γραφείο του συλλόγου των πληγέντων των Τεμπών σπάνια πήγαινε και πριν.

Ο Νικολόπουλος

Ακούγονται 2-3 ονόματα ότι είναι κοντά στην Καρυστιανού. Όπως του πρώην βουλευτή της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Νίκου Νικολόπουλου, που μετά συνεργάστηκε με μικρούς δεξιούς σχηματισμούς που δεν μπήκαν στη βουλή, έκανε δική του κίνηση κλπ. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που της γνώρισε τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο ο οποίος την κατήγγειλε στον ιατρικό σύλλογο γιατί τον αποκάλεσε τρελό για τα όσα ισχυρίζεται.

Η «αποστολή»

Η Μαρία Καρυστιανού δίνει όλο και περισσότερα δείγματα ότι η θρησκεία επηρεάζει πολύ τις αποφάσεις της. Έχει δηλώσει ότι αυτό που κάνει το βλέπει ως «αποστολή». Πριν χάσει την κόρη της Μάρθη στην τραγωδία των Τεμπών, πίστευε όπως οι περισσότεροι. «Λυπάμαι πολύ που έπρεπε να μου συμβεί αυτό το γεγονός για να γνωρίσω την δύναμη που δίνει ο Θεός, γιατί εγώ παίρνω πια δύναμη και από εκεί» δήλωσε στο Down Town της Κύπρου. «Χωρίς να είμαι θρησκόληπτή πιστεύω βαθιά στον Θεό» τόνισε. «Γι’ αυτό και επειδή πλέον η κόρη μου είναι στον ουρανό, ο ουρανός είναι ένα στοιχείο από το οποίο αντλώ δύναμη». Δεν είναι τυχαίες οι φωτογραφίες της στο κυπριακό περιοδικό όπου φαίνονται εικόνες. Αν δεν ήθελε να φαίνονται θα ζητούσε ένα άλλο πλάνο.

Η Νίκη

Οι μέχρι τώρα γνωστές επαφές της Καρυστιανού κινούνται στα δεξιά. της ΝΔ. Η Γρατσία εξελέγη βουλευτής Α’ Αθήνας με τη Νίκη το 2023 αλλά η έδρα πήγε στον δυτικό τομέα της Β’ Αθηνών. Ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Αποστολάκης που την συνδράμει στα της Δικαιοσύνης, εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νίκης αλλά διαφώνησε με τον Νατσιό και αποχώρησε. Ο πρόεδρος της Νίκης έχει μόνο θετικά να πει για την Καρυστιανού και την Γρατσία (Open). Αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι περίπου οι 6 στους 10 ψηφοφόρους του θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Καρυστιανού. Περιμένει το κόμμα για να το κρίνει και να δει τυχόν συνεργασία.

Η Αριστερά

Μέχρι τώρα η Καρυστιανού δείχνει να έχει διεισδυτικότητα και σε αριστερά και σε δεξιά μικρά κόμματα (πολύ μικρότερη σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ). Το κόμμα της δεν μπορεί να απευθυνθεί με τα ίδια πολιτικά επιχειρήματα στα δύο ιδεολογικά φάσματα. Πιστεύει στον διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους που υποστηρίζουν οι αριστεροί ή να μείνουν ως έχουν τα πράγματα όπως πιστεύουν οι δεξιοί; Για το μεταναστευτικό ποια θέση θα πάρει; Ιδεολογικό χάος χωρίζει τους δύο χώρους. Ένα κόμμα δεν ζητάει να ψηφιστεί μόνο για να φέρει την κάθαρση, έστω κι αν το κίνητρο είναι ιερό, η απώλεια ενός παιδιού με τόσο τραγικό τρόπο. Θα κριθεί και από την υπόλοιπη ατζέντα του.

Κόμμα διαμαρτυρίας

Ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του, δουλεύουν για ένα «προοδευτικό, συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης» , στο οποίο έχει στόχο την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Άφησε αιχμές για τα μικρά αριστερά κόμματα αλλά και για το κόμμα Καρυστιανού (χωρίς να να τα κατονομάζει). Ο προοδευτικός κόσμος «αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, έχουμε τέτοιες» τόνισε.

Δεν βιάζεται!

Ο Τσίπρα επηρεάζεται από την Καρυστιανού. Δεν αναπτύσσει περαιτέρω δυναμική. Δεν βιάζεται όμως να προχωρήσει στο εγχείρημα του, όπως υποστηρίζουν συνομιλητές του. Περιμένει να δει πού θα καθίσει η σκόνη με όλη αυτή την κινητικότητα στην αντιπολίτευση και μετά θα εμφανιστεί, όπως λένε, ως η εναλλακτική πρόταση εξουσίας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Γιατί πολλοί μπορεί να μίσησαν τον… Μητσοτάκη, ουδείς όμως την πολιτική σταθερότητα που εγγυάται.

Τελειώνουν τα μπλόκα;

Σήμερα στη μία το μεσημέρι ο πρωθυπουργός δέχεται στο Μαξίμου τα σκληρά μπλόκα και στη συνέχεια θα δει και τους κτηνοτρόφους όπως υποσχέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ακόμη κι αν κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές φύγουν δυσαρεστημένοι από την συνάντηση και προτείνουν την συνέχιση των κινητοποιήσεων εκτιμάται ότι θα είναι εξασθενημένες. Το αγροτικό θα παραμένει ως ένα διαρκές πρόβλημα προς επίλυση όχι όμως ως μέτωπο με μπλόκα. Οι εισαγγελικές κλήσεις που έλαβαν λίγες ώρες πριν από το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, δύο αγρότες που έκλεισαν με τα τρακτέρ τους το δρόμο, είναι προειδοποίηση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Πρόσω ολοταχώς!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρούσι όπου περπάτησε το Σάββατο, έδωσε το σύνθημα «πρόσω ολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα». Έπαιξε και πάλι το χαρτί της σταθερότητας. «Έχει ξεχωριστή σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κρατάμε το τιμόνι το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές» τόνισε. Λόγω των μπλόκων αναβλήθηκε το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης ενόψει του συνεδρίου που θα γίνει 15-17 Μαΐου στην Αθήνα και «θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την διαδρομή που θα μας οδηγήσει τελικά την άνοιξη του 2027 σε μία ακόμα μεγάλη εκλογική νίκη» τόνισε.

Πολιτικά γραφεία

Στην βόλτα του στο Μαρούσι ο πρωθυπουργός πέρασε έξω από το πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση. Είναι «μαγαζί – γωνία» σχολίασε. Σε γαλάζιο event του βόρειου τομέα εξελίσσονται τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου, του Παύλου Μαρινάκη στο Νέο Ψυχικό, την Τέταρτη 28 Ιανουαρίου το απόγευμα. Από τότε που πήρε το χρίσμα οργώνει όλο τον βόρειο τομέα και βγαίνει σταθερά στα στανταράκια.

Ιδού η Ρόδος!

Το εσωκομματικό μέτωπο με τον Χάρη Δούκα καλά κρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε την θέση του να υπάρξει ψήφισμα στο συνέδριο που θα δεσμεύει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. «Δεν κάνω πίσω σε αυτό! Το θεωρώ αδιανόητο να γίνεται το συνέδριο μας σε αυτή τη συγκυρία που ζητάμε πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και να μην πάρουμε μία τέτοια απόφαση» είπε (ΕΡΤ).

Το αγκάθι

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος είναι στην ίδια γραμμή και θεωρούν περιττό το ψήφισμα. Όποιος θέλει – και ο Δούκας – μπορεί στο συνέδριο να κατεβάσει πρόταση και να μπει σε ψηφοφορία. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι φοβούνται μήπως ο Ανδρουλάκης αναγκαστεί να συνεργαστεί με την ΝΔ (στο σενάριο Δένδια) για να μην πάει σε δεύτερες εκλογές και την επόμενη μέρα τον αμφισβητήσουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς το εσωκομματικό θέμα είναι υπαρκτό.

Μεταγραφή;

Εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο βρέθηκε η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου. Είναι μια προνομιακή θέση με συχνά ταξίδια στο εξωτερικό την οποία έχασε. Ο λόγος που συζητήθηκε στην Κουμουνδούρου ήταν η παρουσία της στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» την Παρασκευή. Τον Δεκέμβριο υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό (όχι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ) και την ημέρα της τελετής ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων» πριν αποπλεύσει από την Γαλλία, την καλωσόρισε «ως φρουρό της εθνικής ανεξαρτησίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». Για να μην το ζαλίζουμε οι συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για μεταγραφή της Κασιμάτη έχουν φουντώσει. Πιθανόν να συνδυαστεί με το συνέδριο της διεύρυνσης όπως αποκαλείται.