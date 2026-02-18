Μετωπική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, στο προεδρικό μέγαρο, την Τρίτη. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν η πρόσκληση Τασούλα σε προσωπικότητες προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολλές προκλήσεις και ένα εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κατακερματισμένο που μπορεί να οδηγήσει και σε ακυβερνησία μετά τις εθνικές εκλογές. Δεν πήγε καλά αυτή η κίνηση, πάντως. Καραμανλής και Παπανδρέου έκαναν θεσμικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν βγήκε είδηση. Τσίπρας και Σαμαράς αντέδρασαν σφόδρα.

Για να μη γίνει… Τσίπρας!

Οι στενοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά μετά το τετ-α-τετ εξέδωσαν non paper στο οποίο παρουσίαζαν τους βασικούς άξονες των όσων είπε στο προεδρικό. Το παρασκήνιο είναι ότι δεν ήθελε να του συμβεί ότι στον Τσίπρα που η Προεδρία της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση εξέδωσε non paper με λεπτομέρειες των απόψεων του πρώην πρωθυπουργού, το περιεχόμενο, των οποίων, όμως, εκείνος διέψευσε.

«Κατηγορώ»

Τρία σημεία θα ξεχωρίσω από τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός κατά της κυβέρνησης (φαίνεται ότι μόνο γι’αυτήν μίλησε). Την κατηγόρησε ότι «δεν έχει κατανοήσει ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν “θετική ατζέντα” και με την επίκληση της Διακήρυξης των Αθηνών περί Φιλίας, “ξεπλένει” ουσιαστικα την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης».

«Πειρατές»

Παραμένει σταθερός στη θέση του ότι «με πειρατές δεν μιλάμε». Ούτε για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη για τη μία και μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα και η οποία είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Ο Σαμαράς επισημαίνει ότι από την ώρα που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζητήσεως.

Με τον Τραμπ

Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, «πολύ περισσότερο από την ώρα που σε αυτό μετέχουν Τουρκία – Ισραήλ – Κύπρος – Βουλγαρία – Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται». Το ακριβές είναι ότι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που μετέχουν ως κανονικά μέλη και δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν και το 1 δις ευρώ ως συμμετοχή που ζητάει ο Τραμπ, είναι η Ουγγαρία και η Βουλγαρία.

Ως παρατηρητές

Οι υπόλοιπες χώρες που ανέφερε – η Ιταλία και η Κύπρος – θα δώσουν το παρών ως παρατηρητές στη συζήτηση για τη Γάζα. Το ίδιο θα πράξει και η Ελλάδα, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με το καθεστώς του παρατηρητή θα συμμετάσχει και η ΕΕ, με την Επίτροπο Μεσογείου Ντουμπράβκα Σούιτσα. Η ΕΕ βλέπει με δυσπιστία την πρωτοβουλία Τραμπ διότι ανησυχεί μήπως δημιουργηθεί ένας μικρός OHE με δια βίου πρόεδρο τον Τραμπ που θα παρακάμπτει τον Οργανισμό. Οι εργασίες της πρώτης συνάντησης θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Ινδία.

Το κόμμα

Σας το έγραψα. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τώρα. Ο Σαμαράς εάν κάνει κόμμα θα το κάνει πιθανόν κοντά στην ανακήρυξη των εκλογών, την τελευταία στιγμή. Το μανιφέστο είναι οι θέσεις του. Πυρήνες έχει σε όλη την Ελλάδα, θα έχει σχεδιάσει τα ψηφοδέλτια. Δεν θεωρεί απειλή την Μαρία Καρυστιανού διότι δεν έχει θέσεις. Όσον για τον Τσίπρα θεωρεί ότι έχει θέσεις αλλά είναι αναξιόπιστος.

Μάχη διλημμάτων

Οι πολιτικοί αρχηγοί νυν και υποψήφιοι ρίχνουν στην μάχη των επιχειρημάτων τα διλήμματα των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτιέται αν οι πολίτες θέλουν σταθερότητα ή η χώρα να είναι ακυβέρνητο καράβι, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει κατάρτια το καράβι για να το (ξανα) πάει στην Ιθάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το δίλημμα δεν είναι συστημισμός – αντισυστημισμός αλλά Ανδρουλάκης με κοινωνικές δυνάμεις ή Μητσοτάκης. Το δια ταύτα είναι ότι όλοι είναι εναντίον όλων και μαζί εναντίον του Μητσοτάκη.

Σκάνδαλο;

Άκουσα για ένα σκάνδαλο που μπορεί να… πρασινίσει. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχώρησε σε έλεγχο του ΟΠΕΚΑ και βρήκε λαβράκι. Μπήκαν στο στόχαστρο 372 περιπτώσεις με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1,86 εκατ. ευρώ. Τα παράνομα κοινωνικά επιδόματα που δίνονταν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν φέρονται να τα προωθούσαν δύο γυναίκες εκ των οποίων η μία λένε ότι βρίσκεται στην πράσινη αυλή. Εάν συμβαίνει αυτό, προσωπικά δεν ταυτίζω τον αρχηγό με το σκάνδαλο, αλλά τέτοιες περιπτώσεις θολώνουν τα μηνύματα γιατί τελικά το παλιό είναι εδώ ενωμένο δυνατό! Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου είναι αποφασισμένη να καθαρίσει τον ΟΠΕΚΑ από τις παράνομες πρακτικές και τα επιδόματα να τα παίρνουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κυνήγι της ψήφου

Όσοι περνούν αυτές τις ημέρες από τη βουλή βλέπουν μια μεγάλη ερημιά. Έρχεται το τριήμερο της Αποκριάς και η πλειονότητα των βουλευτών είναι στις εκλογικές περιφέρειες και τρέχουν από εκδήλωση σε εκδήλωση για την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας. Από την Κυριακή της Αποκριάς τέλος. Μετά την Καθαρά Δευτέρα μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ανάσα!

Επιτέλους! Ο βουλευτής ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου ήταν πολύ ανακουφισμένος χθες διότι διεκδίκησε και πήρε την μεγαλύτερη δημόσια επένδυση των τελευταίων ετών στις Σέρρες. Αφορά χρηματοδότηση 10.000.000 για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά Σερρών, με απόφαση της Υπ. Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Περαστικά της

Πολύ ταλαιπωρήθηκε μαθαίνω η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Κόλλησε γρίπη Α, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και τώρα αναρρώνει σπίτι της. Τέλος καλό, όλα καλά.