Ένα έντονο παρασκήνιο βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς μπλόκα στους δρόμους, γεγονός που θα είχε επιπτώσεις σε πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πράσινο φως, η κυβέρνηση να κάνει νεύμα στους αγρότες για τις λύσεις που σκέφτεται να δρομολογήσει μέσα από τον διάλογο μαζί τους. Η δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά αλλά και εκείνες που κάνει το Μαξίμου, έδειξαν ότι η μεγάλη πλειονότητα όχι μόνο θεωρεί δίκαια τα αιτήματα των αγροτών αλλά δεν ενοχλείται και από το γεγονός ότι επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν στήνοντας μπλόκα.

Μόνο μια κόκκινη γραμμή

Μετά την άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού να προσέλθουν στο Μαξίμου χθες στις 5 το απόγευμα, χωρίς προηγουμένως να γνωρίζουν τις προθέσεις της κυβέρνησης, αποφασίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, να παρουσιάσει το πλαίσιο των λύσεων που προτείνει. Στην πραγματικότητα μόνο μια κόκκινη γραμμή κρατάει η κυβέρνηση. Την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ την οποία συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα πρώτο βήμα διασταυρώσεων που κλείνουν αρκετά παράθυρα για πλαστά ΑΦΜ, ανύπαρκτα ζώα και βοσκοτόπια που επέτρεπαν το πάρτι της λαμογιάς εις βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων που κάνουν ειλικρινείς δηλώσεις.

Δύο βήματα πίσω

Η κυβέρνηση έκανε πίσω σε δύο πολύ κρίσιμα θέματα στα οποία μέχρι και το βράδυ της Κυριακής φαινόταν να την προβληματίζουν. Εξετάζει πλέον το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, το οποίο απέρριπτε με το πρόσχημα ότι μπορεί να γινόταν άλλη χρήση (λαθρεμπόριο). Αποφασίστηκε, όμως, ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργήσει η ΑΑΔΕ και θα αφορά αποκλειστικά το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης θα έχει μεγαλύτερη ρευστότητα αφού δεν θα αναγκάζεται να πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να περιμένει να του τον επιστρέψει το κράτος μετά από μήνες. Επίσης η κυβέρνηση συζητάει την αλλαγή στον υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων πετρελαίου για τον κάθε αγρότη διότι ο τρόπος που γίνεται σήμερα βασίζεται σε δεδομένα του 2015! Από τότε πέρασαν 10 χρόνια, πολλά άλλαξαν και ο στόχος είναι να διορθωθούν οι αδικίες.

Στο 100%

Το άλλο θέμα στο οποίο άλλαξε τακτική η κυβέρνηση είναι οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας. Μέχρι τώρα οι ζημιές καλύπτονταν σε ένα μεγάλο ποσοστό αλλά όχι στο σύνολο τους. Θα γίνουν άμεσες αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε να αντιμετωπιστεί χωρίς προστριβές και αυτή η αδικία.

Τα σενάρια Στάσση

Το Μαξίμου έχει τα σενάρια που της κατέθεσε την Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης για παράταση της ρύθμισης για το αγροτικό ρεύμα και περαιτέρω μείωσης του από τα 9,2 – 9,8 λεπτά και θέλει να τα συζητήσει με τους αγρότες.

Είναι στο τραπέζι η τιμή των 8 – 8,3 λεπτών. Οι αγρότες ζητούν τα 7 λεπτά που δεν γίνεται αποδεκτό. Στο τραπέζι είναι και η ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο. Είναι η κτηνοτροφία και καλλιέργειες όπως το βαμβάκι που πωλείται μόλις στα 35 λεπτά ή το σιτάρι στα 18 λεπτά. Οι τιμές είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής και καθιστούν αδύνατη την βιωσιμότητα των παραγωγών. Τα ποσά που θα εξοικονομηθούν θα προωθηθούν προς αυτές τις κατηγορίες.

400 εκατ.

Σήμερα κατατίθενται στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων 400 εκατομ. Μένουν 600 εκατ. Πριν τα Χριστούγεννα θα υπάρξει μια ακόμη δόση και πριν την Πρωτοχρονιά η τελευταία. Η κυβέρνηση θέλει να στείλει το μήνυμα ότι τώρα που τα έβαλε τα πράγματα σε μια τάξη, ακολουθεί τον οδικό χάρτη που έδωσε με αξιοπιστία την οποία είχε χάσει από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που εξάντλησαν τα όρια αντοχής των αγροτοκτηνοτρόφων.

Αλλαγή κλίματος

Το κλίμα στα μπλόκα άρχισε να αλλάζει. Άναψαν τα τηλέφωνα μεταξύ των εκπροσώπων των αγροτών. Γίνονταν συζητήσεις για συνάντηση με τον πρωθυπουργό σήμερα ή αύριο το πρωί (Τετάρτη 17.12.25) πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής. Μπορεί όμως και να μη χρειαστεί καν συνάντηση. «Εμείς θέλουμε να κάνουμε Χριστούγεννα σπίτι μας» δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων Ρίζος Μαρούδας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» στο ACTION24. Σήμερα έχει κηρύξει γενική απεργία η ΑΔΕΔΥ με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού, και οι αγρότες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους όπως είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής, αποκλείοντας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Και με ένα τηλεφώνημα»

Επειδή όμως αγωνιούν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, μήπως χάσουν τις γιορτές με ακυρώσεις κλπ, μπορεί να υπάρξει συμφωνία και από μακριά.

«Μπορεί να τελειώσουν όλα και με ένα τηλεφώνημα» όπως είπε ο Μαρούδας. Διάθεση φαίνεται πλέον να υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει και μια μειοψηφία αγροτών που πιστεύουν ότι αν συνεχίσουν τα μπλόκα θα πάρουν κι άλλα. Δύσκολο. Η χώρα μας βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Κομισιόν κι όσο οι συμμορίες που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις πηγαίνουν η μία μετά την άλλη στη φυλακή, τα χαλινάρια δεν θα χαλαρώσουν.

Ο Μητσοτάκης

Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν μέχρι χθες το βράδυ δεν έγινε γνωστό από το Μαξίμου εάν ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Βουλή, ομιλία για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026, τα κυβερνητικά μέτρα για τους αγρότες ή αν θα περιμένει να γίνει η συνάντηση γιατί για ορισμένα θα ήταν χρήσιμες οι συνομιλίες. Θα κινηθεί ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν γίνει μέχρι εκείνη την ώρα. Φέρεται αποφασισμένος να τείνει χείρα φιλίας στους αγρότες. Το 2023 ψήφισαν σε ποσοστό 48% τη ΝΔ. Όσο είναι απέναντι τα ποσοστά της θα φυλλορροούν, έστω κι αν παραμένει πρώτη με διαφορά αλλά μακριά από την αυτοδυναμία.

Τσίπρας vs Μητσοτάκης

Στην Πάτρα παρουσιάζει την «Ιθάκη» του ο Αλέξης Τσίπρας στις 19:00 στο Royal Patras. Περίπου την ίδια ώρα θα μιλάει από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πηγές του newsit.gr η ομιλία του θεωρείται «μανιφέστο κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης». Ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει ολομέτωπη επίθεση για τα σκάνδαλα. «Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι» θα τονίσει. «Τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο». Δεν είναι τυχαία ούτε η πόλη – στην Αχαΐα είναι οι ρίζες του Παπανδρέου – ούτε η ημέρα. Το μήνυμα που στέλνει στη Βουλή είναι ότι εκείνος είναι ο ηγέτης της Αντιπολίτευσης, εκείνος είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη.

Ρίσκο!

Μπροστά σε δύσκολο σταυροδρόμι βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης. Όπως έγραψε η στήλη, πριν από λίγες μέρες, προχώρησε σε καρατομήσεις στέλνοντας το μήνυμα «ως εδώ». Κατήγγειλε συμπεριφορές που έφεραν κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τους κατηγορούσε. Με μήνυμα του στα social media ανέφερε ότι η ιδανική λύση θα ήταν ένας νέος φορέας, φιλοευρωπαϊκος, φιλελεύθερος, προοδευτικός, στο Κέντρο της Αλλαγής ο οποίος θα συνεργαζόταν με τα νέα κινήματα για να φέρει εις πέρας την οικονομική πολιτική και την ριζική θεσμική κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία». Αυτός ήταν ο στόχος και του Κινήματος Δημοκρατίας. «Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής. Συγχρόνως δεν υπάρχει η κουλτούρα κυβερνητικών συμφωνιών» τόνισε.

Έκτακτο συνέδριο

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν όμως μια τάση και το Κίνημα οριακά μπαίνει στη βουλή. Ο ίδιος ξόδεψε ενάμισι εκατομμύριο δικά του χρήματα, όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του. Πετάει το γάντι στα μέλη του. «Η απόφαση επιστρέφει σε εσάς, τα μέλη μας, όπως πάντα» δήλωσε. «Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του». Είναι μια ύστατη προσπάθεια επιβίωσης; Ή πέφτουν οι τίτλοι τέλους;