Η ώρα της σκληρής αναμέτρησης στον ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει. Κορυφώνονται οι ζυμώσεις και τα μηνύματα ενόψει της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο Τρίτη στις 8μμ, στο Θησείο αλλά και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της Αριστεράς στις 6 Ιουνίου που θα δώσει το στίγμα της επόμενης μέρας. Ο Τσίπρας μέσω και της εκπροσώπου του Θεώνης Κουφονικολάκου έδωσε το στίγμα των προθέσεων του. «Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους» δήλωσε η εκπρόσωπος. «Δεν τους ζητούμε να διαλυθούν. Δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει ο καθένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές».

Μυστική επαφή Τσίπρα – Φάμελου;

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε στον Σωκράτη Φάμελο ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζει κανένα όρο, να διαλυθεί ή να αδρανοποιηθεί κλπ. Είναι απόφαση του κόμματος τι θα κάνει. «Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει έναν «νέο» ΣΥΡΙΖΑ που θα αντικαταστήσει τον «παλιό» δήλωσε στη στήλη πολιτικός φίλος του. «Άλλαξαν οι εποχές και οι ανάγκες. Ενδιαφέρεται για μια πολιτική παρέμβαση πολύ ευρύτερη». Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία ούτε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ (κτίριο Κουμουνδούρου, κομματικά ΜΜΕ, κρατική επιχορήγηση). Άλλωστε όλα δείχνουν ότι θα μπει στη βουλή με ισχυρό διψήφιο και θα παίρνει μια πολύ ικανοποιητική κρατική επιχορήγηση, χωρίς να έχει βάρη και δάνεια.

«Θα κοπεί το χέρι»

Η συζήτηση για τα «ασημικά» του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο του εμφυλίου που είναι σε εξέλιξη. Αυτοί που θέλουν να στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα θα ήθελαν να μείνει ένα κέλυφος ο ΣΥΡΙΖΑ (όπως για παράδειγμα συνέβη με την ΔΗΜ.ΑΡ). Εκείνοι που δεν τους θέλει ο Τσίπρας και δεν θέλουν και αυτοί να στηρίξουν το κόμμα του, επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατεβάσει δικά του ψηφοδέλτια στις εκλογές και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του. Ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Αρβανίτης είναι στην δεύτερη κατηγορία με μικρές διαφοροποιήσεις στις θέσεις τους. «Ακούω ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο Νίκος Παππάς (ΕΡΤ). «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτήν την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα – πολιτικά μιλάω πάντα». Στις 6 Ιουνίου, στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ η αναμέτρηση θα είναι πολύ σκληρή.

24 έδρες συν 11

Από την άλλη έχει και ένα πρακτικό πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα διαθέτει 24 έδρες στη βουλή. Πώς θα πάρει απόφαση αυτοδιάλυσης; Και να παραιτηθούν οι 24 πάλι Συριζαίοι θα τους διαδεχθούν. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι ο Τσίπρας δεν θέλει εν ενεργεία βουλευτές. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που τυχόν ανεξαρτητοποιηθούν. Ούτε δεσμεύεται ότι θα συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του ακόμη και αυτούς που τυχόν σπεύσουν να παραιτηθούν από μόνοι τους. Κατι ανάλογο ισχύει και μες βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι που λένε ότι σε φ……ν κι εσύ λες βρέχει!

«Τα 7 χιλιάρικα»

Βλέπω έναν εκνευρισμό ακόμη και σε βουλευτές που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, σε σχέση με την απαίτηση για την έδρα. Αφήνουν μάλιστα αιχμές σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού ότι εκείνος κέρδισε πολλά λεφτά από τα δικαιώματα του βιβλίου του «Ιθάκη» και είναι εύκολο να το λέει αυτό. Οι ίδιοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν άλλες πηγές για την επιβίωση τους. Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε πως όποιος θέλει να ακολουθήσει το νέο κόμμα, πρέπει να κάνει και καμιά θυσία να αφήσει τα 7 χιλιάρικα που είναι η βουλευτική αποζημίωση.

Άνοιξε τον χορό ο Τεμπονέρας

Ο Διονύσης Τεμπονέρας που βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και είναι στα πρόσωπα που ποντάρει για το νέο εγχείρημα γιατί έχει μια φρέσκια ματιά, παραιτήθηκε και από απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη «από μηδενική βάση να δημιουργηθεί μια “άλλη” κυβερνώσα Αριστερά της σύγχρονης εποχής». «Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει πράξει επιτυχημένα στο παρελθόν: Για να φτιάξουμε τον |ΣΥΡΙΖΑ Νο2″»; αναρωτήθηκε. «Όχι…Η ιστορία συνήθως, επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα» τόνισε. Θα υπογράφει και την ιδρυτική διακήρυξη όπως σας είχε ενημερώσει η στήλη.

Θα ακολουθήσουν προσχωρήσεις και άλλων στελεχών. Αναμένεται αρκετοί να δώσουν το «παρών» αύριο στο Θησείο (Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης κα).

Τον Σεπτέμβριο!

Ο Αντώνης Σαμαράς φορτσάρει και εκείνος με την προοπτική να κάνει δικό του, αλλά όχι πριν το καλοκαίρι. Η κίνηση του τοποθετείται από Σεπτέμβριο διότι όπως λένε πολιτικοί του φίλοι «δεν πάτησε την μπανανόφλουδα που τους πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνοντας το μάτι για εκλογές τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο». Ο ίδιος θεωρεί ότι θα τις κάνει το 2027, μετά το εφετείο του αφεντικού της intellexa Ντίλιαν για τις υποκλοπές του οποίου τις αποκαλύψεις φοβάται.

Κι άλλες άρσεις για Ζωή

Αυτήν την εβδομάδα έρχεται νέος κύκλος για άρσεις ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Προηγήθηκαν μηνύσεις δικαστικών. Έπονται των αστυνομικών τους οποίους βιντεοσκοπούσε στη Λάρισα. Είναι υποθέσεις που δύσκολα θα μπορέσει να διαχειριστεί. Οι συγκρούσεις στη βουλή ξεπέρασαν κάθε όριο. Τα περί αμφιβολιών της ψυχιατρικής της κατάστασης βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σκληρών αντιπαραθέσεων. Επαναλήφθηκαν και από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε ως φασίστα κλπ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τα έχει βάλει με όλα τα κόμματα. Θα της δώσει ψήφους αυτή η συγκρουσιακή τακτική; Θα είναι το ανάχωμα στην Καρυστιανού; Θα το δείξει η ζωή.

Διπλανά τραπέζια

Στο εστιατόριο της βουλής έτρωγαν μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση ο Θανάσης Πλεύρης, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Μίλτος Χρυσομάλλης. Συζητούσαν για την κεντροδεξιά. Σε διπλανό τραπέζι ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Σπύρος Μπιμπίλας κα. Δεν ήταν και τόσο ομιλητικοί. Η Ζωή «τα είπε» στην ολομέλεια.

Στους 156;

ΚΟ με 156 βουλευτές μετράει η ΝΔ στις κρίσιμες ψηφοφορίες, αλλά μαζί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά (προέρχεται από τους Σπαρτιάτες). Ο Γιώργος Βλάχος δεν συμμετείχε στις δύο κρίσιμες ψηφοφορίες για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική για τις υποκλοπές. Στην πρώτη δεν βρέθηκε – δεν απάντησε στα τηλέφωνα. Στην δεύτερη εντοπίστηκε αλλά απάντησε ότι δεν θέλει να ψηφίσει. Γίνεται συζήτηση για αναχωρητισμό του Βλάχου. Εδώ και καιρό ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και κρατάει αποστάσεις. Είναι πιθανόν να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αντίθετα ο Κατσιβαρδάς είναι πιθανόν να μετακομίσει στη ΝΔ. Ψηφίζει σταθερά ότι και η ΝΔ.