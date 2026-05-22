ΝΤΙΝ Έντονη κινητικότητα στο τηλεοπτικό τοπίο, ακόμα και συναντήσεις που κανείς δεν περιμένει. Αλλά μην ξεκινήσουμε με κουίζ και… προδώσουμε πρόσωπα και συνεργασίες που ακόμα ψήνονται…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα… επίσημα: την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου, συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό χώρο, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στον νέο του ρόλο, θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για έγκυρη, σφαιρική και έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις πλατφόρμες». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Εμφανής η απόφαση του Ομίλου ΑΝΤ1 να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στον ειδησεογραφικό τομέα, ενόψει μάλιστα της εκλογικής χρονιάς που έρχεται. Συνεργασία που, όπως πρώτα είχα αναφέρει στο newsit.gr, είχε κλείσει από καιρό, αμέσως μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ, και δεν ήταν «βιαστική» απόφαση του ΑΝΤ1, αλλά στρατηγικά μεθοδευμένη. Τα περί συνεργασίας του με την ΕΡΤ εντάσσονται στη συνηθισμένη τακτική ορισμένων «να έχουν να λένε»… χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης για τις ανώτατες διοικητικές θέσεις, κάτι που καθιστούσε αδύνατη μία τέτοια εξέλιξη. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Εντάξει, τώρα θα φουντώσουν τα άλλα «ρεπορτάζ» που ήδη λένε για συνεργασία Σίας Κοσιώνη με τον ΑΝΤ1. Προς το παρόν, αφήνω αυτό: τίποτα οριστικό… ακόμα! Και θα σας παραπέμψω στην αρχή της στήλης…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μετά τη σύντομη… παραπομπή, ας πεταχτούμε έως τον ΣΚΑΪ, όπου πριν από λίγη ώρα παρουσιάστηκε επισήμως στο εσωτερικό του σταθμού ότι ο Άγγελος Πετρόπουλος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων. Οπότε, εν αναμονή της δημόσιας επίσημης ανακοίνωσης του σταθμού και αφού πέσουν οι οριστικές υπογραφές, αλλά το βέβαια είναι ότι αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα, γιατί ο χρόνος πιέζει, αφού στο εσωτερικό επίσης του σταθμού έχει ανακοινωθεί ότι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου η Λένα Φλυτζάνη πρέπει να πει το πρώτο «καλησπέρα» από το πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένω στον ΣΚΑΪ, αλλά στον ψυχαγωγικό του τομέα, όπου φαίνεται να «κλειδώνει» ότι η Acun Medya θα αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής του Voice. Η… γύρα στην αγορά που έγινε από στελέχη του σταθμού δεν έχει φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα, ενώ γνωρίζουν ότι η τούρκικη εταιρεία παραγωγής έχει τη γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία να υλοποιήσει το talent show, οπότε φαντάζει ως η καλύτερη λύση, αποφεύγοντας και τη… λήξη. Γιατί καλά γνωρίζοντες υποστηρίζουν πως η σχέση των δύο πλευρών, ΣΚΑΪ και Acun Medya, είναι πολύ βαθιά και πολυεπίπεδη… οπότε δεν μπορεί να έχουν οριστικό «διαζύγιο». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Καμία οριστική απόφαση δεν έχουν λάβει στο STAR για το μέλλον του «1% Club» που παρουσιάζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Τα γυρίσματα για τον πρώτο κύκλο έχουν ολοκληρωθεί, τα σκηνικά έχουν ξεστηθεί, αλλά παραμένουν στην αποθήκη και δεν έχουν πάει για… ανακύκλωση, ώστε να επιβεβαιωθεί πως δεν θα γίνει δεύτερος κύκλος. Βέβαια, περισσότερο προβληματισμένοι στο κανάλι της Κηφισιάς είναι για το μέλλον του άλλου τηλεπαιχνιδιού τους, του Lingo με τον Νίκο Μουτσινά, που… δικαιολογημένα… δεν τραβάει! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Τι τραβούν κι αυτοί οι υπεύθυνοι που πρωταγωνιστούν στο σημερινό κουίζ, καθώς έχουν βρει τον μπελά τους με το σενάριο που διαβάζουν… διορθώνουν… κάνουν παρατηρήσεις… ξαναδιορθώνουν… και ξανά τα ίδια και τα ίδια… με αποτέλεσμα κανείς να μη δίνει το πράσινο φως για γύρισμα! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Το βασικό ερώτημα είναι γιατί τέτοια επιμονή και γιατί έχει δοθεί η εντολή να «φτιαχτεί», και τι είδους… σενάριο έχει γραφτεί στο παρασκήνιο, ώστε να πιέζεται αυτή η συνεργασία…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ