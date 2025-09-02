Σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που άφησαν πίσω τους οι διάλογοι – σοκ για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και την σκανδαλώδη διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προκάλεσε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην ΔΕΘ να ζητήσει «φέρτε πίσω τα κλεμμένα». Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο Μητσοτάκης θα παρουσιάσει λίστα με δεκάδες εκατομμύρια που θα ζητηθούν πίσω από την ΑΑΔΕ από τους αγρότες που παρανόμησαν. Θα διερευνηθούν και βαριές ποινικές ευθύνες (κίνδυνος φυλάκιση).

Οικονομική Αστυνομία και Βουρλιώτης

Την έρευνα κάνει η Οικονομική Αστυνομία και η Ανεξάρτητη Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος (είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) υπό τον πρώην ανώτατο δικαστικό Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Τα στοιχεία είναι πολλά. Θα παρουσιαστούν οι ηχηρές περιπτώσεις.

«Φέρτε τα κλεμμένα πίσω»

Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να στείλει ηχηρό μήνυμα ότι μπορεί της κυβέρνησης να της ξέφυγε το αρρωστημένο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τώρα θα κλείσει όσες περισσότερες τρύπες μπορεί. «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα» είναι το σύνθημα του. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο ΟΠΈΚΕΠΕ προκάλεσε βαθύτερο πλήγμα στην κυβέρνηση από τα Τέμπη ειδικά τώρα που τα γεγονότα τοποθετούν την τραγωδία σε αληθινή βάση, διαψεύδοντας σενάρια συνωμοσίας.

Σοκ!

Ήταν κυρίως οι διάλογοι που προκάλεσαν την κοινή γνώμη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έκταση της διαφθοράς. Μπορεί το σκάνδαλο της διαφθοράς να μην έχει πολιτικό χρήμα, δηλαδή, υπουργούς που συμμετείχαν στο φαγοπότι, αλλά η ανοχή, η αδιαφορία ή η ανικανότητα που επιδείχθηκε έχει παγώσει τον κόσμο. Γι αυτό και η ΝΔ βρίσκεται στο δημοσκοπικό ναδίρ της.

Πίεση

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ένα θέμα για το οποίο οι ψηφοφόροι πιέζουν τους βουλευτές, οι βουλευτές τους υπουργούς, τον Σκρέκα, κομματικά στελέχη κλπ. «Πως μας ξέφυγε έτσι» είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται. Γι αυτό και θεωρούν ότι το «φέρτε πίσω τα κλεμμένα » μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα ακόμη και από την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Εξεταστική έως τα Χριστούγεννα

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Εξεταστική Επιτροπή όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στην Διάσκεψη των Προέδρων, χθες Δευτέρα. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών που έχει δοθεί είναι για δύο μήνες, αλλά το πιο πιθανό είναι να δοθεί παράταση. Θα κληθούν πολλοί μάρτυρες να καταθέσουν.

Η δεύτερη δικογραφία

Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη το πιο πιθανό είναι να έρθει και δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Για την ακρίβεια είναι η ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέα. Οπως μου εξήγησαν δικαστικές πηγές έστειλε ένα μεγάλο μέρος στη βουλή κυρίως για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής για τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη που δεν τον πιάνει η αναθεώρηση Συντάγματος και η αλλαγή του νόμου. Υπάρχουν όμως και άλλα που δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Άρσεις ασυλίας

Από το νέο κομμάτι της δικογραφίας μπορεί όμως να προκύψουν ευθύνες για «συνέργεια» όπως μου έλεγαν αρμόδιες πηγές. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν περίπου 10 βουλευτές οι οποίοι δεν ζητούν απλώς, για παράδειγμα, να επιταχυνθεί η διαδικασία για έναν ψηφοφόρο τους, αλλά ζητούν να κλείσουν τα μάτια σε παρανομίες. Η εισαγγελέας θα ζητάει άρση ασυλίας για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη . Η ΝΔ δεν θα έχει άλλη λύση από το να ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της διαφορετικά πάλι θα βρεθεί κολλημένη στον τοίχο.

Δύο αναρτήσεις

Δημιουργεί κλίμα ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, παραμονή της παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, που αποτελεί πολιτικό βαρόμετρο. Κάθε μέρα κάνει και μια ανάρτηση. που συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές. Στις 31/8 ανέβασε βίντεο με απόσπασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας.

Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019.

Αντιθέτως, η σημερινή κυβέρνηση, που τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής – δημοσιονομικής – χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε;

Αύξησε το ποσοστό της φτώχειας:

Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%.»

Υπερκέρδη

Σε νέα του ανάρτηση χθες αργά το απόγευμα (1/9) κατηγόρησε την

κυβέρνηση της ΝΔ ότι «άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις». «Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:

Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.»

Μανιφέστο

Είναι σαν να παρουσιάζει αποσπάσματα ενός μανιφέστο ο Τσίπρας. Το θέμα, όμως, είναι ότι τα πεπραγμένα θα είναι αυτά που θα γείρουν την πλάστιγγα. Γιατί καλή η θεωρία αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Η αναβάπτιση που επιδιώκει παρουσιάζοντας σε αρκετά θέματα το άσπρο μαύρο στην διακυβέρνηση του, προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις παρά δικαίωση.

ΜΚΟ σε έντεκα γλώσσες

Μία ακόμη κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη πρόκειται να μπει στο μικροσκόπιο. Αν και έχει κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, δημιουργεί την κίνηση «Πρωτοβουλία» η οποία θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση). Δεν θα είναι τομέας του κόμματος όπως με πληροφόρησαν, αν και θα υπηρετεί τις ιδέες του. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας την προανήγγειλε με βίντεο σε πέντε γλώσσες που μιλάει άπταιστα και με εξαιρετική προφορά: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Δράσεις

Η ΜΚΟ Κασσελάκη θα ονομάζεται «Πρωτοβουλία» και θα αναλαμβάνει δράσεις για Ισότητα των Φύλων & Στήριξη των Γυναικών, Δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων, ένταξη & προστασία Ευάλωτων Ομάδων. Η ΜΚΟ θα δημιουργήσει και ένα

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης, που θα καταγράφει παραβιάσεις δικαιωμάτων, υποθέσεις θεσμικής αυθαιρεσίας, διαφθοράς και κακοδιοίκησης, θα καταθέτει προσφυγές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα κλπ. Όσο για την χρηματοδότηση θα προέρχεται από δωρεές και ευρωπαϊκά κονδύλια κλπ.