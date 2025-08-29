Σε κρας τεστ εξελίσσεται η ομιλία Τσίπρα στον Economist στη Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την προηγούμενη μέρα από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που αποτελεί πολιτικό βαρόμετρο. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία της νέας εμφάνισης Τσίπρα. Επιχειρεί να είναι στο κάδρο των εξελίξεων και να κερδίσει στο παιχνίδι των εντυπώσεων προκειμένου να έχει προβολή μέχρι να τολμήσει την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Ενα βήμα πιο κοντά

Όπως φαίνεται η ομιλία Τσίπρα θα ερμηνευτεί ως ένα βήμα που θα τον φέρει πιο κοντά στο εγχείρημα του. Από την άλλη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το αφήγημα του και τα μέτρα στήριξης ύψους 1,7-2 δις ευρώ σε μια προσπάθεια να κάνει ένα restart μετά την φθορά που υπέστη η κυβέρνηση από τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια κλπ. Οι συγκρίσεις θα είναι αναπόφευκτες. Ο πόλεμος για τα πεπραγμένα της μιας και της άλλης κυβέρνησης άρχισε. Ο Τσίπρας επιχειρεί rebranding. Ο Μητσοτάκης δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί και έχει τους λόγους του που τον αναδεικνύει σε κυρίαρχο αντίπαλο του.

Γιατί «Τσιπρολόγοι»;

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτύρονται ότι κακώς γίνονται «τσιπρολόγοι». «Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολούνται» τονίζουν. «Εμείς θα τον αναστήσουμε; Έναν απλό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτηρίζουν ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελλος κα.» Υπάρχει όμως στρατηγική.

Εκλογικά ακροατήρια

Το επιτελείο Μητσοτάκη δεν θεωρεί ότι κινδυνεύει από τον Τσίπρα. Αντίθετα εκτιμά ότι τα κόμματα της κεντροαριστεράς θα έχουν πρόβλημα, εάν ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει νέο κόμμα διότι στα δικά τους ακροατήρια θα απευθυνθεί, όχι στης δεξιάς. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποδυνάμωνε τα συγκεκριμένα κόμματα και η ΝΔ θα αύξανε το προβάδισμα της από το δεύτερο κόμμα, όποιο κι αν είναι αυτό, είναι η εκτίμηση.

Σκληροί αντίπαλοι

Η επίθεση κατά Τσίπρα που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδειξε ότι δεν θα είναι ανέφελη μια κάθοδος του στον κομματικό στίβο. «Λαγούμι» είπε ότι πρέπει να ονομάσει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός (Open). Εάν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να δείχνουν ότι ένα κόμμα Τσίπρα «κόβει» ψήφους θα αρχίσει η πολεμική και θα είναι άγρια γιατί θα κινείται στη λογική ο θάνατος σου ή ζωή μου.

Μονοκομματική!

Ο πρωθυπουργός με το μισό υπουργικό συμβούλιο βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο στη Θεσσαλονίκη που όντως είναι σημαντικό σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Έθεσε και το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών με αφορμή την κρίση στη Γαλλία, μία από τις ισχυρές χώρες της Ευρώπης όπου πέφτει η κυβέρνηση Μπαϊρού και τα τα spreads των δεκαετών κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν στο 3,474 όταν η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά με 3,405. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η πολιτική και οικονομική κρίση στη Γαλλία είναι αλληλένδετες. «Από τη μία ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση, και από την άλλη μία οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας» τόνισε.

Σκληρά διλήμματα

Σε αυτήν τη συγκυρία, η Ελλάδα βρίσκεται «στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα για μειώσεις φόρων και για αυξήσεις δαπανών, όχι περικοπές» επισήμανε. «Αυτή η κατάσταση τονίζει για ακόμα μία φορά τη μεγάλη, καθοριστική σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news». Βάζει ψηλά τον πήχη. Στα σκληρά διλήμματα ποντάρει για την αυτοδυναμία. Δεν θα είναι όμως αρκετά εάν αποκαλυφθούν και άλλα σκάνδαλα.

Γαλάζια απόβαση στη Μακεδονία

Έβαλε φωτιά στα (γαλάζια) τόπια ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας. Έθεσε το κόμμα σε πλήρη ετοιμότητα με στόχο την ανάπτυξη δυναμικής. Τις επόμενες ημέρες μέχρι τα εγκαίνια της ΔΕΘ, 19 υπουργοί, 25 υφυπουργοί και 17 γενικοί γραμματείς (σύνολο 61) θα οργώσουν 16 νομούς της Ανατολικής, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας για να παρουσιάσουν το έργο της κυβέρνησης και να ακούσουν τα αιτήματα.

door to door

Αυτήν την στρατηγική η ΝΔ θα την συνεχίσει μέχρι τις εκλογές. Τα στελέχη θα πρέπει πόρτα πόρτα να μεταφέρουν το μήνυμα όπως τόνισε ο γραμματέας. Την περασμένη Τρίτη συγκάλεσε σύσκεψη στην Διοικούσα Επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώθηκε κόσμος. Έγινε πολιτική συζήτηση. Τα παράπονα που ακούστηκαν ήταν γιατί η ΝΔ δεν δείχνει όσο θα έπρεπε το κυβερνητικό της έργο. Το ίδιο τέθηκε και στον πρωθυπουργό χθες στις κομματικές συναντήσεις που είχε με βουλευτές και στελέχη της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Υπάρχει ανησυχία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις;», «πώς μας ξέφυγε έτσι;», «αυτοί που έκλεψαν θα τα γυρίσουν πίσω;» ήταν μερικές από τις ερωτήσεις των μελών. Εκφράστηκε αγωνία και για τις δημοσκοπήσεις. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι μια πρώτη εικόνα θα υπάρξει μετά την ΔΕΘ.

Για το μεταπτυχιακό

Η οδύνη από την αιφνίδια απώλεια της 34χρονης κόρης τους Λένας που συγκλόνισε το πανελλήνιο, είναι ένα φορτίο που θα βαραίνει μια ζωή τον Αντώνη και την Γεωργία Σαμαρά. Το πένθος βαρύ, το διαχειρίζεται ο καθένας με τον τρόπο του. Η γιαγιά μου από την Ανδριανούπολη έλεγε «Θεέ μου μην μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω». Κάποια δεν αντέχονται! Η οικογένεια αποφάσισε ότι ο Κώστας Σαμαράς, ο αδελφός της Λένας που την αποχαιρέτησε με σπαραγμό, πρέπει να συνεχίσει τις σπουδές του και να πάει στις ΗΠΑ για το μεταπτυχιακό του όπως είχε προγραμματίσει. Μαζί του ταξίδεψε η μητέρα του Γεωργία για να τον τακτοποιήσει. Φίλοι στηρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη…Το κύμα συμπαράστασης ήταν τεράστιο και συνεχίζεται!

Μα ούτε μια ματιά;

Στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Παναθηναϊκός- Σάμσουνσπορ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πριν από μια βδομάδα. Κάθονταν σε μικρή απόσταση. Αλλά όπως με πληροφόρησαν ότι απέφευγαν επιμελώς ο ένας τον άλλον. Για τόση αγάπη μιλάμε!