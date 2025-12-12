Το 2015, ο τότε υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ζητούσε επίμονα το grexit. Δέκα χρόνια μετά, το 2025, ένας άλλος Γερμανός υπουργός Οικονομικών, ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ ήταν ο προάγγελος της επικράτησης του Κυριάκου Πιερρακάκη, στην κούρσα για δύο, για την προεδρία του Eurogroup. «Σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου, ελπίζω ο Κυριάκος Πιερρακάκης να είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup» δήλωσε.

Η στάμνα!

Ο Σόιμπλε που ήταν ίσως ο πιο μισητός για την αυστηρά τιμωρητική του στρατηγική απέναντι στους Έλληνες τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, μεταξύ άλλων διηγήθηκε και την γερμανική λαϊκή παροιμία με την στάμνα, αναφερόμενος στην τότε κυβέρνηση Τσίπρα: «Δεν πρέπει να πηγαίνεις τόσες φορές στο πηγάδι μέχρι να σπάσει η στάμνα, αυτό δεν είναι καλό για την στάμνα». Σήμερα η Ελλάδα όχι μόνο δεν σπάει την στάμνα, αλλά θα γεμίζει με νερό και άλλες. Και χθες τα ελληνικά spreads για τα 10ετή κρατικά ομόλογα, για παράδειγμα ήταν πιο χαμηλά (3,471) από τα γαλλικά (3,558) που σημαίνει ότι η χώρα μας θα μπορούσε να δανειστεί φθηνότερα από τη Γαλλία. Όσο για τα γερμανικά ήταν στις 2,805 μονάδες, όταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αρνητικά.

Πρόεδρος και στον ESM

Τα χρόνια των μνημονίων κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε μεταξύ άλλων και με τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που είναι ένα από τα όπλα της ευρωζώνης εναντίον μια κρίσης χρέους. Δίνει και δάνεια με χαμηλά επιτόκια σε ένα πρόγραμμα διάσωσης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup αυτόματα ορίζεται και πρόεδρος του ESM. Πώς αλλάζουν οι καιροί.

Εθνική στιγμή

Απέδωσε καρπούς η συνεπής στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια οικονομική πολιτική που κατέκρινε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, μια εθνική ανάσα ότι τουλάχιστον έξω πάμε καλά. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη και δήλωσε ότι «η εξέλιξη αυτή, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας, την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ» όπως τόνισε.

Το παρασκήνιο

Η νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν σχεδόν προεξοφλημένη για τους Παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Τον πρότεινε για την θέση ο προκάτοχος του Πασκάλ Ντόναχιου που μετακομίζει από το Eurogroup στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έκανε περιοδεία και εισέπραξε στήριξη. Είναι αγαπητός στους συναδέλφους του. Ατύπως προήδρευε με τον Ντόναχιου σε θέματα όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Η διαφωνία του Βελγίου να χρησιμοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για την στήριξη της Ουκρανίας που θέλουν οι άλλες χώρες της ευρωζώνης, αφήρεσε ψήφους από τον συνυποψήφιο του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, αν.πρωθυπουργό.

Από τα αποδυτήρια!

Το newsit.gr και η στήλη σας αποκαλύπτουν ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο για την νίκη Πιερρακάκη από τα αποδυτήρια. Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές των Βρυξελλών, κανονική ψηφοφορία δεν έγινε ποτέ. Δεν χρειάστηκε να γίνει. Κι αυτό γιατί η κούρσα κρίθηκε από τον πρώτο γύρο. Την λεγόμενη προωθητική ψήφο. Τι είναι αυτή; Όλοι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης (20 στον αριθμό) σε μια κάλπη πετάνε το χαρτί με το όνομα του υποψήφιου που επιλέγουν. Τα διαβάζει ο πρόεδρος και μετά καλεί τους υποψήφιους, τους ενημερώνει και εκείνοι αποφασίζουν αν θα πάνε σε ψηφοφορία ή θα ανακηρυχθεί πρόεδρος εκείνος που έχει μεγάλο προβάδισμα.

Παραιτήθηκε ο Πέτεγκεμ

Ο Πιερρακάκης συγκέντρωσε την στήριξη 14-15 συναδέλφων του και ο Βέλγος 4-5. Οπότε ο Πέτεγκεμ επέλεξε να παραιτηθεί και ανακηρύχθηκε πρόεδρος του Eurogroup ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που έχει στενή φιλία με τον Πιερρακάκη από το πρωί χθες ήταν στα τηλεφωνήματα με τις Βρυξέλλες. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου που έχει στενές επαφές με το ΕΛΚ εδώ και 20 χρόνια, ήταν ο πρώτος που έμαθε για την ελληνική νίκη και τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό που εκείνη την ώρα είχε τηλεδιάσκεψη με την συμμαχία των προθύμων. Σε λίγο επικοινώνησε και ο ίδιος ο Πιερρακάκης με τον πρωθυπουργό ο οποίος είχε κάνει πολλά τηλεφωνήματα και ο ίδιος στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Το μεγάλο comeback της Ελλάδας, το success story κλπ ήταν μερικά από τα σχόλια των ξένων ΜΜΕ. Κι αυτό είναι μια δικαίωση κυρίως των πολιτών που τιμωρήθηκα αλλά ξαναστήθηκαν στα πόδια τους, παίρνοντας την Ελλάδα στους ώμους τους. Γεραπετρίτης και Χατζηβασιλείου επίσης εργάστηκαν σκληρά στο παρασκήνιο για την ελληνική διεκδίκηση.

Φραπε-άδα!

Τις ίδιες ώρες που η Ελλάδα ήταν το πρώτο θέμα σε όλα τα ξένα μεγάλα ΜΜΕ για την επιτυχία στο Eurogroup, εντός των τειχών ζούσαμε την φραπεάδα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κρητικός αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, στρίβοντας τα μουστάκια του επικαλέστηκε μεν το δικαίωμα της σιωπής και διάβαζε τις φράσεις που του έδωσαν οι δικηγόροι του, αλλά έδωσε και κάποιες επιλεκτικές απαντήσεις οπότε μας διαφώτισε για κάποια «σοβαρά» θέματα, απαντώντας με πρωτοφανή κυνικότητα και ειρωνεία στα μέλη της Εξεταστικής.

Για γέλια και για κλάματα

Μεταξύ άλλων είπε ότι:

Δεν προσήλθε στην Επιτροπή την πρώτη φορά που προσκλήθηκε διότι είχε… πονόδοντο (ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής). Κορόιδευε εν ολίγοις.

Το παρατσούκλι του δεν είναι «φραπές» από τους φραπέδες που έπινε περιμένοντας τους υπουργούς της ΝΔ. «Το “Φραπέ” αλλού! Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχω όνομα» είπε. Έχει ψευδώνυμο και είναι το Τζίτζης ή Τζιτζής, δεν άκουσα καλά.

Αν ήμουν η σύντροφος (Σεμερτζίδου) του Μαγειρία και οδηγούσα Porsche του 2004, θα ζητούσα να την πετάξει στα παλιοσίδερα. Δεν μπορεί το 25χρονο κοπέλι του κυρίου Φραπέ – Τζιτζή να έχει Porsche του 2015. Ναι κι άλλο ακριβό αυτοκίνητο βρέθηκε στις λάσπες έξω από τις στάνες.

Η Τζάγκουαρ που αγόρασε από Κορίνθιο ο φραπές- τζίτζης έκανε 1000€ (αν και αυτό δεν αποκλείεται αν ήταν για απόσυρση).

(αν και αυτό δεν αποκλείεται αν ήταν για απόσυρση). Κι άλλα τζόκερ στην Κρήτη; Ο Φραπές – Τζίτζης δεν παίζει. Ούτε οι συγγενείς του όμως; Είμαστε σίγουροι γι’ αυτό;

Μεγάλη θλίψη προκαλεί όλη αυτή η κατάντια. Σωστά επέμεινε η αντιπολίτευση και το αποδέχθηκε τελικά και η ΝΔ, να κληθεί στη βουλή ο φραπές γιατί αποκαλύπτεται το αρρωστημένο σύστημα σε δράσεις και συμπεριφορές που υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Τεχνική λύση!

Το βασικό αίτημα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης είναι να επανέλθει η τεχνική λύση. Άλλωστε τους βοήθησε να δηλώσουν σε ζωικό κεφάλαιο περίπου 3 φορές πάνω από το πραγματικό. Ήταν τόσα πολλά τα αιγοπρόβατα που αν κολυμπούσαν θα έφταναν στη Λιβύη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τους απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει γιατί ήταν το κλειδί για να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράσινο φως για τις πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εξέφρασαν ενστάσεις και βουλευτές της ΝΔ. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι ήταν απόφαση του πρωθυπουργού που αποδέχθηκε η Κομισιόν και δεν αλλάζει. «Ξεκίνησε ο διάλογος, διάθεση της κυβέρνησης είναι να δει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες» είπε στους συνομιλητές του ο Χατζηδάκης.

Στον αέρα!

Κάνουν πίσω, όμως, και αρνούνται τον διάλογο, με την κυβέρνηση, οι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου. Χθες εκπρόσωποι τους δήλωναν ότι δεν πρόκειται να εκλέξουν συντονιστικό όργανο στη μεγάλη συνάντηση τους στη Νίκαια. Θα συζητήσουν μόνο το σχέδιο των κινητοποιήσεων τους. Θέλουν την κλιμάκωση. Υπάρχουν και συναινετικές φωνές στα μπλόκα που δεν επιζητούν την ταλαιπωρία του κόσμου μέσα στα Χριστούγεννα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι η κρίσιμη. Και σε ό,τι αφορά στην ροή των πληρωμών και σε ό,τι αφορά στα μπλόκα και την συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός μετά από δύο εβδομάδες που είναι στα μπλόκα οι αγρότες, έκανε δήλωση στήριξης. Ανέφερε και πολλά στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν. Πρόταση δεν είδα. Ο ίδιος αν ήταν σήμερα πρωθυπουργός θα καταργούσε την τεχνική λύση που έφερε η δική του κυβέρνηση; Θα συμφωνούσε με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ; Ίσως κάποια στιγμή να ακούσουμε εκτός από τον σχολιασμό και τις προτάσεις του.