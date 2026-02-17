Στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μπήκαν οι πρώτες υπογραφές για τις συμβάσεις μίσθωσης τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών στα νότια της Κρήτης και της Πελοπονησου, από την ελληνική Δημοκρατία προς την κοινοπραξία Chevron – HelleniQ Energy. Ακολούθησε η παρουσίαση των συμβάσεων στο Μουσείο της Ακρόπολης και μετά γεύμα σε γνωστό εστιατόριο με θαλασσινά στο Κολωνάκι όπου συχνάζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτό που δεν έγινε γνωστό είναι ότι ο επόμενος σταθμός ήταν το ξενοδοχείο Μ. Βρετανία.

2.272 υπογραφές!

Έπρεπε να υπογράψουν 2.272 φορές όλες οι σελίδες των συμβάσεων, οι τέσσερις πρωταγωνιστές: ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Αντιπρόεδρος Global New Ventures της Chevron, κ. Gavin Lewis, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος. Η διαδικασία κράτησε 1-2 ώρες. Κανένας δεν δυσανασχέτησε. Έκαναν και χιούμορ. Ο Σταύρος Παπασταύρου χρησιμοποίησε μια απλή πένα την οποία όμως θα κρατήσει για να του θυμίζει τη μεγάλη μέρα.

Η ψυχή

Ήταν η ψυχή αυτής της προσπάθειας που αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Με το πρότζεκτ της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέθεσε στον Παπασταύρου το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρώτο ταξίδι που έκανε ήταν στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ. Έκτοτε κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι και φτάσαμε στις χθεσινές υπογραφές.

«Το δικό μας φυσικό αέριο»

«Θέλουμε να παράγουμε το δικό μας φυσικό αέριο, η Ευρώπη το χρειάζεται κι εμείς θέλουμε να το παρέχουμε» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ισχυρό πολιτικό μήνυμα όμως είναι ότι στον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο LiveNews στο MEGA πριν από την συνέντευξη του με τον υπουργό Ενέργειας, η συμφωνία στην ουσία ακυρώνει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που «έσβηνε» την Κρήτη και άλλα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο. Αν βρεθεί αξιόλογο κοίτασμα το εκτιμώμενο ποσοστό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου είναι της τάξης του 40%. Στα θαλάσσια οικόπεδα που θα γίνουν οι έρευνες είναι «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον

Θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Ταυτόχρονα διπλασιάζεται η έκταση των ερευνών από τα 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 94.000. Στο ευρύτερο ενεργειακό σχέδιο, σημαντικό ρόλο παίζει ο Κάθετος Διάδρομος που θα φέρνει το φυσικό αέριο από την Ελλάδα στην Ευρώπη ώστε σταδιακά να απεξαρτηθεί από το ρωσικό. Στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον θα γίνουν συνομιλίες για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καμπάνες!

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκάλυψε πρόσφατα ότι από τη δεξαμενή όσων δικαιούνταν επιστροφή ενοικίου, 180.000 ενοικιαστές εμφανίστηκαν να δηλώνουν μηνιαίο μίσθωμα κάτω από 100 ευρώ. Ποιος να το πιστέψει αλήθεια. Και όμως η στήλη σας παρουσιάζει σήμερα έναν πίνακα με πάμφθηνα ενοίκια!

Ιδού παρακαλώ:

ΑΘΗΝΑ: Διαμέρισμα 88τμ έχει ενοίκιο 10€, 62τμ 25€, 75 τμ 20€, , 30τμ 10€, 133 τμ 20€ (τεφαρίκι!), 49 τμ 70€, 119τμ 30€ (άλλο τεφαρίκι), 111 τμ 10€ (κορόιδο έπιασε τον ιδιοκτήτη ο ενοικιαστής!)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διαμέρισμα 135 τμ 30€, (τέλειο!), 82 τμ 30€, 66 τμ 10€.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ: 77 τμ 30€.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 49τμ 20€.

ΧΑΝΙΑ 107τμ 5€ (το ζήλεψα).

Δουλευόμαστε;

Αυτά είδαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ και είπαν να το ψάξουν παραπάνω για να περιορίσουν το μαύρο χρήμα. Το εύρημα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και αναπόφευκτα οδηγεί σε ενίσχυση των ελέγχων από τη φορολογική διοίκηση. Διότι εδώ κυρίαρχη ερμηνεία του φαινομένου παραμένει η υποδήλωση ενοικίων που προέρχεται από συμφωνίες κάτω από το τραπέζι μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για να φαίνεται χαμηλότερο ποσό στο μισθωτήριο και στις φορολογικές δηλώσεις, με στόχο τη μείωση ή ακόμη και την αποφυγή φορολόγησης.

Μαύρο χρήμα

Το πάρτυ πιθανόν να κρύβει και εκβιασμούς ιδιοκτητών σε ενοικιαστές καθώς το στεγαστικό πρόβλημα είναι έντονο. Πιερρακάκης και Πιτσιλής έπιασαν δουλειά. Βρίσκονται στην τελική ευθεία για να δρομολογήσουν άμεσα στοχευμένο κύμα ελέγχων, αξιοποιώντας ένα διευρυμένο πλαίσιο διασταυρώσεων.

Σε 6 εβδομάδες

Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα συγκεντρώνει σε ενιαία βάση δεδομένων στοιχεία για την ιδιοκτησία, τη χρήση και τις μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τη φορολογική εικόνα ιδιοκτητών και μισθωτών. Οι έλεγχοι πλέον ενισχύονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω της αξιοποίησης τραπεζικών δεδομένων, καθώς η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος επιτρέπει την άμεση αντιπαραβολή των δηλωθέντων ποσών με τις πραγματικές χρηματικές ροές.

Άδεια (;) σπίτια

Η άλλη πληγή είναι τα «κλειστά» σπίτια που δεν είναι κλειστά. Μπήκαν και αυτά στο μικροσκόπιο. Αν όντως είναι κενά είναι ή αν απλώς οι ιδιοκτήτες τους τα παρουσιάζουν κενά για να αποφεύγουν την φορολόγηση. Εάν χρησιμοποιούνται θα αποτυπώνεται στα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή άλλων παροχών κοινής ωφέλειας. Όταν ένα υποτιθέμενο κλειστό ακίνητο παρουσιάζει σταθερή κατανάλωση αποτελεί ένδειξη κατοίκησης και μπορεί να ενεργοποιεί στοχευμένο έλεγχο. Όσοι έχετε την φωλιά σας λερωμένη, προσέξτε… Ο Πιερρ δεν το βάζει κάτω με τίποτα.

Κόπωση!

Το πολύ το κυρ´ ελέησον το βαριέται κι ο παπάς. Οι υποσχέσεις για νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που το τραβάει πολύ αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού, έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια κόπωση όπως σημείωσε ο Αργύρης Παπαργύρης της GPO (iefimerida). Η προσδοκία για το νέο όταν δεν ικανοποιείται ή ξεθωριάζει ή σβήνει. Ο πρώην πρωθυπουργός το πάει πολύ αργά. Η Ιθάκη έχει αρχίσει να κουράζει. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Με το σταγονόμετρο παρουσιάζει και ότι θα ήθελε να κάνει. Άγνωστο πότε θα κάνει το κόμμα του. Δεν βιάζεται, λένε οι συνομιλητές του. Θα είναι μετά το Πάσχα; Μετά το καλοκαίρι; Μοιάζει να μαδάει τη μαργαρίτα ενώ διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Καρυστιανού

Μέρα παρά μέρα η Μαρία Καρυστιανού κάνει δηλώσεις, αποκαλύπτοντας αυτά που πιστεύει. Το στοιχείο της κυβερνησιμότητας δεν το διαθέτει. Αλλά είναι και υπερβολικό να ζητάει κάποιος κάτι περισσότερο από μια μητέρα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών, αποφάσισε να μπει στην πολιτική για την Δικαιοσύνη και βρέθηκε να μιλάει για εκτρώσεις, για δημοψηφίσματα, για τον Ερντογάν κλπ. Μάλλον θα προηγηθεί των πάντων και θα ανακοινώσει κόμμα νωρίτερα. Στο κάδρο βέβαια υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Σαμαρά, ενώ κάτι κινείται και με τον Παύλο Ντε Γκρες. Κουράγιο!