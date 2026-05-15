Το εναρκτήριο λάκτισμα για τον προεκλογικό αγώνα θα δώσει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 16ο συνέδριο του κόμματος, που αρχίζει στις 7μμ ενώπιον 4.000 συνέδρων. Το μεγάλο στοίχημα είναι η συσπείρωση η οποία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και η ανόρθωση του ηθικού μιας παράταξης η οποία ετοιμάζεται να δώσει τον πιο δύσκολο αγώνα της, να κερδίσει για τρίτη φορά εθνικές εκλογές. Στόχος η αυτοδυναμία η οποία όμως περνάει μέσα από τις μυλόπετρες της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, τα βαριά σύννεφα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, την ακρίβεια και την εσωστρέφεια.

Στο βίντεο!

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα είναι «παρόντες» μόνο στο ιστορικό βίντεο που θα προβληθεί στο συνέδριο. Ο Καραμανλής την Πέμπτη το βράδυ ήταν στην Ξάνθη στο δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Fang Qiu. Έκανε εκτενή αναφορά στην στρατηγική της δικής του κυβέρνησης που μετέτρεψε τον Πειραιά σε πύλη της Κίνας στην Ευρώπη με την έλευση της COSCO, αφήνοντας αιχμές και για την ΕΕ που έχει αδυναμία άσκησης μιας συγκροτημένης εξωτερικής πολιτικής.

Ψυχολογικό χάσμα

Σε δημόσιες παρεμβάσεις του ο Κώστας Καραμανλής άσκησε σκληρή κριτική σχεδόν σε όλη την ατζέντα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σε απόλυτη σύμπλευση με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον προσκάλεσε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής και πρώην κορυφαίος υπουργός του Θόδωρος Ρουσόπουλος και όχι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν. Η απάντηση ήταν αρνητική όπως ακριβώς αναμενόταν. Είναι πασιφανές ότι ψυχολογικά και πολιτικά αισθάνεται ξένος με την σημερινή ΝΔ γι’ αυτό και δεν θα παρευρεθεί στο συνέδριο. Άλλωστε έχει αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική και επιλέγει ο ίδιος τον τρόπο που θα δίνει το παρόν.

Ζεσταίνει τις μηχανές

Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά έχει διαγραφεί με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το πυρ ομαδόν που εξαπέλυσε σε στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης της ΝΔ. Άρχισε να ζεσταίνει τις μηχανές για ένα νέο κόμμα. Οι κινήσεις πυκνώνουν. Σας θυμίζω την κίνηση των 100 προσωπικοτήτων (καθηγητών κα) οι οποίοι με επιστολή τους ζητούσαν από τους Καραμανλή και Σαμαρά (και βασικά τον Σαμαρά διότι ο Καραμανλής απέχει) να βγουν μπροστά γιατί δεν πάει άλλο.

Οι «10» συν μια

Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή του συνεδρίου 10 πρώην στελέχη των Καραμανλή και Σαμαρά οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον Σαμαρά, σε μακροσκελή ανακοίνωση τους επισημαίνουν την ανάγκη «για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τους συμβούλεψε να αφήσουν απέξω την ψυχή της παράταξης διότι όλοι τους έχουν απομακρυνθεί εδώ και πολλά χρόνια, έχουν πάει ή φλερτάρει με άλλα κόμματα και έχουν ξεκινήσει πολιτικές κινήσεις που απέτυχαν κλπ

Για άλλες πολιτείες

Την Τετάρτη και η Ιωάννα Γκελεστάθη παραιτήθηκε από τη ΝΔ καταγγέλλοντας ίντριγκες, κονκλάβια και πολιτικούς εκβιασμούς. Ήταν επισκέπτης του Μαξίμου αλλά οι σχέσεις διαταράχτηκαν. Δύσκολα θα μείνει πολιτικά άστεγη… Αν δεν έχει ήδη αποφασίσει προς τα που θα κατευθυνθεί, όπως εκτιμούν παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Υπάρχουν και άλλοι 15-20 βουλευτές της ΝΔ που σε λίγο -αν δεν άρχισαν να το κάνουν- θα αρχίσουν να ψάχνονται για άλλη κομματική στέγη που θα τους ανοίξει ίσως ένα παράθυρο επανεκλογής.

Τα σενάρια

Έχουν ανάψει τα τηλέφωνα και οι συζητήσεις στη ΝΔ ως προς το τι θα κάνει ο Σαμαράς. Αν δηλαδή θα κάνει κόμμα ή θα προικοδοτήσει την Αφροδίτη Λατινοπούλου ή την Μαρία Καρυστιανού που στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Το ανήγγειλε χθες με το σύνθημα «Νέα Αρχή» και ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Ανοιχτή γραμμή

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μιλήσει με την Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι ευγενής απέναντι του. Υπάρχουν προξενητές. Οι πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι θέλει την απόλυτη αυτονομία της, δεν θέλει «συνεταίρους» στο πολιτικό εγχείρημα της όπως ανέφερε πολιτικός της φίλος στη στήλη. Αν δεν καταγράψει τα δημοσκοπικά νούμερα στα οποία προσδοκά βέβαια δεν ξέρω εάν θα αλλάξει στάση. Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου θα προσδοκούσε στην στήριξη του πρώην πρωθυπουργού αλλά δεν θα έμπαινε υπό αυτόν. Μόλις άρχισαν οι ζυμώσεις. Ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές θα είναι πολύ πυκνός.

Επίτιμη καλεσμένη η Ντόρα!

Μια έκπληξη είχε το δείπνο που διοργανώνει περίπου μία φορά το μήνα ο Νότης Μηταράκης με βουλευτές της ΝΔ στο εστιατόριο του Ψυχικού Nolita Athens. Ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Τον είχε πειράξει στη Βουλή ότι δεν την καλεί και αυτή τη φορά δέχτηκε πρόσκληση. Ήταν στο επίκεντρο όπως καταλαβαίνετε. Η συζήτηση ήταν χαλαρή. Ο Γιάννης Παππάς και ο Γιώργος Στύλιος που ενδιαφέρονται για τη θέση του γραμματέα του κόμματος που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκέντρωσαν τα σχόλια των άλλων βουλευτών ως προς το ποιόν θα στηρίξουν. Αλλά στο τέλος… κέρδισε η Ντόρα που ενώνει όλες τις φυλές.

Για τους «10»

Η είδηση είναι όμως ότι η συζήτηση ήρθε και τους «10». Ειπώθηκε μεν ότι για παράδειγμα ο Χρήστος Ζώης είχε εμπλακεί σε διάφορα εγχειρήματα, ο Νταβλούρος πήγε στους ΑΝΕΛ ή ο Αγγελλάκας που είχε εκφραστεί υπέρ της Λατινοπούλου, αλλά αρκετοί χαίρουν της εκτίμησης των βουλευτών της ΝΔ. Η άλλη είδηση είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα μιλήσει στο συνέδριο. Όπως και αρκετοί βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο στόχος είναι να μιλήσουν κυρίως οι σύνεδροι που προέρχονται από την κοινωνία.