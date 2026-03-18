Με το μπρεντ να κινείται σταθερά για 4η συνεχή μέρα σήμερα, πάνω από τα 100- 104 $ το βαρέλι, η ΕΕ βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα εάν πρέπει να επισπεύσει τα μέτρα για το ράλι των αυξήσεων ή να περιμένει λίγο ακόμη μήπως και αποκλιμακωθεί η κρίση. «Πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου αν κάτι πάει στραβά» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. «Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί» τόνισε. «Εμείς είμαστε υπέρ στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των Ελλήνων, μόνον εκείνων που δυσκολεύονται πολύ».

Ρήτρα διαφυγής

Τσουνάμι αυξήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει τη χώρα. Έχει σημάνει συναγερμός. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο πρωθυπουργός ήδη έχει μπροστά του εναλλακτικά σενάρια. Το εύρος τους θα εξαρτηθεί και από τις αποφάσεις που τυχόν ληφθούν στην Σύνοδο Κορυφής αύριο. Δεν φαίνεται να είναι κοντά το τέλος του πολέμου. Δεσμεύτηκε ότι αν χρειαστούν παρεμβάσεις στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνουν. «Θα μπορούσαμε πάντως να έχουμε μια ρήτρα διαφυγής για υπερβολική φορολογία για να μην υπάρχει δημοσιονομικό κόστος» τόνισε. «Πρέπει να έχουμε έτοιμη την εργαλειοθήκη για να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση». Αν πάρει το πράσινο φως από ΕΕ άφησε ανοιχτό για πρώτη φορά να μειώσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τον ΕΦΚ στα καύσιμα.

Όχι επιταγή ακρίβειας

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, θα πρέπει να σταθεί ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να έχει έτοιμα σενάρια εκτάκτου ανάγκης, σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί και απαιτηθούν επιπλέον μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν. Η δημοσιονομική χαλάρωση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι τολμηρά τα μέτρα. Εφόσον κλείσουν 10μέρες ή δύο βδομάδες με το μπρεντ πάνω από τα 100 $ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά τα εξής μέτρα στην Ελλάδα:

Επιδότηση στην αντλία για να συγκρατηθούν οι τιμές στα μεταφορικά.

Το επόμενο βήμα θα είναι το fuel pass.

Τρίτο βήμα η επιδότηση στην ενέργεια εφόσον ξεφύγει η τιμή προς τα πάνω.

Δεν περιλαμβάνεται στα μέτρα η επιταγή ακρίβειας όπως αναφέρουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στην στήλη.

Μέτωπο

Μια συζήτηση που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι που θα πάει τις ψήφους του ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος δήλωσε ότι εξέλεξε 967 συνέδρους της επιρροής του στους οποίους θα προστεθούν και αρκετοί από τους εξ οφίτσιο. Χθες σε ανάρτηση του ανέφερε ότι το κεντρικό δίλημμα είναι «τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;». «Να το πούμε απλά: η ΝΔ είναι ο βασικός μας αντίπαλος, όποιον αρχηγό κι αν έχει». Έκθεσε και το ζήτημα των διαχωριστικών γραμμών με τη «δεξιά». Θεωρεί ότι αυτή η επιλογή πρέπει να αναδειχθεί όχι μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και στην αυτοδιοίκηση, στις συνδικαλιστικές παρατάξεις, στα επιμελητήρια κλπ.

Ο Χάρης Δούκας είχε συμμαχήσει με τον Χριστοδουλάκη στην προεδρική κούρσα, αλλά μετά οι σχέσεις τους διαταράχτηκαν. «Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι το μέτωπο μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με ΝΔ διευρύνεται. Στο συνέδριο όλοι μαζί να πάρουμε σχετική απόφαση» δήλωσε.

Γύρω στις 2000 ψήφους!

Ο Δούκας που θεωρεί ότι έχει γύρω στους 900 σύνεδρους, είδε μια ευκαιρία στο πρόσωπο του Ανδρουλάκη, να μαζευτούν πάνω από 2000 ψήφοι ως βάση για το ψήφισμα που έχει προτείνει, να δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Δηλαδή να είναι θέση του συνεδρίου. Ο Ανδρουλάκης δηλώνει ότι αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ και δεν χρειάζονται ψηφίσματα. Η ψηφοφορία της πρότασης αν γινόταν θα κατέγραφε και τις δυνάμεις της κάθε πλευράς.

Δούκας χωρίς δουκάτο

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης όμως έκοψε τα φτερά του Δούκα. Έστειλε το μήνυμα να μην τον θεωρεί δεδομένο. «Παιδιά ψυχραιμία, Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητα του. Ο εχθρός είναι εκτός των τειχών, όχι εντός», ανέφερε αφήνοντας σοβαρές αιχμές και κλείνοντας την πόρτα σε μια συνένωση δυνάμεων με τον δήμαρχο. Τον δικό του στρατό θέλει να έχει εντός των τειχών και να αντιμετωπίζεται ως μια αξιοπρόσεκτη δύναμη για πάσα χρήση. Σας το έγραψα και χθες. Ο «μικρός» δεν θα γίνει το δεκανίκι κανενός.

Έκλεισε

Ο βουλευτής και πρώην υπουργός του Τσίπρα ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης έχει κλείσει για να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρών στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και εκεί όπως φαίνεται θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του. Δεν υπάρχει ηθικό δίλημμα για το πρόσωπο του διότι ο Αποστολάκης έχει φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι ανεξάρτητος. Όσο για τις εκλογικές περιφέρειες που ακούγονται ότι μπορεί να βάλει υποψηφιότητα είναι η Α’ Αθήνας και τα Χανιά απ´ όπου κατάγεται.

Αναποφάσιστη!

Ο Κώστας Μπακογιάννης φλέρταρε με την Βουλή αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει πλέον τις τελικές αποφάσεις του. Δεν θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές και θα περιμένει μέχρι το 2027 για να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο της Αθήνας. Εάν κατέβαινε στη Βουλή ο Κώστας, θα αποσυρόταν η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν θα ξαναέβαζε υποψηφιότητα στα Χανιά. Πολλοί ήταν αυτοί που επιχείρησαν να της αλλάξουν γνώμη. Κακά τα ψέμματα η Ντόρα με το εκτόπισμα που έχει θα έλειπε από την Βουλή. Ούτε τώρα, που άλλαξαν οι συνθήκες, το έχει αποφασίσει αν θα ξαναδιεκδικήσει την έδρα της. Το σκέφτεται. Θα κάνει και μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό (και αδελφό της) Κυριάκο Μητσοτάκη. Προς το παρόν είναι αναποφάσιστη.

Νίκη

Όταν ο πρωθυπουργός ρώτησε την Νίκη Κεραμέως πότε θα υπογραφτούν οι πρώτες συλλογικές συμβάσεις, μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας του απάντησε «ελπίζω σε 2-3 μήνες». Τελικά η πρώτη συλλογική σύμβαση υπογράφτηκε μετά από 2-3 εβδομάδες, την Τρίτη. Αφορά στον επισιτισμό, προβλέπει κατώτατο μισθό από 930€ έως 1.100€, δηλαδή αυξήσεις έως και 25% πάνω από τον νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο, και πολλές επιπλέον παροχές και επιδόματα. Ήταν μια νίκη της Νίκης.