Εξόρμηση στις συνοικίες της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας άρχισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την παρουσίαση της φορολογικής μεταρρύθμισης στην 89η ΔΕΘ, το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Πρώτος σταθμός η Δυτική Αθήνα, την Τετάρτη (10.09.2025) το βράδυ. Τα μέτρα θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά στην πλειονότητα τους από τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 που οι φοροελαφρύνσεις θα φανούν στους μισθούς και τις συντάξεις.

Το νήμα!

Ο πρωθυπουργός θα οργώσει τη χώρα λένε οι συνεργάτες του. Επιχειρεί ένα restart, να ξαναπιάσει το νήμα από την αρχή στην επαφή του με τον απλό κόσμο και να τρέξει για να καλύψει τα χιλιόμετρα που έχασε Ήταν το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης. Τα λάθη προσπαθεί να διορθώσει και να ξαναβρεί τον παλιό καλό του εαυτό. Το Μαξίμου θα κάνει δημοσκοπήσεις την επόμενη εβδομάδα μετά τις ομιλίες όλων των αρχηγών στην ΔΕΘ. Σε κυλιόμενες καταγράφεται μια άνοδος 2 μονάδων για τη ΝΔ. «Μην ακούτε αυτά που σας λένε», είπε σε πολίτες στο Χαλάνδρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εκλογές θα γίνουν το 2027,» τόνισε, διαψεύδοντας εμμέσως και τα σενάρια για αλλαγή εν κινήσει.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την συμμετοχή του κολοσσού Chevron σε κοινοπραξία με την Helleniq Energy στο διαγωνισμό για τα 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η στήλη επικοινώνησε μαζί του. Ήταν στο Μιλάνο και επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τον Νταγκ Μπέργκαμ, τον «τσάρο της ενέργειας» του Τραμπ ο οποίος είναι επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου. Παπασταύρου – Μπέργκαμ είχαν κλειστή σύσκεψη στο Μιλάνο, λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι φάκελοι για τον διαγωνισμό για τα 4 οικόπεδα.

«Τρέξτε»

Ο πρωθυπουργός ήθελε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Είχαν καθυστερήσει αρκετά. «Τρέξτε» ήταν η εντολή του στον Παπασταύρου και τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο. Οι δύο πρώτοι σταθμοί του Μπέργκαμ είναι η Ιταλία και η Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει τις προτεραιότητες του αμερικανικού ενδιαφέροντος στην παγκόσμια σκακιέρα της ενέργειας. Στις 11 το πρωί σήμερα, την επομένη της δημοσιοποίησης της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα, ο Νταγκ Μπέργκαμ ανεβαίνει τα σκαλοπάτια του Μαξίμου με την στενή του ομάδα για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μήνυμα στην Τουρκία

Τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης που κατά το ένα τέταρτο περίπου εφάπτονται του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Πληροφορίες από διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στην Άγκυρα ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαιρακτάρ κάλεσε τους εκπροσώπους της Chevron για να εκφράσει την ανησυχία του αλλά και να καταστήσει σαφές ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι win win, κερδίζουν όλες οι πλευρές, (το δικαιούνται ή όχι).

Θα στείλει το Ορούτς Ρέις;

Η Ουάσιγκτον γνωρίζει και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις βλέψεις της Τουρκίας. Αν είχε αμφιβολίες ότι μπορεί να ελλοχεύει κίνδυνος για πολεμική ένταση δεν θα έδινε το πράσινο φως στην Chevron να προχωρήσει, τόνισε στην στήλη αρμόδια κυβερνητική πηγή. Όλα κρίνονται επί του πεδίου. Θα φανεί εάν ο Ερντογάν στείλει το Ορούτς Ρέις ή άλλα πολεμικά πλοία όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και αρχίσουν οι έρευνες.

Ασπίδα made in USA

Σε κάθε περίπτωση ο γεωστρατηγικός ρόλος της χώρας μας αναβαθμίζεται και η Chevron, δηλαδή τα αμερικάνικα συμφέροντα, σχηματίζουν ένα τοίχος προστασίας και αποτροπής. Το Μαξίμου και ο Παπασταύρου πρέπει να γνώριζαν τις αμερικανικές προθέσεις για τα οικόπεδα- ο υπουργός Ενέργειας συχνά ταξίδευε σε μυστικές αποστολές στις ΗΠΑ. Γι αυτό και είχε ήδη έτοιμη την τηλεοπτική δήλωση που έκανε.

Δύο γραμμές

Στην Κύπρο η διγλωσσία συνεχίζεται για το καλώδιο (ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου. – Ελλάδας). Υπάρχει η σκληρή γραμμή του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ότι το έργο είναι μη βιώσιμο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι κάπου στη μέση. Αναγνωρίζει την γεωπολιτική σημασία σε σχέση με την Τουρκία που αυτήν την στιγμή τρίβει τα χέρια της διότι η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι την φοβούνται.

Καμπάνιες

Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι δεν έχουν αποδώσει καρπούς ακόμη οι διπλωματικές προσπάθειες να βρεθεί μια λύση. Πολλά λέγονται για πανίσχυρα συμφέροντα, προεκλογικές καμπάνιες, οικογενειακές σχέσεις. Τα λεφτά είναι πολλά. Η Κύπρος είναι απομονωμένη από την ΕΕ και έχει πανάκριβη ενέργεια. Αν δεν τα βρουν οι Κύπριοι μεταξύ τους, το έργο δεν θα προχωρήσει, τονίζει υψηλόβαθμη πηγή. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι το καλώδιο έχει διαταράξει τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας κι αυτό είναι μείζον εθνικό ζήτημα.

Στις 21 Αυγούστου έφυγε ξαφνικά με ανακοπή ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος. Η θέση έμεινε κενή. Αρχίζουν εργασίες της βουλής. Στις 15 Αυγούστου συνεδριάζει για πρώτη φορά η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο συντονισμός της ΚΟ είναι κρίσιμος. Πιθανόν την άλλη εβδομάδα πρωθυπουργός να την συγκαλέσει για να ψηφίσει για το νέο γενικό γραμματέα. Δέχεται αρκετές εισηγήσεις.

Short list

Δύο ονόματα είναι πάνω στο τραπέζι, του Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Γιώργου Στύλιου. Ακούστηκε το όνομα του Νότη Μηταράκη. Ρώτησα και μου είπαν «μα αφού είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος». Ακούστηκαν και τα ονόματα της Ζωής Ράπτη και της Ζέττας Μακρή η οποία, όμως, βγήκε εκτός λίστας, διότι έσπασε τον αστράγαλο της.

Καραμανλικός

Άλλες πηγές υποστήριξαν στην στήλη ότι ο Μητσοτάκης κατά προτεραιότητα θα ήθελε να επιλέξει έναν καραμανλικό υποψήφιο, σε μια κίνηση επαναπροσέγγισης προς τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για να κλείνει μέτωπα. Εχει κι άλλα ονόματα, κάνει κι άλλες σκέψεις μαθαίνω. Δεν θα αργήσει, πάντως, να πάρει τις αποφάσεις του.