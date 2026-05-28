Ο Νίκος Παπανδρέου είχε αποκαλύψει ότι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ζήτησαν από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου υλικό με τις ομιλίες του πρώην πρωθυπουργού, πριν τις εκλογές του 2015. Αισθάνθηκε αμήχανα αλλά το Ίδρυμα έχει ιστορικά αρχεία και δεν μπορεί να τα δείχνει επιλεκτικά. Πήραν συνεργάτες του Τσίπρα, και διάλεξαν αρκετό υλικό. Ακόμη και την φωνή του επιχείρησε να μιμηθεί. Η απόπειρα Τσίπρα να αντιγράψει τον Ανδρέα δέχθηκε πολλές φορές κριτική. Το παρελθόν επιστρέφει. Ο Τσίπρας πάλι έδωσε αφορμές να τον κατηγορήσουν ότι αντέγραψε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, στην παρουσίαση του κόμματος του ΕΛ.Α.Σ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Ραντεβού με την ιστορία

Έδωσε «ραντεβού με την ιστορία» όπως ο Ανδρέας και κυρίως έκλεψε τις εντυπώσεις η Ήρα, το κορίτσι με το λευκό φόρεμα που ανέβηκε στην εξέδρα για να του παραδώσει το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Όλοι οι παλιοί θυμήθηκαν την Αννούλα, το κοριτσάκι που πρόσφερε λουλούδια στον Ανδρέα Παπανδρέου στην προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, τον Μάιο του 1985. Την πήρε στην αγκαλιά του. Έγιναν και αφίσα με το σύνθημα «Για μια ακόμη πιο προφανή νίκη της Αλλαγής και της προόδου».

Εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με ένα παλιό σύντροφο του ΠΑΣΟΚ όλες αυτές οι μοντερνιές στην προεκλογική εκστρατεία της εποχής που ήταν πρωτοποριακές, ήταν έμπνευσης του Κώστα Λαλιώτη. Η Αννούλα στόχευε στο να εκπέμψει μια τρυφερότητα. Το παιδί συμβόλιζε το μέλλον της Ελλάδας που εμπιστεύεται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Γιάννα Βελισσαρίδου (η Αννούλα) μεγάλωσε. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη αν και τα αιτήματα από ΜΜΕ ήταν πολλά. Εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και δεν ανήκε σε καμία κομματική παράταξη… Η εμπιστοσύνη στον Ανδρέα έμεινε μετέωρη. Αυτά για την ιστορία!

Νομικό κώλυμα;

Μία βόμβα έριξε χθες ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης στην εκπομπή του Τάκη Χατζή, στο Meganews. Aποκάλυψε ότι δύο φίλοι του αρεοπαγίτες του είπαν ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με το όνομα που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, την ΕΛ.Α.Σ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Παραπέμπει στην ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνομία) που είναι κρατική οντότητα και μπερδεύει τον πολίτη, για να το γράψω απλά. Έθεσα το ερώτημα σε στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, δεν είχε να μου δώσει απάντηση. Υποθέτω ότι ο διευθυντής του γραφείου του, δικηγόρος Μιχάλης Καλογήρου θα το είχε ελέγξει αυτό. Θα ήταν σοβαρό θέμα αν απορριπτόταν από τον Άρειο Πάγο το όνομα ενός νέου κόμματος που παρουσίασε δυναμική εκκίνησης.

Κλίνατε αριστερά

Σαφής στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στα πρώτα βήματα του κόμματός του είναι να επαναπατρίσει το 17% που πήρε στις ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό το κομμάτι ανήκει στην αριστερά. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα που επέλεξε μιλάει για «αριστερή συμπαράταξη». Είχε κι άλλες δόσεις ισχυρής αριστεροσύνης η ομιλία του. «Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά» τόνισε.

One man show

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά του Τσίπρα. «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από “one man show” και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες» δήλωσε. Στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα νέα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ σε άλλες έρχεται 2ο και σε άλλες 4ο, μετά και από το κόμμα Καρυστιανού. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης η Χαριλάου Τρικούπη. Αφήνει σοβαρά υπονοούμενα ότι μερικές δημοσκοπικές εταιρείες παίζουν παιχνίδια και υπηρετούν συστήματα.

Προσωπικά δεν υπερασπίζομαι τις δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν κάνει και μεγάλα φάουλ. Αλλά αυτό το κυνήγι μαγισσών το κάνουν σημαία τους κυρίως αυτοί που βλέπουν μπροστά μόνο ήττα.

Non paper

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιθετικής πολιτικής που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα είναι τα non paper με τα οποία η Χαριλάου Τρικούπη βομβαρδίζει τους βουλευτές. Τους δίνουν επιχειρήματα αποδόμησης του. Ότι δεν έχει αφήγημα, ότι δεν έχει σχέση με την κεντροαριστερά, με κριτική για το μανιφέστο, για κρυφές σκέψεις συνεργασίας με τη ΝΔ, για τα μαύρα ταμεία για τα οποία τον κατήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης ότι βρήκε μπλοκάκια στο κόμμα.

Τα νέα στελέχη

Όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει ένα καθαρό κόμμα – τσιπρικό – το οποίο θα ελέγχει. Δεν ξαναπαίρνει το ρίσκο να μπει σε ομηρία από τη μία ή την άλλη τάση, φράξια, ομάδα, όπως συνέβαινε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρουσίαση του κόμματος για τις κάμερες υπήρχε μόνο εκείνος και οι απλοί πολίτες. Άρχισαν από χθες να εμφανίζονται και κάποια νέα στελέχη. Ο Διονύσης Τεμπονέρας πρωτευόντως και η Θεώνη Κουφονικολάκου που είναι και επίσημα εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, έχουν πολιτικά επιχειρήματα και άνεση λόγου. Όταν πάω είναι πιο έμπειρος.

Τα καρτέλ

Παρακολούθησα όμως μια συνέντευξη του προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ Αντώνη Σουλεάδη. Κατήγγειλε τα καρτέλ αλλά δεν τα κατονόμαζε, έλεγε για τους καλούς μισθούς και συντάξεις που υπόσχεται το κόμμα του χωρίς να εξηγεί από πού θα βρεθούν τα λεφτά κλπ. Περιέγραφε ένα γενικό περίγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στοχοποιήσει τον επικεφαλής της επιτροπής που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη και κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τη ΝΔ. Εκείνος το αρνείται. Για να δούμε τι θα δείξει αν το εγχείρημα των νέων προσώπων θα επαληθευτεί.

Η Μαρία πήρε το όπλο της

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήρθε δήλωση του γραφείου τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Με καθυστέρηση 29 ωρών απάντησε στα ειρωνικά σχόλια των ηθοποιών (Τουμασάτου, Χειλάκι) για το περιστέρι που κρατούσε στα χέρια της στην εκδήλωση για την δημιουργία κόμματος. «Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν» ανέφερε η ανακοίνωση. Μετά εμπεριείχε αιχμές για την ακρίβεια στη οποία αναφέρθηκε ο Τσίπρας. Τον κατηγόρησε ότι «μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ», για την κυβέρνηση Τσίπρα «που άνοιξε τον δρόμο για τα funds» κλπ. «Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου» τόνισε. Δεν έχει ακόμη άμεσα αντανακλαστικά. Δείχνει όμως τις προθέσεις της. Τίποτα δεν θα αφήνει να πέφτει κάτω.

Αναβρασμός

Σε όλα τα κόμματα υπάρχει αναβρασμός αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ η αβεβαιότητα χτυπάει κόκκινο μετά την δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ και την άρνηση Τσίπρα να τους πάρει όλους μαζί του. Αυτό ήταν και το θέμα συζήτησης στα «πηγαδάκια» στο προαύλιο της εκκλησίας όπου έγιναν τα βαφτίσια του γιου του προέδρου του Επαγγελματικού Επιιμελητηρίου Κυριάκου Μερελή. Ήταν εκεί η Κατερίνα Νοτοπούλου που ήταν κοντά στον Τσίπρα, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Πέτρος Παππάς, η Ράνια Θρασκιά, ο Χάρης Καστανίδης.

Προφανώς βρέθηκε η φόρμουλα. Ακόμη και για τους δυνατούς, υπάρχει η αγωνία για το πού και ποια άλλα πρόσωπα θα βάλει ο αρχηγός στα ψηφοδέλτια.

Στο Ηράκλειο με κλειστά χαρτιά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για το πότε θα κάνει το κόμμα του. Θα μιλήσει στις 5 Ιουνίου, στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο».

Νέο κατηγορώ θα εξαπολύσει σε βάρος της κυβέρνησης ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική των ήρεμων νερών. Τον κύκλο των εκδηλώσεων διοργανώνει το «Νόημα-Κρήτη», στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων. Ο Σαμαράς εάν γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο και κάνει κόμμα, θα είναι έτοιμος με τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα, όπως δήλωσε εξ απορρήτων του. Κάποια άμεση πρωτοβουλία δεν φαίνεται να υπάρχει.