ΝΤΙΝ Στα… μπετά για την επόμενη σεζόν εξακολουθούν να βρίσκονται τα επιτελεία των περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών. Ενώ έως και πέρυσι τέτοια περίοδο τα προγράμματά τους -τουλάχιστον για τις αρχές της σεζόν και έως το τέλος της χρονιάς- ήταν «χτισμένα», τώρα βιώνουν το «γιοφύρι της τιβι», όπου ολημερίς το χτίζουνε και το βράδυ… το αλλάζουν. Σπαζοκεφαλιές… ή για να ακριβολογώ μπατζετοκεφαλιές για γερά νεύρα, γιατί η τηλεόραση… όπως την ξέραμε… αλλάζει! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αλλαγές στην πρωινή ζώνη του STAR με οριστικό τέλος στο «Breakfast @ Star» και πολλά ενδεχόμενα ακόμα ανοικτά για την πρωινή ζώνη του σταθμού. Το πιο πιθανό… έως τώρα… σενάριο είναι ότι την επόμενη σεζόν θα καλημερίζει τους τηλεθεατές η Ζήνα Κουτσελίνη. Η παρουσιάστρια δεν έχει απαντήσει ακόμα στα στελέχη του STAR, επιθυμώντας πρώτα να διασφαλίσει πως, αν είναι να βρεθεί στο «τιμόνι» νέας infotainment εκπομπής, θα έχει τη στήριξη του σταθμού. Λογικό να επιθυμεί γερές βάσεις για να «χτίσει» πάνω σε αυτές μία εκπομπή, όπως αυτές που -ως διοικητικό στέλεχος- έχει «χτίσει» τα προηγούμενα χρόνια για άλλους παρουσιαστές. Κι αυτό σίγουρα δεν θα αποφασιστεί σε… λίγες συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η συνάντηση του Κώστα Τσουρού με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ. Αφού μεθαύριο ολοκληρώνει την εκπομπή του, ο δημοσιογράφος θα πρέπει να συναντηθεί με στελέχη του σταθμού για να συζητήσουν αν η συνεργασία τους θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν… και σε ποιο επίπεδο. Με δεδομένη την έλευση στο κανάλι του Φαλήρου της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, η παραμονή του Τσουρού… τουλάχιστον για καθημερινή παρουσία… δεν προβλέπεται να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και βρισκόμαστε στον ΣΚΑΪ, να αναφέρω ότι πολύ δύσκολη… με τα έως τώρα δεδομένα… εκτιμάται η επιστροφή του «Survivor» στις αρχές της ερχόμενης χρονιάς. Μαθαίνω μάλιστα ότι έχουν αρχίσει να… ξεσκονίζουν το σπίτι του Big Brother, οπότε είναι πολύ πιθανό κάπου κοντά στην Πρωτοχρονιά ο Μεγάλος Αδερφός να καλωσορίσει τους τηλεθεατές. Και μην σας κάνει εντύπωση αν στα δωμάτια του σπιτιού του κυκλοφορούν κάποιοι γνωστοί… Αθηναίοι και επαρχιώτες. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ένα πολύ γνωστό στη χώρα μας show, το «Dancing With The Stars», βρίσκεται στο τραπέζι του ΑΝΤ1 με σκοπό να επιστρέψει στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο. Ο σχεδιασμός και η μελέτη του βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς μάλιστα στελέχη του σταθμού έχουν ήδη κάνει επαφή με την Ευαγγελία Αραβανή για να αναλάβει την παρουσίαση. Βέβαια δεν υπάρχει οριστική απόφαση, αλλά μετά τις υψηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης του «Your Face Sounds Familiar», τα στελέχη του σταθμού θέλουν να επενδύσουν σε ένα ακόμα show για την αρχή της σεζόν. Ωστόσο κάποιοι υπενθυμίζουν πως η τελευταία παρουσία του DWTS μέσα από το STAR δεν έκανε τα στελέχη του σταθμού της Κηφισιάς να… χορεύουν από τη χαρά τους. Πάντως μέσα στον επόμενο μήνα ο ΑΝΤ1 θα αποφασίσει οριστικά αν το show θα… χορέψει στον αέρα ή θα γυρίσει ξανά στο συρτάρι του. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Με συρτάρι ανώτατων αξιωματούχων καναλιού το σημερινό κουίζ, στο οποίο βρίσκεται κλειδαμπαρωμένη μελέτη που έχει γίνει για τη μείωση κόστους παραγωγής. Ανάμεσα στις μειώσεις υπάρχει και «πάγωμα» live ζώνης και γέμισμά της με επαναλήψεις. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αν τελικά οδηγηθούν σε αυτή την απόφαση, θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις… ακόμα και για συμβόλαια που είναι… live…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ