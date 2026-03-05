Αναταράξεις προκάλεσε η δήλωση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι τα δύο από τα τέσσερα drones που κατευθύνονταν στην Κύπρο, προορίζονταν για τη Σούδα. Όταν ρωτήθηκε εάν αυτή είναι η εκτίμηση του ή πληροφορία απάντησε «το ξέρουμε». Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη». Επανήλθα στο ΚΚΕ και η απάντηση που πήρα ήταν ότι «δεν αμφισβητείται η πηγή, είναι πολύ έγκυρη».

Ενόχληση

Άρχισαν τα σενάρια συνωμοσίας. Σε καιρό πολέμου βρίσκουν ευήκοα ώτα. Το Μαξίμου απέφυγε να κάνει δημόσια δήλωση. Αυτήν την εντολή έδωσε ο πρωθυπουργός. Δεν ήθελε να δοθεί συνέχεια διότι το θέμα είναι πολύ λεπτό και θα μπορούσε να προκαλέσει πανικό από ένα λάθος χειρισμό. Υπήρχαν φωνές που επισήμαναν ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι σοβαρός, δεν θα υιοθετούσε μια τόσο σοβαρή καταγγελία αβίαστα. Αρκετοί πολίτες ανησύχησαν διότι σε έναν πόλεμο που μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα επεκτάθηκε σε 10 – 12 χώρες, μπήκαν στο κάδρο της επικινδυνότητας και οι αμερικανικές βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Έστω κι αν το βεληνεκές των Ιρανών δεν τις πιάνει, κατά τον υπουργό Άμυνας.

Η απάντηση Δένδια

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επέμεινε και χθες το βράδυ στη δήλωση που έκανε το μεσημέρι επαναλαμβάνοντας ότι η πληροφορία του είναι έγκυρη (Action24). Το βράδυ ήρθε η διάψευση Δένδια στον «Άλφα». «Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και θεωρώ θα την είχαμε» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. «Βλέπουμε τα τρατζέκτορι οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται προς την Κρήτη ή προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο». Ο Δένδιας επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες τονίζοντας ότι τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που μπορούν να αναχαιτίσουν τα drones και μια βαλλιστική επίθεση. Ήδη προστέθηκε αντιαεροπορική πυροβολαρχία στην Κάρπαθο. «Η χώρα μας είναι προστατευμένη» δήλωσε. «Έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Νο1 κίνδυνος

Όταν οι Φρουροί της Επανάστασης υπολογίζονται στο ένα εκατομμύριο, δρουν σε ανεξάρτητες ομάδες χωρίς έναν κεντρικό συντονισμό, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και η δύναμη που τους οδηγεί είναι η εκδίκηση, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη μέρα. Και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τον έναν ή τον άλλον στόχο. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε τις «ουδέτερες χώρες, είτε είναι λίγο ουδέτερες είτε πολύ, να μην κρύβονται, είναι στόχοι εφόσον παρέχουν εξυπηρετήσεις στους Αμερικανούς».

Εναντίον όλων

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί άνοιξαν την πολεμική ατζέντα σε πάνω από 10-12 χώρες ταυτόχρονα. Σε έναν άλλο πόλεμο αυτό θα θεωρούνταν αυτοκτονικό. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, εχθρική ή φιλική χώρα. Είναι όλες εχθρικές. Το Ομάν πρώτα και χθες και η Τουρκία που θεωρούνταν ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τεχεράνη δέχθηκαν βαλλιστική επίθεση που απετράπη. Ο στόχος ήταν η αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ. Drones και βόμβες πέφτουν αδιακρίτως σε ξενοδοχεία, στο κέντρο των πόλεων, σε κτιριακά συγκροτήματα κλπ. Δεν είναι μόνον στρατιωτικοί οι στόχοι αλλά και κατά αμάχων. Ποιος, λοιπόν, να αποκλείσει τι… Η Αθήνα τα εξετάζει όλα και προετοιμάζεται για όλα, όπως βεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές.

Σύγχυση στην αριστερά

Και νέο ρήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Γιάννης Ραγκούσης προχώρησαν σε κοινή δήλωση και τάσσονται ευθέως και χωρίς αστερίσκους υπέρ της στήριξης των αδελφών Κύπριων και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Χαρακτήρισαν «αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» την αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού.

Κόκκινη γραμμή

Και κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Επισημαίνουν ότι κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.

«Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”» κατέληξαν.

Ναι, μεν αλλά

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, και Νάσος Ηλιόπουλος, είναι μεταξύ αυτών που δεν θέλουν την εμπλοκή της Ελλάδας. «Όχι δεν θα έπρεπε να στείλουμε αυτή τη στιγμή στρατεύματα. Δεν πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση στρατευμάτων. Σε εμπλέκει» δήλωσε ο Ηλιόπουλος. «Το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας είναι η μη εμπλοκή στον πόλεμο, αυτό σημαίνει να μην χρησιμοποιούνται ούτε οι βάσεις – και το λέω για τη Σούδα. Δεν είμαστε προτεκτοράτο» τόνισε και η Αχτσιόγλου. Ο Σωκράτης Φάμελλος κινήθηκε κάπου στη μέση αλλά τελικά συμφώνησε με την στήριξη στους Κύπριους.

Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ vs Αριστερά

Μαντζουράνης και Ραγκούσης είναι το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ (του Ανδρέα Παπανδρέου) που ήταν κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Αριστερά είναι η γνωστή Αριστερά. Ο πρώην πρωθυπουργός στις 7 Μαρτίου θα παρουσιάσει την Ιθάκη του στην Κοζάνη. Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι «η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις» είναι η θέση του. Κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας και ξέρει ότι αυτές οι κρίσιμες στιγμές δεν μπορεί να εξαρτώνται από ιδεοληψίες.

Συνονθύλευμα

Με την αριστερά κομμένη σε 100 κομμάτια – ακόμη και για το αυτονόητο, για την συντριπτική πλειονότητα, αν θα έπρεπε δηλαδή να στείλει η Ελλάδα στρατεύματα στην Κύπρο για να την υπερασπιστεί – το πως θα προωθηθεί η επανένωση, είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Τα ερωτήματα που μπαίνουν για την επόμενη μέρα στο ενδεχόμενο μιας επιστροφής Τσίπρα είναι κρίσιμα. Το 2015 ενώθηκαν αυτές τις φωνές κάτω από την ομπρέλα της εξουσίας. Τώρα εφόσον συνευρεθούν και πάλι θα μπορέσει ο νέος Τσίπρας να τις συνθέσει;

Στον Σαμαρά ο Λυμπερόπουλος

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος είδε και αποείδε με τον Κυρανάκη που δεν λύνει αρκετά προβλήματα των ταξί και μαθαίνω ότι ζήτησε να συναντήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Μεγαλόψυχος ο πρώην πρωθυπουργός, ξέχασε ότι το 2015 ο Λυμπερόπουλος έλεγε – και το έκανε – ότι θα μετατρέψει τα ταξί σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ.