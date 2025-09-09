Άρχισαν οι δημοσκοπήσεις για το αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου. Οι πρώτες (μυστικές) που είχε στα χέρια του το Μαξίμου πριν την ΔΕΘ ήταν σαν να μην πέρασε το καλοκαίρι. Η εικόνα ήταν στάσιμη κοντά από τον Ιούνιο – Ιούλιο, στα ποσοστά των ευρωεκλογών όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της στήλης. Δηλαδή, γύρω στο 28-28,5 στην εκτίμηση ψήφου και στο 24-24,5 στην πρόθεση.

Ψυχολογικό όριο

Χαμηλές πτήσεις, κρατούν την ΝΔ μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Ο στόχος είναι τουλάχιστον μετά τα μέτρα να καταγράψει ένα θετικό αποτύπωμα, που θα αγγίζει ή θα ξεπερνάει το ψυχολογικό όριο του 30% (εκτίμηση ψήφου). Οι φορολογούμενοι θα δουν στην τσέπη τους τις ελαφρύνσεις από τους μισθούς και τις συντάξεις τον Ιανουάριο του 2026. Τότε θα υπάρχει και το πραγματικό μέγεθος της απήχησης των μέτρων γιατί θα είναι άμεσα μετρήσιμο το αποτέλεσμα στο εισόδημα των πολιτών. Θα γίνουν αρκετές δημοσκοπήσεις μέχρι τον Δεκέμβριο και θα παρακολουθούν τη δυναμική.

2η δικογραφία

Τέλη Σεπτεμβρίου έρχεται στη Βουλή η δεύτερη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχουν φήμες για βουλευτές της ΝΔ που φέρονται όχι απλώς να ζήτησαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά γνώριζαν την λειτουργία του παράνομου συστήματος πληρωμών και να την επικαλούνταν για να δοθούν παράνομες επιδοτήσεις σε ψηφοφόρους ή συγγενείς τους.

Άρσεις ασυλίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιθανόν είναι να ζητήσει τις άρσεις ασυλίας τους από την βουλή, γεγονός που θα φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση η οποία ήδη πληρώνει πολιτικό κόστος από τους διαλόγους της λαμογιάς. Κάποιες πηγές δεν αποκλείουν να προκύψουν στοιχεία και για υπουργούς καθώς η έρευνα ήταν σε εξέλιξη. Όταν το πρώτο κομμάτι της δικογραφίας εστάλη στη βουλή υπήρχε κίνδυνος παραγραφής (για τον Βορίδη) κάτι που επισημάνθηκε στο εισαγωγικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η σκανδαλολογία βλάπτει την κυβέρνηση και η έκταση που μπορεί και πάλι να πάρει, να οδηγήσει σε ένα νέο σισύφειο μαρτύριο τη ΝΔ, να πάρει τώρα κάποιες μονάδες από τα μέτρα στήριξης και μετά να τις χάσει.

Πούν’το πούν’το το δαχτυλίδι

Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Αχαρτογράφητα τα νερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος ανοιχτά πήρε θέση μάχης στα εσωκομματικά χαρακώματα. Διεμήνυσε από την ΔΕΘ ότι δεν θα δώσει κανένα δαχτυλίδι, δεν θα συναινέσει σε σενάριο για αλλαγή εν κινήσει και δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές. Οι βουλευτές της ΝΔ κάπως αναθάρρησαν. Πρώτον γιατί θα έχουν κάτι να λένε στις εκλογικές τους περιφέρειες για τα μέτρα και δεύτερον γιατί δεν θέλουν πρόωρες εκλογές. Μπορεί το ένα τρίτο από αυτούς να μην ξαναεκλεγεί εάν το ποσοστό της ΝΔ είναι λίγο πιο πάνω από το 25%.

Γέφυρες

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε το άνοιγμα που έκανε ο πρωθυπουργός στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή από την ΔΕΘ. Δέχθηκε δριμεία κριτική και από τους δύο. Τον πρώτο τον διέγραψε από την ΝΔ. Με τον δεύτερο οι σχέσεις τους περνούν περίοδο πολικού ψύχους.

«Κατ’ αρχάς για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα» δήλωσε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. «Εγώ βλέπω ένα πατέρα που έχασε το παιδί του» συνέχισε. «Και αυτό για μένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω να πω τίποτα γιατί είναι πολύ νωπό».

Τα σαράντα

Και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη μιλώντας με δημοσιογράφους στην πτήση για Θεσσαλονίκη είπε ότι την συγκλόνισε ο αιφνίδιος θάνατος της 34χρονης Λένας Σαμαρά, όπως άλλωστε και το πανελλήνιο. Την ερχόμενη Κυριακή στις 12.45 θα γίνουν τα σαράντα στο πρώτο νεκροταφείο.

Άγνωστος διάλογος

Πηγές της στήλης αναφέρουν ότι στην κηδεία της Λένας, ο πρωθυπουργός φέρεται να είπε στον Αντώνη Σαμαρά «να τα πούμε». «Οπότε θέλεις» απάντησε εκείνος. Κάτι που μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει πολλά αλλά και τίποτα. Η διαγραφή πρώην πρωθυπουργού είναι βαρύ πράγμα. Μια ιστορική απόφαση που δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί, όπως σχολιάζουν πολιτικοί φίλοι του Σαμαρά.

Μεγάλη εικόνα

Για τις συγκρούσεις που είχε ο Μητσοτάκης με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δήλωσε στην ΔΕΘ: «Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική». Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μίας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη

που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει».

«Ουδέν σχόλιον»

Ο πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες επαναπροσέγγισης. Εξ απορρήτων του Αντώνη Σαμαρά με τον οποίο συνομίλησε η στήλη απάντησε «ουδέν σχόλιον». Όπως υποστηρίζουν βουλευτές που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, οι πιέσεις που δέχεται να δημιουργήσει κόμμα είναι πολλές. Στα τραπέζια και στα πηγαδάκια της ΔΕΘ έμπαινε το ερώτημα αν και πότε ο Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Κάποιοι το απέρριπταν γιατί έχασε την κόρη του. Το πώς διαχειρίζεται όμως ο καθένας το πένθος του είναι προσωπική υπόθεση. Όταν είναι έτοιμος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις που θα πάρει.

Καφές στη Βουλή

Επειδή έχω μάτια και αυτιά παντού, έμαθα ότι χθες ήπιαν καφέ στο καφενείο της βουλής ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος. Τα έλεγαν για αρκετή ώρα. Περισσότερο μιλούσε ο Τζανακόπουλος και ο πρόεδρος της βουλής τον άκουγε…

Οι ομάδες

Δύο ομάδες του Συντάγματος και του Μαξίμου πήραν καλό βαθμό από τον πρωθυπουργό. Η μία για τα μέτρα τα οποία επεξεργάστηκε: ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η άλλη ομάδα ήταν το επικοινωνιακό επιτελείο που διοργάνωσε την συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ με επικεφαλής τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Γιώργο Ευθυμίου, τον σύμβουλο επικοινωνίας που έχει σχέση και με τους εκδότες Χρήστο Ζωγράφο τον διευθυντή επικοινωνίας και ενημέρωσης Πάνο Αμυρά και βεβαίως την Κύρα Κάπη που επιμελείται όλη την παρουσίαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.