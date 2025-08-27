Στους ρυθμούς της ΔΕΘ κινείται το Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παίξει τα ρέστα του για να δώσει μια ώθηση στην κυβέρνηση και το κόμμα του. Τα 1,7-2 δισ. ευρώ φτάνει μέχρι στιγμής το «καλάθι» που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς έχουν αναλάβει την δύσκολη άσκηση των εξισώσεων. Κόβουν και ράβουν τους κωδικούς για να βρίσκουν λεφτά για τα μέτρα που εγκρίνει ο πρωθυπουργός. Σημαντική είναι η συνδρομή του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη που πριν ήταν στο υπουργείο Οικονομικών.

Στο WhatsApp!

Η στήλη πληροφορήθηκε μάλιστα ότι όσοι στην κυβέρνηση ασχολούνται με το πακέτο δημιούργησαν μια κλειστή ομάδα στο WhatsApp και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Εννοείται ότι συμμετέχει και ο πρωθυπουργός. Άλλα πρόσωπα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι υπουργοί των οποίων οι αρμοδιότητες εμπλέκονται. Πέφτουν ιδέες αναζητούνται πόροι, άλλες απορρίπτονται γιατί στοιχίζουν πολύ και άλλες προχωρούν. Το τελικό πακέτο δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη.

Κλείδωσαν

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό την αναστολή της επιβολής ΦΠΑ (24%) στις νεόδμητες κατασκευές για ένα χρόνο ακόμη, το 2026 – πιθανόν το μέτρο να ισχύσει και το 2027- όπως αποκάλυψε το LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega. Ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι το έχει αποδεχτεί. Το στεγαστικό είναι μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Ο στόχος είναι, έτσι που έχουν ακριβύνει όλα τα υλικά, να δοθεί ένα κίνητρο για να συνεχιστούν οι κατασκευές νέων κτιρίων.

Το στοίχημα

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι κλείδωσε και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις – κληροδότημα του Κατρούγκαλου – που εξανεμίζουν τις αυξήσεις. Το στοίχημα για τις μειώσεις φόρων θα παιχτεί στις κλίμακες μεταξύ των 10.000 και 50.000€. Σήμερα τα εισοδήματα άνω των 40.000€ επιβαρύνονται με 44% φόρο, κάτι που θα αλλάξει. Είναι πολύ πιθανόν να ισχύσουν και περισσότεροι φορολογικοί συντελεστές. Όσοι έχουν εισόδημα έως 10.000€ θα συνεχίσουν να φορολογούνται με 9% γιατί θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλή η φορολογία και υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης γι’ αυτές τις κοινωνικές ομάδες.

Αφήγημα

Η περυσινή ΔΕΘ του Κυριάκου Μητσοτάκη δέχθηκε εσωκομματική κριτική ότι δεν είχε αφήγημα. Στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα, θυμάμαι ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης υπουργών και στελεχών. «Αυτή η ΔΕΘ θα έχει αφήγημα, όχι μόνο μέτρα στήριξης» δήλωσε στη στήλη στέλεχος του οικονομικού επιτελείου. «Ο καθένας από εμάς θα βρει στα μέτρα τον εαυτό του» τόνισε. «Η μεσαία τάξη όμως και η οικογένεια θα βρεθούν στο επίκεντρο» τόνισε.

Ο κακός εαυτός

Η κυβέρνηση έχει την προσδοκία με την ομιλία και την συνέντευξη τύπου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, να επιτύχει την ανάπτυξη μιας δυναμικής η οποία απωλέσθηκε από τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λάθη και τις αστοχίες της κυβέρνησης που επιδρούν σωρευτικά στα έξι χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Ότ,ι έχασε το έχασε από τα δικά της λάθη όχι γιατί έχει απέναντι της μια ισχυρή αντιπολίτευση.

Σισύφειο μαρτύριο

Ο στόχος ήταν τον περασμένο Ιούνιο η ΝΔ να παγιώσει την άνοδο της στο 30-31% ώστε να ελπίζει ότι από τον Σεπτέμβριο θα μπορεί να έχει μια ανοδική πορεία που ίσως την έφτανε σε ποσοστά που θα άνοιγαν το δρόμο σε σκληρά διλήμματα και μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα έδινε τη νίκη. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέα στο πάρτυ των παράνομων επιδοτήσεων προκάλεσε νέο σοκ. Από τον κακό της εαυτό κινδυνεύει η κυβέρνηση. Υπάρχουν καρδιοχτύπια και για άλλα που μπορεί να έρθουν. Εκεί που πάει να ανέβει ξαναπέφτει. Σε σισύφειο μαρτύριο παραπέμπει η προσπάθεια της.

Δύο… ΔΕΘ

Η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, για όλους τους παραπάνω λόγους, αποκτά μεγαλύτερη σημασία για την επόμενη μέρα της κυβερνητικής παράταξης. Ο σχεδιασμός όμως δεν κορυφώνεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας σταθμός. Κορυφαίος υπουργός με τον οποίο συνομίλησε η στήλη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξει και «2η… ΔΕΘ». Θα ανακοινωθούν κι άλλα μέτρα στήριξης έως το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του 2026, όταν θα δοθεί το πράσινο φως από το αναμενόμενο υπερπλεόνασμα. Τα μέτρα στήριξης πάντα είναι το ζητούμενο αρκεί να μην υπάρξει τρικλοποδιά που θα ανακόψει την όποια δυναμική, όπως τονίζουν βουλευτές.

Η απόφαση

Δεν υπάρχει συνομιλητής του Αλέξη Τσίπρα που να κρατάει κάποια επιφύλαξη ως προς το αν θέλει να κάνει ένα νέο κόμμα. Όλοι πιστεύουν ότι το θέλει. Ότι μάλιστα έχει πάρει την απόφαση του. Αλλά αναζητεί το κατάλληλο τάιμινγκ. Τα σενάρια είναι τρία. Να το κάνει προς το τέλος του 2025, γύρω στον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2026- που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες – ή μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, όποτε γίνουν, που θα είναι μεγάλο ρίσκο. Χωρίς δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν ότι αναδεικνύεται σε ηγέτη της αντιπολίτευσης ο Τσίπρας, πάντως, δύσκολα θα προχωρήσει σε κόμμα. Και τέτοιες δεν υπάρχουν ακόμη. Από την άλλη είναι και νωρίς για να αποτυπωθεί η όποια δυναμική ενός κόμματος Τσίπρα αφού δεν έχει καν ανακοινωθεί.

Πρόσωπα – κλειδιά

Στο βιβλίο του για τα χρόνια της διακυβέρνησης του (2015-2019) έχει αφοσιωθεί ο πρώην πρωθυπουργός αυτό το διάστημα, στο πλαίσιο του rebranding που επιχειρεί. Θέλει να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα προκαλέσει αντιδράσεις. Κι ίσως αυτή η δημοσιότητα να αποτελέσει τον βατήρα για το εγχείρημα του. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός και ο πρώην υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου φαίνεται ότι είναι τα δύο πρόσωπα που τον συντρέχουν στην συγγραφή. Πολύτιμος συνεργάτης του είναι και ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Ανδρέας Μπούσιος.

Άγρια κόντρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα έβγαλε από τις φυλακές 17.000 βαρυποινίτες. Ο Τσίπρας, αν και είθισται πρώην πρωθυπουργοί να μην απαντούν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους- ανέβασε ανάρτηση με τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του στη Le Monde που αναφέρονταν στην κριτική που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ευνοεί τους πλουσιότερους. Στα χαρακώματα για τα πεπραγμένα τους θα βρίσκονται κυβέρνηση – Τσίπρας. Κι αυτό δεν βοηθάει τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει μια νέα αρχή αλώβητος. Όσο κι αν επιχειρήσει να εξευμενίσει το κυβερνητικό παρελθόν του θα τον ακολουθεί.