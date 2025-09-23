Εντείνονται οι πιέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλία επαναπροσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Υπέρ μια τέτοιας κίνησης έχουν ταχθεί ο Νίκος Δένδιας, ο Μάκης Βορίδης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιάννης Οικονόμου, ο νέος γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος και δεκάδες βουλευτές, όχι απαραίτητα «σαμαρικοί». Το άφησε ανοιχτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιθανόν να επιχειρήσει κάποια επικοινωνία μετά τις ΗΠΑ, ο ίδιος. Έχουν προσφερθεί να μεσολαβήσουν και κορυφαία στελέχη.

Mea culpa

Η αίσθηση μου όμως είναι ότι πλέον είναι αργά, υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο. «Άλλαξε κάτι στη στρατηγική Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις Σαμαρά;» αναρωτήθηκε πολιτικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού που συνομίλησε με την στήλη. «Τίποτε απολύτως» τόνισε. «Δεν ήταν μια κοινωνικής φύσεως διαφωνία αυτήν που εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός. Ήταν για πολιτικές αρχών από τις οποίες δεν κάνει βήμα πίσω».

Ούτε ο Μητσοτάκης θα βγει να δηλώσει «mea culpa». «Τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών τον πλήρωσε ακριβά η παράταξη» τόνισε το «σαμαρικό» στέλεχος. «Αν αποφάσισε να πει ότι τελικά είναι δύο τα φύλα, ήταν γιατί το είπε ο Τραμπ. Όχι γιατί το πιστεύει. Άρα επαναπροσέγγιση σε ποιο πλαίσιο μπορεί να γίνει;».

Θέμα χρόνου

Το κόμμα Σαμαρά είναι θέμα χρόνου, να ανακοινωθεί, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στη στήλη. Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να έχει πάρει τις αποφάσεις του. Δεν είναι ένα βήμα που θα αργήσει πολύ να το κάνει. Είναι βαθιά ανθρώπινο όμως να θέλει να δώσει χρόνο στην οικογένεια του να διαχειριστεί την τραγική απώλεια της 34χρονης Λένας τους που έφυγε τόσο ξαφνικά από την ζωή το καλοκαίρι.

Με την Γεωργία

Αυτές τις ημέρες ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται με την σύζυγό του Γεωργία σε ένα μικρό εξοχικό που έχουν, δίπλα στη θάλασσα, στο Λουτράκι. Οι στιγμές έχουν πολύ οδύνη. Η Γεωργία μετά τον θάνατο της κόρης τους έφυγε στις ΗΠΑ με τον γιο τους Κώστα για να τον τακτοποιήσει – θα κάνει μεταπτυχιακό – και επέστρεψε δύο μέρες πριν από τα σαράντα. Ο Σαμαράς ήταν μαζί με φίλους του που τον συμπαραστέκονται. Πιστοί του φίλοι ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Χρύσανθος Λαζαρίδης κα.

Συνειδητοποίηση

Ο Κώστας Σαμαράς επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Ο Αντώνης και η Γεωργία, στην ουσία τώρα, ζουν την απώλεια. Ράκος είναι η Γεωργία. Μοιράζονταν με την Λένα και τις ώρες του αρχιτεκτονικού γραφείου που διατηρούσαν. Η Λένα θα αναλάμβανε το Ίδρυμα Παπαντωνίου, που δημιουργήθηκε προς τιμήν της γνωστής ενδυματολόγου Ιωάννας Παπαντωνίου, θείας της Γεωργίας Σαμαρά. Όνειρα που έσβησαν βίαια. Όταν επιστρέψει στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός θα συνεχίσει τις επαφές του. Ένας στόχος σου τραβάει τη σκέψη από τον μεγάλο πόνο. Άλλωστε ο πρώην πρωθυπουργός συζητούσε το ενδεχόμενο να κάνει δικό του κόμμα και πριν χαθεί το παιδί του.

Πολιτική σύγκρουση για την εκταφή

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την απεργία πείνας του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι που ζητάει την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Συγγενείς των θυμάτων, κόμματα, σωματεία, ζητούν από την Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση να δώσουν άδεια για την εκταφή. Η κυβέρνηση αφήνει αιχμές για κόμματα που εργαλειοποιούν ένα δράμα και παραπέμπει στην Δικαιοσύνη.

9η μέρα

Ο Άρειος Πάγος δηλώνει αναρμόδιος και δείχνει τον πρόεδρο των Εφετών και το Δικαστήριο ως αρμόδιους. Η απεργία πείνας φτάνει την 9η μέρα σήμερα.

Ο Ρούτσι δηλώνει «θα πάω μέχρι τέλους». Τι θα γίνει εάν αρχίσουν κι άλλοι γονείς απεργία πείνας, εμφανιστούν ασθενοφόρα στο Σύνταγμα, κινδυνέψουν ζωές; Μήπως μια επανάληψη από τις ογκώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη του περασμένου Φεβρουαρίου; Έτσι ξεχειλίζει η οργή σε μια κοινωνία για ένα πολιτικό σύστημα που βρίσκεται σε περιδίνηση αλλά και για την Δικαιοσύνη στην οποία αρκετοί έχασαν την εμπιστοσύνη τους.

«Ψηφοθηρία»

Η κυβέρνηση κατηγορεί ευθέως τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι της ζητούν να παρέμβει για να αρνηθεί για να κερδίσουν εκλογικά. «Το μόνο που τους νοιάζει είναι να «παίξουν καθυστερήσεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία έχουν δείξει με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά» τόνισε. «Τώρα μπορεί να βλέπουν ότι πέφτουν πάλι δημοσκοπικά».

Από Πλεύση μέχρι Βελόπουλο

«Όσο κι αν είναι αισχρό αυτό το οποίο λέω, πραγματικά δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το διανοηθεί ότι ένα κόμμα πολιτικά θέλει να επιβιώσει εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχουν τέτοια κόμματα στη Βουλή» τόνισε. Πηγές του Μαξίμου δείχνουν την Πλεύση Ελευθερίας, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη Νίκη κλπ. Η κυβέρνηση ναι, δεν θα έπρεπε να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Μια στήριξη όμως στο αίτημα ενός τραγικού πατέρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της καταιγίδας των Τεμπών θα μπορούσε να την εκφράσει.

Τα επιχειρήματα του Αρείου Πάγου

Με μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βγάλει από την αρχή της απεργίας πείνας, ο Άρειος Πάγος ανέπτυξε τα επιχειρήματα του ως προ το αίτημα της εκταφής. Είναι τα εξής συνοπτικά:

Μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είναι ο πρόεδρος εφετών και στη συνέχεια το Δικαστήριο.

Συστήνει στους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες να αντισταθούν στα «εύκολα συμπεράσματα» και στην κατευθυνόμενη πληροφόρηση που βάλει άκριτα κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και απώτερος στοίχος είναι η καθυστέρηση της έναρξης της δίκης όπως τονίζει.

Ξεκαθαρίζει ότι κανένα δικαίωμα οποιοδήποτε διάδικου δεν χάνεται «όπως τεχνηέντως διαρρέουν ορισμένοι». Δηλαδή οι γονείς μπορεί να ξανακαταθέσουν το αίτημα για εκταφή των παιδιών τους.

Προειδοποιεί ότι ενόψει και της εκδίκασης που θα κρατήσει καιρό υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής όλων των αποδιδόμενων κατηγοριών σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δήλωσε ότι εάν κατατεθεί σαφές αίτημα για εκταφή θα απαντηθεί! Να κατατεθεί σαφές αίτημα και η Δικαιοσύνη να μην κλείσει τα μάτια και τα αυτιά της.

Δύο γραμμές

Στο κυβερνητικό κόμμα είναι δύο γραμμές ως προς τον απεργό πείνας Ρούτσι. Η πλειοψηφία ζητάει να γίνει προσπάθεια να ικανοποιηθεί το αίτημα του, γιατί φέρνει απέναντι της την κοινωνία. Η άλλη σχολή σκέψης είναι η αυστηρά θεσμική που δηλώνει αναρμόδια. Με την απεργία πείνας του Ρούτσι να συνεχίζεται η κυβέρνηση σε μια όχι καλή δημοσκοπική στιγμή της, θα δεχθεί ένα ακόμη πλήγμα γιατί δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους να μην δίνεται η άδεια εκταφής σε έναν πατέρα που έχασε το παιδί του με τόσο σοκαριστικό τρόπο.

Φρένο στην ακρίβεια

Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο 1 πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες όπως δείχνει η τσέπη των πολιτών και οι δημοσκοπήσεις. Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της κυβέρνησης κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για την τιθάσευση της. Τα μέτρα της ΔΕΘ δεν απέδωσαν τους αναμενόμενους καρπούς. Το πραγματικό αποτύπωμα θα φανεί τον Ιανουάριο του 2026 όταν οι φορολογούμενοι θα πάρουν στα χέρια τους τον μισθό ή την σύνταξη τους όπου θα έχουν περάσει οι μειώσεις στις κρατήσεις.

Ακριβή μου ενέργεια

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συγκάλεσε σε σύσκεψη τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, καθώς και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Νίκο Τσάφο. Προσκλήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος οποίος με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ακρίβεια. Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και ζήτησε από τους βιομήχανους συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και των τιμών. Έρχονται παρεμβάσεις και από τις δύο πλευρές…