Το σισύφειο μαρτύριο της ΝΔ δεν λέει να τελειώσει. Μετά την άνοδο που κατέγραψε στις δημοσκοπήσεις από την στρατηγική που ακολούθησε με την αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο, που ανέβασε το εθνικό φρόνημα, ήρθαν οι νέες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα βέλη Κοβέσι από το Φόρουμ Δελφών, για να καταγράψει νέα πτώση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου τον Φεβρουάριο ήταν στο 24,9%, τον Μάρτιο ανέβηκε στο 26,1% και τον Απρίλιο έπεσε στο 23,8% που είναι το χαμηλότερο που κατέγραψε ποτέ. Στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 29,6% καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι της ΝΔ, δεν έχουν κατευθυνθεί σε άλλο κόμμα.

Δυσαρέσκεια

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση διευρύνεται. Είναι ενδεικτικό, ότι η απώλεια εμπιστοσύνης καταγράφεται και μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.∆. σε ποσοστό 46,6%. Νέο κύμα αντιδράσεων ξεσηκώθηκε για τις υποκλοπές. Αφορμή ήταν η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για τις υποκλοπές στο οποίο την έβαλε ο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε δάκτυλο της κυβέρνησης και «εκτροπή». Ετοιμάζει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την στηρίξουν.

Σκληρή κόντρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε «ας έχουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο». Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε να αποσυρθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι ο κ.Τζαβέλλας δεν διορίστηκε από την κυβέρνηση αλλά βγήκε πρώτος σε ψήφους από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να κρίνεται αλά καρτ, ανάλογα με το αν αρέσει ή δεν αρέσει μια απόφαση.

4 ερωτήματα

Υπάρχουν όμως αναπάντητα κρίσιμα θέματα που συνδέονται με τις υποκλοπές και μέχρι στιγμής δεν διερευνήθηκαν:

Ο Ταλ Ντίλιαν, αφεντικό της intellexa που δημιούργησε το predator άφησε να εννοηθεί ότι άλλοι κρύβονται πίσω από τις υποκλοπές, δεν θα παίξει τον «σάκκο του μποξ». Ο ίδιος υποστήριξε ότι πουλούσε το predator μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές οντότητες. Την σύμβαση που είδε το φως της δημοσιότητας, ένα μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, ποιος την υπογράφει. Σε ποια χέρια βρίσκεται το υποκλαπέν υλικό και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμούς.

Μήνυση Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του predator. Μάλιστα άνοιξε το μολυσμένο sms που του εστάλη από το παράνομο λογισμικό. Στην βουλή ρώτησε την κυβέρνηση εάν ερεύνησε ποιος παρακολουθούσε έναν πρώην πρωθυπουργό. Δεν πήρε απάντηση. Ανέμενε την απόφαση του Αρείου Πάγου για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του. Τώρα που η υπόθεση αρχειοθετείται εκ νέου, θεωρείται πολύ πιθανό, με βάση εκτιμήσεις πολιτικών του φίλων, να κάνει μηνύσεις για κατασκοπεία σε βάρος του. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να κρατήσει την υπόθεση ανοιχτή, παρά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς άλλη βαρύτητα έχει η μήνυση ενός πρώην πρωθυπουργού.

Το… γεφύρι τις Άρτας

Με το γεφύρι της Άρτας κοντεύει να μοιάσει η δικαστική αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών, στην Λάρισα. Κάποιες πρώτες αλλαγές έγιναν για περισσότερες θέσεις πριν το Πάσχα. Δεν ικανοποίησαν ούτε τους δικηγόρους ούτε τους συγγενείς που θέλουν να είναι στον ίδιο χώρο με τους δικηγόρους τους και την έδρα και όχι να βλέπουν την δίκη από τηλεοπτικές οθόνες. Ενώ επρόκειτο οι κυρίως εργασίες με γκρέμισμα διαχωριστικών να γίνουν κατά την διάρκεια του Πάσχα που ήταν κλειστό το δικαστήριο, χθες έγινε γνωστό ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση η δίκη θα σταματήσει εκ νέου για να γίνουν οι εργασίες τώρα.

Νέες άδειες

Ρώτησα να μάθω γιατί συνέβη αυτό και η απάντηση που πήρα ήταν ότι χρειάζονταν άδειες και έπρεπε να γίνει μελέτη για τις ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν τις ηχογραφήσεις για τα πρακτικά. Τρία χρόνια τι έκαναν; Δεν έλαβαν υπόψη ούτε τα αυτονόητα; Μάλλον έχουν δίκιο ο Νίκος και η Ζωή Κωνσταντοπουλου όταν δήλωσαν ότι ο χώρος έχει ακόμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης εστίασης!

Από το βήμα του συνεδρίου

Το μπαράζ των δικογραφιών που σύμφωνα με φήμες έρχονται αλλά χωρίς κανείς να μπορεί να πει το πότε, οι νέες αναταράξεις που προκαλούν οι υποκλοπές, και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, οδήγησαν κάποιους να εισηγούνται και πάλι στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές μέσα Ιουνίου. Η πρόταση μάλιστα είναι να τις εξαγγείλει από το βήμα του συνεδρίου της ΝΔ 15-17 Μαΐου. Επομένως οι δεύτερες θα πρέπει να γίνουν μέσα Ιουλίου και οι τρίτες (αν χρειαστεί) 15γουστο! Δεν φαίνεται ρεαλιστικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατηγορηματικός, επιμένει για εκλογές το 2027! Η μόνη πιθανότητα για πρόωρες εκλογές είναι τον Οκτώβριο, μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Καραμανλής

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ Θόδωρος Ρουσόπουλος θα αποστείλει επιστολές σε προσωπικότητες – και στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή – για να παρεβρεθούν στην τελετή έναρξης. Εξαιτίας των σχέσεων που είχαν (ήταν υπουργός του Καραμανλή) είναι πιθανό είτε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά ή να πάει να τον δει για να μεταφέρει την πρόσκληση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμη την τελική απόφαση του. Από την άλλη, όμως, είναι δύσκολο να εμφανιστεί στο συνέδριο και να χειροκροτεί όταν έχει ασκήσει τόσο δριμεία κριτική στην κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση θα απαντήσει μόλις λάβει την πρόσκληση όπως είπε στενός συνεργάτης του στη στήλη.

Κόμμα Σαμαρά

Έκανα ρεπορτάζ και για το αν αληθεύουν οι φήμες που κυκλοφορούν μεταξύ βουλευτών της ΝΔ εάν ο Κώστας Καραμανλής συμβούλευσε τον Αντώνη Σαμαρά να μην κάνει κόμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα έλεγε σε πρώην πρωθυπουργό τι να κάνει ή να μην κάνει. Μπορεί να του έλεγε όμως πάνω στη συζήτηση ότι δεν είναι καλό για την υστεροφημία του να κάνει ένα κόμμα που μπορεί να πάρει χαμηλό ποσοστό και να το ξεπεράσουν ο Τσίπρας και η Καρυστιανού. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί συζητούν για όλα. Απλώς ο ένας – ο Σαμαράς- διαγράφτηκε από τον Μητσοτάκη ενώ ο άλλος – ο Καραμανλής – δεν θα φύγει από τη ΝΔ και λόγω ονόματος, ούτε θέλει να απαξιωθεί η ΝΔ, όπως τονίζουν πολιτικοί του φίλοι στη στήλη.