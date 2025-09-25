Ο εκνευρισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εμφανής στη Νέα Υόρκη μετά την ματαίωση της συνάντησης του με τον Ταγίπ Ερντογάν και τον όλον χειρισμό της τουρκικής πλευράς. Δεν ακυρώνονται χωρίς παρενέργειες οι συναντήσεις ηγετών των οποίων οι χώρες έχουν εύθραυστες σχέσεις. Το κλίμα που διαμορφώνεται επηρεάζει την επόμενη μέρα εντός και εκτός των τειχών.

Προκλήσεις

Αν ματαιωνόταν η συνάντηση για πραγματικούς λόγους, πάλι θα υπήρχαν αντιδράσεις αλλά θα ήταν προσχηματικές. Στην προκειμένη περίπτωση προηγήθηκαν καραμπινάτες προκλήσεις της Τουρκίας. Απειλούσε ότι θα βγάλει το Πίρι Ρέις για έρευνες κοντά σε ελληνικά νησιά (Λέσβο, Χίο, Λέρο), ανέβαλε την συνάντηση μόλις 4 ώρες πριν, ο Ερντογάν φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μενφί (όχι πρωτοκλασάτο) την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι δεν μπορούσε να συναντήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό γιατί ο Τραμπ τον κάλεσε στην μίνι σύνοδο με τις μουσουλμανικές και αραβικές χώρες η οποία, όμως, επίσης έγινε 4 ώρες μετά.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ότι η Λιβύη προφανώς τον ενδιαφέρει περισσότερο από την Ελλάδα λόγω του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Τα οικόπεδα νότια της Κρήτης όπου θα κάνει έρευνες η Chevron και το οποία διαπερνούν σε ποσοστό 25%, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξοργίζουν τους Τούρκους. Η Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε συνομιλίες τεχνικών κλιμακίων με την Λιβύη για κοινή ΑΟΖ που η Τουρκία θα επιχειρήσει να σαμποτάρει.

«Σουλτάνος»

Ο Ερντογάν αντέδρασε ως «σουλτάνος». Είπα, ξείπα. Το παρασκήνιο είναι πλούσιο από τη Νέα Υόρκη. Η δικαιολογία που γράφτηκε σε τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα ότι δεν έγινε η συνάντηση γιατί ο Ερντογάν δυσαρεστήθηκε από την ελληνική πλευρά που δημοσιοποίησε την συνάντηση δεν πείθει. Παραπέμπει στο ανέκδοτο «το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;». Αν τον είχε ενοχλήσει θα το ακύρωνε πριν φύγει από την Άγκυρα, όχι στο παρά πέντε.

Ενόχληση Ερντογάν

Πίσω από το «καψόνι» στον Έλληνα πρωθυπουργό κρύβεται η ενόχληση Ερντογάν. Την ώρα που εκείνος ήταν στο βήμα του ΟΗΕ και απειλούσε ότι «τα έργα αποκλείουν την Τουρκία που δεν θα ευοδωθούν», δηλαδή θα τα ανακόψει, προφανώς στέλνοντας τον τουρκικό στόλο, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης διεμήνυαν ότι θα προχωρήσουν. «Η συνεργασία με την Chevron ενισχύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση με θέμα «η Ελλάδα επέστρεψε;» την οποία διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Wall Street Journal.

Τα λόμπυ!

Ο Ερντογάν εκνευρίστηκε επίσης – και το έδειξε – από το ελληνικό και το εβραϊκό λόμπυ που δραστηριοποιούνται για να μην πάρει η Τουρκία τα F35. «Στην Αμερική υπάρχουν ομάδες και λόμπι που διεξάγουν εκστρατείες κατά της Τουρκίας» δήλωσε σε δείπνο στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος. «Ενοχλούνται από την ενίσχυση των τουρκο – αμερικανικών σχέσεων και δεν θέλουν να καταγράφονται επιτυχίες. Στα μέρη αυτά γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι στηρίζονται μόνο στην εχθρότητα προς την Τουρκία και ξέρετε και για ποιον εργάζονται» τόνισε. Το επίσημο πρόγραμμα Μητσοτάκη ανέφερε επαφές και με το πανίσχυρο αμερικανό-εβραϊκό λόμπυ. Η Ελλάδα δεν τάχθηκε με τον Μακρόν και τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος. Ήταν πολλοί οι λόγοι που προσμέτρησε ο Ερντογάν.

Πανάκριβα γραφεία επιρροής

Την ίδια ώρα οργιάζει το παρασκήνιο για τα τεράστια ποσά που πληρώνει η τουρκική κυβέρνηση σε γραφεία δημοσίων σχέσεων με πολιτική επιρροή, διαχείρισης κρίσεων κλπ. προκειμένου να προωθήσει τις διεκδικήσεις της στην Ουάσιγκτον. Συζητείται ότι ξεπερνούν τα 10. Κάποια από αυτά μπαινοβγαίνουν στο Κογκρέσο, για να επηρεάσουν γερουσιαστές αφού χωρίς την δική τους έγκριση δεν μπορούν οι ΗΠΑ να πουλήσουν F35 στην Τουρκία όσο κρατάει στο έδαφος της τους ρωσικούς πυραύλους S400 και στηρίζει την Χαμάς.

Μποφόρ

Με όλα αυτά τα «ήρεμα νερά» που άρχισαν να διαταράσσονται εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, φαίνεται να αποτελούν παρελθόν. Η θάλασσα φουσκώνει και ανεβαίνουν τα μποφόρ. Η Ελλάδα θα συνεχίζει να ζητάει την άρση του Casus belli για να δώσει το πράσινο φως η Τουρκία να μπει στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, θα προχωρήσει με την Chevron, και με το καλώδιο που θα ενώσει την Ελλάδα με την Κύπρο κλπ. όπως διαμηνύουν ανώτερα στελέχη του Μαξίμου.

Στην Κοπεγχάγη;

Η νέα ημερομηνία για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν είναι η 2 Οκτωβρίου, στην Κοπεγχάγη, στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, Τούρκοι είναι αυτοί κάνουν ότι τους καπνίσει.

Δύο γραμμές

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θεωρεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. «Το αντίθετο» τόνισε. «Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις». Δεν συμφωνεί μαζί του ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών της ΝΔ. «Δικαιώνεται ο Σαμαράς που έλεγε δεν συζητούμε με πειρατές» σχολίασε στη στήλη βουλευτής που δεν είναι σαμαρικός. Η κυβέρνηση δέχεται πυρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση.

Κρας τεστ το «καλάθι» Τραμπ

Το πολυπόθητο σημερινό ραντεβού Ερντογάν – Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί πολλές ταχυκαρδίες στην Τουρκία. Δύο είναι τα σενάρια. Ο Ερντογάν να παίξει τα ρέστα του για να πάρει κάτι μεγάλο και να επιστρέψει νικητής στην Άγκυρα ή να κάνει μεγάλο «τσαμπουκά» εάν ο Τραμπ κάνει κωλοτούμπα κάτω από την πίεση του Νετανιάχου τον οποίο προσκαλεί για 4η φορά στον Λευκό Οίκο. Για προθέρμανση μεγάλη τουρκική εταιρεία έκλεισε συμφωνία πολλών δισ. για να παίρνει LNG από τις ΗΠΑ, τα επόμενα 20 χρόνια. Ακριβέ μου Ντόναλντ!

Ναι σε όλα

Η είδηση που θα σας γράψω τώρα είναι συνέχεια μιας άλλης που πέρασε στα ψιλά ενώ είναι σημαντική. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Και οι δύο μίλησαν για «το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την επίλυση εκκρεμοτήτων οι οποίες έρχονται από το παρελθόν».

Το παρασκήνιο αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση προχωράει στην ικανοποίηση των αιτημάτων της Εκκλησίας (και οικονομικής φύσεως) τα οποία συζητούσαν με το Μαξίμου επί μήνες η τετραμελής επιτροπή της Εκκλησίας την οποία αποτελούν οι Μητροπολίτες Πειραιώς Σεραφείμ, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μυκόνου Δωρόθεος, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος και ο ειδικός νομικός σύμβουλος Θεόδωρος Παπαγεωργίου.

Διαπραγματευτές

Η Ιερά Σύνοδος με επιστολή της ευχαριστεί την Επιτροπή που πέτυχε τον σκοπό της και παρατείνει την θητεία της. Ήταν καλοί διαπραγματευτές οι ιεράρχες με επικεφαλής τον Πειραιώς που είναι πολύ μαχητικός. Η επαναπροσέγγιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Εκκλησία μετά τον νόμο για την ισότητα στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια που κλόνισε τη σχέση τους, προφανώς έχει και πολιτικά και εκλογικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η ΝΔ πιέζεται δημοσκοπικά και τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της πλησιάζουν το 20%.