Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε και το έκανε. Στο υπουργικό συμβούλιο την Δευτέρα ανακοίνωσε αλλαγές στο εκλογικό νόμο, αλλά τα δύο κρίσιμα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του πρώτου κόμματος που φαίνεται ότι θα είναι η ΝΔ, δεν τα άγγιξε, παρά τις πιεστικές εισηγήσεις που δεχόταν. Το 3% που είναι το όριο εισόδου στη βουλή παραμένει ως έχει και δεν ανεβαίνει στο 5% που ενδεχομένως να άφηνε εκτός μικρά κόμματα μειώνοντας το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Επίσης δεν αγγίζει το μπόνους που παίρνει το πρώτο κόμμα από το 25% και πάνω παρά τις εισηγήσεις που δεχόταν μια και η αυτοδυναμία μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι δεν θέλει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού εν πτήσει και ακολούθησε τον δρόμο της θεσμικότητας. Δίνει εκλογική ευκαιρία μόνο στους απόδημους.

Οι αλλαγές

Αυτό που ισχύει τώρα για την εκπροσώπηση των ομογενών είναι προσχηματικό. Τα κόμματα υποχρεούνται να βάλουν στις τρεις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας έναν απόδημο Έλληνα. Ο μόνος που απέμεινε από τος εθνικές εκλογές που 2023 είναι ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας και πρώην Επίτροπος της Κύπρου Χρήστος Στυλιανίδης. Αν κάνουμε γκάλοπ δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να θυμάται ότι εξελέγη ως ομογενής. Ο Όθωνας Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε λόγω Χάρβαρντ – σχεδόν ανύπαρκτη ήταν η παρουσία του στη βουλή – και την θέση του πήρε η Πόπη Τσαπανίδου. Τώρα κάτι φαίνεται να αλλάζει.

Τριεδρική

Δημιουργείται μια τριεδρική περιφέρεια για απόδημους αποκλειστικά, σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση. Το κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές θα μπορεί να κατεβάζει έως 5 υποψήφιους, όπως είπε στη στήλη ο υπουργός Εσωτερικών Θύμιος Λιβάνιος. Θα εκλέγονται με σταυρό. Επίσης οι 15 βουλευτές Επικρατείας μειώνονται στους 12. Τόσοι ήταν από το 1974 – 2019. Μπορεί κάποια μικρά κόμματα να μην μπορέσουν να εκλέξουν βουλευτή Επικρατείας, αλλά δεν χάνουν βουλευτές, διότι αυτοί μοιράζονται με βάση το 3%. Θα πάρουν την έδρα σε άλλη περιφέρεια, όπως αναφέρουν πηγές του Υπ. Εσωτερικών. Για να περάσει η ρύθμιση για την τριεδρική περιφέρεια ομογενών χρειάζονται 180 ψήφοι. Εφόσον δεν βρεθούν θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Επιστολική ψήφος

Η δεύτερη μεταρρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση είναι η επιστολική ψήφος τους Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Στόχος εκτός από τις ευρωεκλογές να εφαρμοστεί και στις εθνικές εκλογές. Γι’αυτήν την ρύθμιση χρειάζονται 200 ψήφοι στη βουλή. Αν δεν περάσει, δεν θα ισχύσει. Θα το χρεωθούν τα κόμματα που ενώ κόπτονται για τους απόδημους, δεν τους διευκολύνουν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Το σύστημα εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και στην Τουρκία!

Τι έδειξαν οι κάλπες

Σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Εσωτερικών: Στις εθνικές εκλογές του 2023 είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν σε πρεσβείες και προξενεία (δεν υπήρχε επιστολική ψήφος) 25.610 Έλληνες του εξωτερικού. Τελικά προσήλθαν 17.365. Η Ν.Δ. πήρε 42,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 19,0%, το MέΡΑ25 11,1% (ήταν το τρίτο κόμμα) το ΚΚΕ 10,7% και το ΠΑΣΟΚ 6,7%.

Στις ευρωεκλογές του 2024 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος. Εγγράφησαν 50.204 απόδημοι, ψήφισαν 36.645. Η Ν.Δ. κατέγραψε 40,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 11,14%, το ΜέΡΑ25 9,22%, (και πάλι ήταν το τρίτο κόμμα), το ΚΚΕ 8,74%, το ΠΑΣΟΚ 8,72%, η Νέα Αριστερά 4,85%, η Ελληνική Λύση 2,37%, η Νίκη 2,27% και η Πλεύση Ελευθερίας 2,11%.

Ποιοι κερδίζουν ποιοι χάνουν

Δεν σας κρύβω ότι μόλις άκουσα αλλαγές στον εκλογικό νόμο άρχισα να ψάχνω που είναι η παγίδα. Αν υπάρξουν κάποια κέρδη, θα είναι ψίχουλα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και πολύ περισσότερο την αυτοδυναμία. Και να βγει πρώτη η ΝΔ θα πάρει κάποιες ελάχιστες χιλιάδες ψήφους από το εξωτερικό οι οποίες όμως δεν μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται διατεθειμένο να συζητήσει με τη ΝΔ για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, είναι και οι βουλευτές του Κασσελάκη που λογικά δεν θα γυρίσουν την πλάτη στους απόδημους, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης πήγε καλά στις ψήφους του εξωτερικού. Το ΚΚΕ αν και έχει επιρροή, μάλλον δεν θα στηρίξει το νόμο για λόγους αρχής, θέλει να έχουν οι απόδημοι πιο στενή σχέση με την πατρίδα. Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί αρχίζει τη διαβούλευση με τα άλλα κόμματα.

Επιμένει Ακροδεξιά

Με φρασεολογία που παραπέμπει στις πάνω και κάτω πλατείες, χρησιμοποιώντας ακόμη και ακραίες φράσεις όπως «εθνική προδοσία» ή Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτηση της αναφέρεται στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, γύρω στις 12 Φεβρουαρίου. Η συνάντηση αυτή που έχει αποδεχθεί ο πρωθυπουργός «είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού με γλώσσα που δεν παραπέμπει στον δικό της τρόπο ομιλίας και χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα κλπ.

«Εθνική προδοσία»

Στη συνέχεια επισημαίνει ότι «είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία». Το ερώτημα είναι αν προτείνει κάποιο δημοψήφισμα πριν να πάει ο κ.Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Επίσης θα έπρεπε να ενημερώσει τους Έλληνες εάν έχει κάποια εσωτερική πληροφόρηση ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται για «εθνική προδοσία». Τέτοιες καταγγελίες είναι σοβαρές και δεν τις πετάει κάποιος έτσι απλά στον αέρα.

Ανάσα!

Μια ανάσα μαθαίνω ότι παίρνει το επιτελείο Τσίπρα με την μέχρι τώρα παρουσία της Καρυστιανού με την ιδιότητα της πολιτικού. Οι θέσεις που εκφράζει δεν απευθύνονται στα δικά του εκλογικά ακροατήρια και «μάλλον πρέπει να ανησυχεί η δεξιά και η Ακροδεξιά» εκτιμούν πολιτικοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού.

Τελευταία φορά

Μετά ύμνων και επαίνων από όλες τις πολιτικές ομάδες αποχωρεί ο Θόδωρος Ρουσόπουλος από την κορυφαία θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία είχε εκλεγεί ομόφωνα από τους 612 βουλευτές 46 χωρών, για δύο θητείες, που δεν συνηθίζεται. Επιστρέφει στα βουλευτικά του καθήκοντα. Φέρεται όμως αποφασισμένος αυτή να είναι η τελευταία θητεία του στη βουλή, να μην ξαναθέσει υποψηφιότητα. Μεγάλη απόφαση. Έχει ενημερώσει άλλους υποψήφιους στον βόρειο τομέα. Αν και στην πολιτική ποτέ μην λες ποτέ, μάλλον ο Ρουσόπουλος θα το κάνει αυτό που λέει.

Αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη

Διάφορα ονόματα συζητιούνται για να θέσουν υποψηφιότητα στην Θεσσαλονίκη. Περίπου 15 μήνες απέμειναν μέχρι τις εκλογές εφόσον γίνουν τον Απρίλιο του 2027, και άρχισε το ζέσταμα για τον προεκλογικό αγώνα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιστρέφει συχνά στην αγαπημένη του πόλη (αγαπάει και την Φούρκα Χαλκιδικής από όπου κατάγεται). Μπορεί να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ.

Η Πατουλίδου

Φαβορί φαίνεται να είναι η Βούλα Πατουλίδου. Πρόσφατα επισκέφθηκε φίλο της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και τη συνόδευσε ο πρόεδρος. Εντυπωσιάστηκε από τους πολλούς που της μιλούσαν. «Σε ξέρουν σε κάθε γωνιά» της είπε. «Μ´ αγαπάνε σε κάθε γωνιά» του απάντησε εκείνη. Η ίδια δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει στις εθνικές εκλογές. Στην περιφέρεια σκίζει σε ψήφους. Μπορεί να είναι ώρα για αλλαγή. Στη ΝΔ την θέλουν. Αν κατεβεί, πάντως, το πιο πιθανό είναι στη Β’ Θεσσαλονίκης.

Κατηγορηματικό «όχι»

Το όνομα του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ακούγεται επιμόνως στη Θεσσαλονίκη. Του τηλεφώνησα και τον ρώτησα ευθέως εάν θα είναι υποψήφιος. «Όχι, όχι» μου απάντησε. «Να το γράψεις. Δεν θα κατεβώ για βουλευτής». Μου το είπε και σας ενημερώνω. Αυτά.