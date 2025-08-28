Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το αν θα αλλάξει ή όχι ο εκλογικός νόμος. Βασική αιτία είναι οι δημοσκοπήσεις. Δείχνουν όχι μόνο πτώση της ΝΔ και μεγάλη απόσταση από το όριο της αυτοδυναμίας αλλά και μια αβέβαιη επόμενη μέρα διότι δεν υπάρχει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να προβάλει ως μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας ενώ εξαιρετικά δύσκολη φαντάζει με βάση το σημερινό πολιτικό σκηνικό και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η ακυβερνησία μπορεί να χρησιμοποιείται ως μπαμπούλας είναι όμως ένα σοβαρό ενδεχόμενο.

Όνειρο θερινής νυκτός

Τα ποσοστά άνω του 38-38,5% που απαιτούνται για την αυτοδυναμία καθώς δεν αποκλείεται να μπουν στη βουλή αρκετά μικρά κόμματα, μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός για όλους. Η ΝΔ παραμένει πρώτη δύναμη με διαφορά αλλά υφίσταται όλη την σχετική φθορά από τα σκάνδαλα και από τις δύο θητείες. Υπάρχουν προβληματισμοί και κάποιοι είναι εύλογοι.

«Όχι» αλλά …

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν πηγαίνουν να του ανοίξουν συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου, κόβει την κουβέντα. Επιμένει ότι και οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τον υπάρχοντα. Υπουργοί και αρκετοί βουλευτές εισηγούνται στο Μαξίμου την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Γύρω στους 30-50 βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν εάν δεν αλλάξει και η ΝΔ δεν επιτύχει την σημαντική ανάκαμψη που επιζητά. Μην ξεχνάμε ότι έχασε περίπου 16-20 μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές και δυσκολεύεται να ανακάμψει.

Σε …10 λεπτά

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος παρακολουθεί στενά τις μυστικές δημοσκοπήσεις που διεξάγονται με εντολή Μαξίμου και το κοινωνικό αποτύπωμα κάθε μέτρου ή σκανδάλου και είναι έτοιμος για όλα τα σενάρια. «Εάν του ζητηθεί να παρουσιάσει προτάσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα τις έχει στο γραφείο του πρωθυπουργού σε …10 λεπτά, έτσι είναι ο Θοδωρής» δήλωσε στη στήλη κορυφαίος υπουργός. Διίστανται, πάντως, οι απόψεις ως προς την χρησιμότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Αρκετοί ανησυχούν ότι θα σταλεί μήνυμα ηττοπάθειας. Άλλοι

θεωρούν ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια της θεσμικότητας όταν ο κίνδυνος μιας ήττας ή της ακυβερνησίας είναι μεγάλος.

Τα διλήμματα

Ας δούμε τα τρία σενάρια που συζητιούνται. Δεν είναι πανάκεια. Υπάρχουν διλήμματα. Σύμφωνα με τις πηγές του LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA και της στήλης έχουν συζητηθεί όλα και έχουν εκφραστεί αντικρουόμενες απόψεις. Υπάρχουν υπέρ και κατά. Αναλύονται από όλα τα κομματικά στρατόπεδα.

Από το 3% στο 5%

Μία από τις εισηγήσεις αφορά την αύξηση του ορίου εισόδου στην Βουλή από το 3% που είναι σήμερα στο 5%. Οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν ότι αρκετά μικρά κόμματα που φλερτάρουν με την είσοδο στην Βουλή θα δεχθούν μεγάλη πίεση και δεν θα τα καταφέρουν να μπουν αφού το 5% απέχει αρκετά από το 3%. Τα κόμματα που θα κινδυνεύσουν είναι η Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Φωνή της Λογικής, το ΜεΡΑ25 πιθανόν και η Νέα Αριστερά, ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συρρικνωθεί περαιτέρω. Αν μπουν λιγότερα κόμματα στη Βουλή θα πέσει γύρω στο 37% το όριο αυτοδυναμίας από το 38 – 38,5% που είναι με τα 8-9 κόμματα. Εκείνοι που διαφωνούν υποστηρίζουν ότι μπορεί η αλλαγή αυτή να ενισχύσει τα μικρά κόμματα σε μια ένδειξη αντίδρασης ή ακόμη να οδηγήσει κάποια από αυτά σε μια χαλαρή ένωση η οποία μπορεί να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα ακυβερνησίας λόγω των ακραίων θέσεων τους. Σε κάθε πρόπτωση θα προκληθεί επανάσταση από ένα τέτοιο μπλόκο.

Να πέσει το όριο αυτοδυναμίας

Υπάρχουν εισηγήσεις να πέσει το όριο αυτοδυναμίας γύρω στο 33-34%. Κάποιοι μάλιστα επικαλέστηκαν και το νόμο Παυλόπουλου που έδινε ένα μεγάλο μπόνους στο πρώτο κόμμα έστω και αν είχε μικρό προβάδισμα. Η επιστροφή στο παρελθόν είναι το τελευταίο που θα ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκείνοι που διαφωνούν υποστηρίζουν ότι μία κυβέρνηση και πολύ περισσότερο του Κυριάκου Μητσοτάκη που σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις κέρδισε με 41% «και να κερδίσει δεν θα μπορέσει να σταθεί με ένα 33-34%» όπως τονίζουν.

Μπόνους με διαφορά

Μία τρίτη εισήγηση είναι να αυξάνεται περαιτέρω το μπόνους του πρώτου κόμματος ανάλογα με τη διαφορά που θα έχει από το δεύτερο κόμμα. Άλλο μπόνους να δικαιούται εάν προηγείται με 5 μονάδες και άλλο με 15. Φαίνεται το πιο πιθανό σενάριο εάν αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ερωτηθεί στην Συνέντευξη τύπου, στην ΔΕΘ. Στην παρούσα φάση το πιο πιθανό είναι να επαναλάβει το «όχι» του στην αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Κρας τεστ

Σίγουρα όμως το επόμενο διάστημα θα είναι μία περίοδος προβληματισμού. Θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα ως προς την προοπτική που θα εμφανίσει η ΝΔ μετά το αποτύπωμα των μέτρων που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, το πώς θα κινηθεί το πολιτικό σύστημα το Φθινόπωρο, εάν ο Τσίπρας θα φτιάξει δικό του κόμμα, ποια θα είναι η κοινωνική απήχηση των ενισχύσεων που μπορεί να δοθούν παραμονές Χριστουγέννων και του προϋπολογισμού του 2026 που θα περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα στήριξης, πιθανόν και μια 13η σύνταξη ή έναν 13ο μισθό, όπως ζητούν βουλευτές της ΝΔ.

Καφές στο Κολωνάκι

Σύσκεψη με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη, στο σπίτι του στο Κολωνάκι είχε το στενό επιτελείο του την Τρίτη. Φεύγοντας έκαναν μια στάση για καφέ στην «Λυκόβρυση», πριν επιστρέψουν στο γραφείο, απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ήταν εκεί ο Μπάμπης Παπαδάκης, ο Μάνος Καπνισάκης, η Ευγενία Κουντούρη και Κωνσταντίνος Μαρκάτος (ασχολείται με τα social media του Στέφανου). Ήταν ευδιάθετοι. Το κόμμα οργανώνεται.

Στην ΔΕΘ

Χθες είχαν και zoom για την ΔΕΘ. Ο Στέφανος Κασσελάκης θα μιλήσει στο Βελλίδειο στις 12 Σεπτεμβρίου. Την επομένη δεν θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου αλλά τεχνοκράτες του Κινήματος θα απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών. Θα είναι συγκεντρωμένοι σε μια αίθουσα και οι

πολίτες θα κάνουν τις ερωτήσεις μέσω Zoom. Ετοιμάζει και πολλά βίντεο. Αρκετά τα έφτιαξε στις Σπέτσες όπου πηγαινοερχόταν το καλοκαίρι.

Κόντρα για την κόντρα

Ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη έδειξε ότι η κόντρα για την κόντρα έχει και μπανανόφλουδες. Στην προκειμένη περίπτωση την πάτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απαντώντας σε δημοσιογράφο που από λάθος ισχυρίστηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθέτησε την κατηγορία «εσχάτη προδοσία»για την κυβέρνηςς – ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο ο Μαρινάκης – εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον του.

Μπανανόφλουδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε επανόρθωση, το ΠΑΣΟΚ έριξε εμμέσως την ευθύνη στο δημοσιογράφο χωρίς να ανακαλέσει, ο Μαρινάκης ανταπάντησε κλπ. Ποιο ήταν το διά ταύτα; Κυριάρχησε η κόντρα για τα fake news που θα μπορούσε να λήξει γρήγορα και πέρασαν σε δεύτερη μοίρα τα όσα ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε για το πρόγραμμα των 100 ημερών που θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Ανάμεσα στις εξαγγελίες του θα είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους ασθενέστερους, ο 13ος μισθός κλπ.