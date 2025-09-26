Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του ώστε να ελεγχθούν τα οστά που του παραδόθηκαν για DNA και να γίνουν τοξικολογικές έρευνες για τα αίτια θανάτου. Πιθανόν και σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών που έχει επιληφθεί, να εκδώσει απόφαση η οποία θα δίνει το πράσινο φως να γίνει η εκταφή, όπως αποκάλυψε το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega. Την Πέμπτη (25.09.2025) έληξε η προθεσμία των προσφυγών και τη ερχόμενη Δευτέρα, η πρόεδρος Εφετών Λάρισας θα αποφασίσει εάν θα δώσει την άδεια και για τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία θανάτου.

Ο Πάνος Ρούτσι σήμερα, για 13η μέρα κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Έχει πρόβλημα υγείας και κινδυνεύει να παρουσιάσει αιφνίδια επιδείνωση. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα να ζητάει την εκταφή του παιδιού του που το έχασε στην τραγική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη πριν από δυόμισι χρόνια. Ανάλογα αιτήματα κατέθεσαν ο Παύλος Ασλανίδης μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη για τον γιο του και η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της Μάρθη που είναι μέσα στα θύματα των Τεμπών.

Νεύμα Φλωρίδη

Η κυβέρνηση μετά τα πυρά που δέχθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση και την γκρίνια από τους βουλευτές της ΝΔ, αποφάσισε να αφήσει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου (πετούσε το μπαλάκι στη Δικαιοσύνη) και να κάνει μια κίνηση όχι υποδεικνύοντας στη Δικαιοσύνη τι να κάνει αλλά δηλώνοντας καθαρά την δική της θέση. Ο πρωθυπουργός απουσιάζει στις ΗΠΑ, το Μαξίμου είχε μια αμηχανία απέναντι στην απεργία πείνας του Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Κάποιοι υπουργοί εξέφρασαν στη στήλη την ανησυχία ότι αν κινδύνευε η ζωή του, θα μπορούσε η έκρυθμη κατάσταση να οδηγήσει στην κορύφωση των αντιδράσεων όπως συνέβη μετά την δολοφονία του Γρηγορόπουλου ή τις ογκώδεις συγκεντρώσεις των Τεμπών.

Το νεύμα στην Δικαιοσύνη έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ερμήνευσε τις δηλώσεις του Εισαγγελέα.

«Μπορεί ενδεχομένως να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά στο ζήτημα της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή να το εξετάσει και να απαντήσει σύντομα», δήλωσε στην ΕΡΤnews Radio 105.8.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ήταν το πρόσωπο που κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά.

Θεσμολαγνεία

Οι πιέσεις σαφώς και έπαιξαν τον ρόλο τους για την αλλαγή στάσης κυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Η πρώτη εισαγγελική απάντηση στο αίτημα Ρούτσι δόθηκε εδώ και κάποιες μέρες αλλά είδαν τα «παράθυρα» χθες. Να ληφθούν τώρα οι αποφάσεις χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Το έγραψα κι άλλη φορά, η θεσμολαγνεία δεν είναι καλός σύμβουλος όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Για όλους;

Συζητώντας με δικηγόρους δεν απέκλειαν η απόφαση για εκταφή του γιου του Ρούτσι να αποτελέσει οδηγό και για άλλους γονείς που αναρωτιούνται αν κήδεψαν τα παιδιά τους ή όχι. Ο Ασλανίδης δηλώνει ότι από τα οχτώ οστά που του παραδόθηκαν μόνο τα τρία ταυτοποιήθηκαν, τα πέντε ήταν «ορφανά».

Αλήθεια πόσα λάθη έγιναν στις πρώτες κρίσιμες ώρες, όταν η πολιτεία συντεταγμένα θα έπρεπε να κλείσει όλη την περιοχή και να κάνει τις απαραίτητες έρευνες για να δοθούν απαντήσεις στα βασανιστικά «γιατί».

Χαμός στην πράσινη μεζονέτα

Νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις Διαμαντοπούλου, Γερουλάνου και Δούκα που χτύπησαν καμπανάκια και απηύθηναν έμμεσες συστάσεις στον αρχηγό. Συμπτωματικά και οι τρεις ήταν συνυποψήφιοι για την ηγεσία με τον Νίκο Ανδρουλάκη που κέρδισε την εσωκομματική κούρσα.

Δεν αμφισβητείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση. Θα είναι όμως συνεχής και πιεστική η γκρίνια, φανερή ή μυστική, όσο η δημοσκοπική βελόνα του ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένη στο 14% ενώ το κυβερνητικό κόμμα έχασε σχεδόν 18 μονάδες (στην πρόθεση ψήφου) από τις εκλογές του 2023 και ταλανίζεται από την ακρίβεια, τις αποκαλύψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.

Νέα κόμματα

Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε αρκετά στελέχη που πάει το Κίνημα όταν δεν καταφέρνει να αναπτύξει δυναμική χωρίς να έχουν εμφανιστεί ακόμη νέα κόμματα. Αν προκύψει κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού τι θα γίνει; αναρωτιούνται. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το Κίνημα «έχει ταβανιάσει», δεν εμπνέει αισιοδοξία για ανάπτυξη δυναμικής. Όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι πιέσεις στην ηγεσία. Τα δύσκολα είναι μπροστά.

Άκυρο και η Μελόνι

Κι άλλη συνάντηση του στη Νέα Υόρκη ακύρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήταν με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Θα την έβλεπε την Τρίτη την ίδια μέρα με τον Μητσοτάκη) αλλά ζήτησε αναβολή. Του την έδωσε ευχαρίστως η Μελόνι. Έχουν εξαιρετικές σχέσεις, συνεργάζονται και σε εξοπλιστικά προγράμματα, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αντίθετα η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν μόνο παγίδες κρύβει.

Πρωτοκαθεδρία

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όντως ήταν η πρώτη αρχηγός κόμματος η οποία ταύτισε την ανοδική της πορεία με τα Τέμπη. Συνεχίζει να είναι διψήφια και όταν έρχεται τα Τέμπη υποχωρούν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αν κατέβει «κόμμα Καρυστιανού» θα την συνθλίψει.

Είναι θολό το τοπίο ακόμη και διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Η Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος και του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Στην πλατεία Συντάγματος εμφανίζεται με όλες τις ιδιότητες της πολύ συχνά.

Ο Στέφανος

Με τον Πάνο Ρούτσι και την γυναίκα του γνωρίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης στο πρώτο του ταξίδι στη Λάρισα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κράτησε επαφές όπως και με άλλους συγγενείς θυμάτων. Το κόμμα του, το Κίνημα Δημοκρατίας θέτει διάφορα ζητήματα για την τραγωδία των Τεμπών.

Ο Κασσελάκης πετάγεται με τα πόδια από το γραφείο του στην Αμαλίας στο Σύνταγμα 2-3 φορές την ημέρα. Ρωτάει για την υγεία του Ρούτσι και κάθεται και συζητάει με τους πολίτες που κάνουν παρέα στον απεργό πείνας. Εθεάθη και ξημερώματα.

Ούτε ένα βλέμμα

Μια – δυο φορές συνέπεσαν στο Σύνταγμα με την Κωνσταντοπούλου. Ήταν σαν να μην είδε ο ένας τον άλλον. Που οι φιλοφρονήσεις που αντάλλασσαν σε ανώδυνες εποχές. Που οι εποχές που τουλάχιστον ο Κασσελάκης φιλοδοξούσε να γίνουν μαζί ο «δημοκρατικός εφιάλτης» των υπολοίπων. Τώρα που απευθύνονται στα ίδια ακροατήρια δεν ξέρουν ο ένας τον άλλο! Τι πρωτότυπο!

Ο Δουδωνής

Τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του πλέον ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, τα περνάει στο νομό Λέσβου. Οργώνει όλα τα χωριά στη Λέσβο και τη Λήμνο. Ιδρώνει τη φανέλα. Στις προηγούμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Ο Δουδωνής ήδη παίρνει κεφάλι. Τα εσωκομματικά μαχαιρώματα δίνουν και παίρνουν. Κάθε new entry προκαλεί τοπικούς πονοκεφάλους. Πολύ περισσότερο ο 35χρονος Δουδωνής.

Τιμή από το ΕΛΚ

Την προεδρία της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ανταγωνιστικότητα ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης, με απόφαση του προεδρείου του ΕΛΚ που είχαν τηλεδιάσκεψη. Σκοπός της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία θέσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με βάση τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.

Ο Χατζηδάκης προτάθηκε για αυτή την θέση, διότι έχει διατελέσει υπουργός σε διάφορα οικονομικά υπουργεία. Στο Μαξίμου μεταπήδησε από το Υπουργείο Οικονομικών. Στην Ομάδα του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα θα συμμετέχουν ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι από όλα τα επιμέρους εθνικά κόμματα που είναι μέλη του ΕΛΚ.

Από σύσκεψη σε σύσκεψη δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη θα είναι ο αντιπρόεδρος. Θα μπορούσε να είναι και υπερυπουργός συντονισμού!