Σε πόλεμο με αλληλοκαρφώματα εξελίσσεται η κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και άλλους συγγενείς θυμάτων της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με πηγές της στήλης, η σύγκρουση για τα οικονομικά άρχισε το καλοκαίρι, πριν ακόμη η πρώην πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων Τέμπη 2023 δηλώσει ότι ετοιμάζει κόμμα. Από τότε ήταν τεταμένο το κλίμα. Η προβολή της ήταν σαφώς μεγάλη και αρκετά μέλη του συλλόγου την αντιμετώπιζαν με καχυποψία, υποψιάζονταν ότι ετοιμάζεται για κόμμα και χρησιμοποιεί ως εφαλτήριο τον σύλλογο.

Ταξίδια

Οι πηγές μου, μου λένε ότι υπήρξε ενόχληση κυρίως για ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού, είτε στις Βρυξέλλες (αν και εκεί ήταν προσκεκλημένη ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με το μπάτζετ του ευρωκοινοβουλίου) είτε για αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη- Αθήνα όχι για επίσημες εμφανίσεις της, αλλά για επαφές. Μάλιστα της ζητήθηκαν πίσω κάποια ποσά, αλλά εκείνη αρνήθηκε να τα επιστρέψει. Το συγκεκριμένο e mail που της εστάλη από το ΔΣ το καλοκαίρι, είναι φωτιά. Προσβλητικό, με πολλές αιχμές. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Το ΔΣ την κατηγορεί ότι δεν έπαιρνε την έγκριση του για τις εκδηλώσεις που θα συμμετείχε και της ζήτησε να παραδώσει και τις πιστωτικές κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του συλλόγου.

Το ταμείο

Από έρευνα που παρουσιάσαμε στο LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA προκύπτει ότι στα ταμεία του συλλόγου πληγέντων Τέμπη 2023 έχουν εισρεύσει:

Τα έσοδα από τα 35.000 εισιτήρια που πουλήθηκαν για την συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στις 11 Οκτωβρίου 2024, με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, προς 15€ το ένα (σύνολο εισπράξεων πάνω από 500.000€).

Την δωρεά χήρας γνωστού τραγουδιστή.

Άλλες μικροδωρεές.

Οι δαπάνες

Ανάμεσα στα παραστατικά των εξόδων είναι τιμολόγια και αποδείξεις για μικροφωνικές εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις τεχνικών, ο μισθός μιας υπαλλήλου, οι δαπάνες της προέδρου Μαρίας Καρυστιανού κλπ. Μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της δημόσια ως προς το πού πήγαν τα λεφτά (Νίκος Πλακιάς, Παύλος Ασλανίδης, Νίκος Καραχάλιος κ.α.) παρενέβη το ΣΔΟΕ και ζήτησε όλα τα παραστατικά. Του παραδόθηκαν στις 9 Ιανουαρίου. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κόντρα της Καρυστιανού με το ΔΣ αφορά γύρω στις 4.000-5000 ευρώ.

Η απάντηση της

Η Μαρία Καρυστιανού στην επιστολή παραίτησης της κατήγγειλε «τρικλοποδιές». «Αποκορύφωμα δε της σε βάρος μου επιθετικής στάσης, η αμφισβήτηση από τα ίδια πάντα 5 μέλη του Συλλόγου, του κατά πόσο προάγουν τον καταστατικό σκοπό, οι παραστάσεις μου στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάδειξη των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου στην τραγωδία των Τεμπών και της αδράνειας των Ευρωπαϊκών Οργάνων στη τήρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων» ανέφερε. «Λες και δεν ήταν αντιληπτό ότι αν είχε τηρηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους σιδηρόδρομους, σήμερα τα παιδιά μας θα ήταν ζωντανά.» Αυτές είναι οι απόψεις των δύο πλευρών για τις οικονομικές διαφορές τους.

Νέο ΔΣ

Οι συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των συγγενών των πληγέντων είναι ότι θα πρέπει μετά την εκλογή του νέου ή της νέας προέδρου από το ΔΣ πιθανόν και σήμερα (θα καλυφθεί το κενό από αναπληρωματικά μέλη) να επισπευστούν οι διαδικασίες για γενική συνέλευση και να εκλεγεί νέο ΔΣ. Η θητεία του υπάρχοντος λήγει τον Μάρτιο. Αν η Μαρία Καρυστιανού θελήσει να ξαναβάλει υποψηφιότητα, θα συμμετέχει στην ψηφοφορία. Αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ και καλό είναι να αφοσιωθεί στο κόμμα της. Η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση πιθανόν να στείλει μηνύματα που θα πληγώσουν και τις δύο πλευρές. Όταν ο πόνος συναντά την πολιτική έρχεται το ρήγμα. Αν πάντως, δεν ήταν η Καρυστιανού, η οποία συνέβαλε στα μέγιστα για την προώθηση των διεκδικήσεων του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών ίσως η τραγωδία να είχε φύγει νωρίτερα από την επικαιρότητα, όπως συνέβη με το Μάτι ή την Μάνδρα. Η κυβέρνηση δεν έχει συμφέρον να φανεί ότι παρεμβαίνει σε εσωτερικές συγκρούσεις θυμάτων, αλλά αντικειμενικά ωφελείται πολιτικά από τη διάσπαση αυτού του μετώπου. Μια «τραυματισμένη» Καρυστιανού είναι μικρότερη απειλή και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, των οποίων ψηφοφόροι δεν είναι ευχαριστημένοι και ψάχνονται που να δώσουν την ψήφο τους.

Μαλάκωσαν οι «σκληροί»

Ως καταλύτης λειτούργησε η συνάντηση 3,5 ωρών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με 25 αγροτοκτηνοτρόφους την Τρίτη στο Μαξίμου. Ακόμη κι αν είχε έναν διασπαστικό χαρακτήρα, είχε αποτελέσματα και κυρίως έδειξε ότι λύσεις μπορούν να αναζητηθούν μόνο μέσα από τον διάλογο. Τα «σκληρά» μπλόκα ενοχλήθηκαν. Κατάλαβαν, όμως, ότι δεν μπορούν πλέον να μείνουν με τις μέρες και τους μήνες στους δρόμους με τα τρακτέρ εγκλωβισμένοι στην άρνηση να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού, όταν άλλες ομάδες συζητούν για τα προβλήματα τους.

Άναψαν τα τηλέφωνα!

Από το βράδυ της Τρίτης, με πρωτοβουλία των αγροτοσυνδικαλιστών, άρχισαν ξανά οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.Το τελεσίγραφο Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχτεί άλλο εκβιασμούς, έπιασε τόπο. Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύγκρουση με την αστυνομία. Άρχισαν νέες διαπραγματεύσεις, με την κυβέρνηση να βάζει λίγο νερό στο κρασί της και τα σκληρά μπλόκα να μαλακώνουν αρκετά.

Η συμφωνία

Οι «σκληροί» επέμειναν σε μια ομάδα 25 συν 10 άτομα και να αποκλειστούν οι βαριά παραβατικοί που δεν δέχεται το Μαξίμου. Ο Τσιάρας τους αντιπρότεινε να έρθουν 25 συν 5 παρατηρητές. Απαράβατος όρος ήταν οι ανοιχτοί οι δρόμοι. Το Μαξίμου αναμένει τη δήλωση των «σκληρών» μπλόκων για τη συνάντηση και τη λίστα των 30 για να κάνει το face control. Στην πρώτη λίστα πριν το ναυάγιο ήταν ο αγροτοσυνδικαλιστής που έσπασε το παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και κάποιοι με ύποπτα ΑΦΜ. Αν αυτά δεν ξεκαθαριστούν, η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν θα γίνει. Αν όλα κυλήσουν ομαλά η συνάντηση πιθανόν να γίνει την Παρασκευή ή την Δευτέρα.

Ενόχληση

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προειδοποίησε ότι τελωνεία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν. Υπάρχουν και πολλοί νεοδημοκράτες, βουλευτές και ψηφοφόροι, που αντιδρούν γιατί η κυβέρνηση κάνει τα «χατήρια» στους αγρότες. Μετά από 45 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους και τις νέες απειλές ότι θα κοπεί η εθνική για την Αθήνα και θα στηθούν και άλλα μπλόκα, ήρθε η κόπωση σε αρκετούς. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάστηκαν οι φωνές για διάλογο και άρχισαν να φεύγουν τρακτέρ και από τα μπλόκα.

Διακομματικό προεδρείο

Την άλλη εβδομάδα ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα προγραμματίσει ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση διακομματικής επιτροπής, η οποία θα θέσει επί τάπητος το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Πρόεδρος θα είναι ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ. Η εισήγηση του Κακλαμάνη είναι να είναι διακομματικό και το προεδρείο. Να είναι αντιπρόεδρος ένας βουλευτής που θα οριστεί από το ΠΑΣΟΚ, γραμματέας από τον ΣΥΡΙΖΑ κλπ.