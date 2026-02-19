Οι τακτικές επισκέψεις της Αναστασίας Χατζηδάκη – πρώην προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων – στον ΟΠΕΚΑ, που ήταν ήδη αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ, ήταν που τράβηξε την προσοχή της νέας προϊσταμένης. Ξένισε αυτή η συμπεριφορά – με τις συναδέλφους της μπορούσε να πιει καφέ και εκτός υπηρεσίας. Σε έρευνα που έγινε μετά την τελευταία της επίσκεψη, βρέθηκαν ανακατεμένοι φάκελοι, άλλαζε η σειρά για να προηγηθούν άλλοι «δικαιούχοι».

Στα πράσα!

Η προϊσταμένη ενημέρωσε τον τότε διοικητή του Οργανισμού και νυν γενικό γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλουμή. Της ζήτησε να του κάνει γραπτές καταγγελίες ώστε να προχωρήσει σε εσωτερικό έλεγχο.

Του παραδόθηκαν στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 και άρχισε ο έλεγχος στον χώρο του αρχείου των εισερχομένων αιτήσεων επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τρία χρόνια

Η Χατζηδάκη αποσπάστηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη βουλή, στις 20/6/2022. Εμπλεκόμενη φέρεται να είναι μια ακόμη υπάλληλος, που είναι πλέον συνταξιούχος. Ο Γλουμής έδωσε την εντολή (13.12.2023) να ελεγχθούν τα περίπου τρία χρόνια, από το 2020 έως στις 20.6.2022 (που έφυγε η Χατζηδάκη) η συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς αυτήν την περίοδο είχε δικαίωμα υπογραφής. Βγήκαν «λαβράκια». Φάκελοι αιτήσεων «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα, έλειπαν αποδεικτικά στοιχεία (πχ για την ηλικία, εισοδηματικά κριτήρια κλπ), ήταν κατατεθειμένα ανυπόγραφα δικαιολογητικά. Παραδόθηκαν τα στοιχεία στην Αρχή Διαφάνειας στις αρχές καλοκαιριού και άρχισαν οι ταυτοποιήσεις κλπ.

Ρομά, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι

Στην τσιμπίδα της Αρχής πιάστηκαν 372 μαϊμού επιδόματα. Η στήλη αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν Ρομά. Έγινε στοχευμένη έρευνα σε Ν. Λιόσια, Ζεφύρι κλπ. Η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι μπορεί να λειτουργούσε ένα «σύστημα». Η υπάλληλος ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας υποστηρίζοντας ότι λειτούργησε με αίσθημα ευθύνης και εντιμότητας. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος ξεκίνησε αμέσως την διαδικασία για να τεθεί εκτός κόμματος.

Πειθαρχικό, ποινικές συνέπειες

Ήταν γραμματέας οργανωτικού, είχε βασικό ρόλο στην Επιτροπή Προγράμματος και μέχρι χθες ήταν μέλος της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). «Ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια» ανέφερε στην επιστολή της. Η Αρχή Διαφάνειας εντόπισε 372 περιπτώσεις παράνομων επιδομάτων κόστους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα. Η υπάλληλος θα κληθεί σε απολογία από το ανώτατο πειθαρχικό όργανο και θα αντιμετωπίσει και ποινικές συνέπειες.

«Φέρτε πίσω τα κλεμμένα»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κινεί άμεσα τις διαδικασίες για την επιστροφή των χρημάτων. Το θέμα είναι ότι θα δυσκολευτεί να τα πάρει από τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Την ρώτησα εάν υπάρχουν σκέψεις αλλαγής του τρόπου διασταύρωσης των στοιχείων ώστε να μην υπάρχουν τρύπες για μαϊμού – επιδόματα. Η απάντηση ήταν ότι όλα τα συστήματα, πλην των ανασφάλιστων υπερηλίκων, έχουν διαλειτουργικότητες που εξασφαλίζουν σωστές διασταυρώσεις. Στο ανασφάλιστων υπερηλίκων ζητείται 25 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα και αυτό πάει χρονικά πιο πίσω από το 2011 που είναι οι πρώτες ψηφιοποιήμενες καταγραφές της ΑΑΔΕ. Οπότε πρέπει να επανεξεταστεί με το υπ. Οικονομικών εάν πρέπει να αλλάξει η υποχρέωση 25ετίας. Από την ψηφιοποίηση κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί.

Πόλεμος για τα σκάνδαλα

Όπως καταλαβαίνετε άρχισε ο πόλεμος μεταξύ ΝΔ – ΠΑΣΟΚ αν το σκάνδαλο είναι πράσινο γιατί η υπάλληλος ήταν ΠΑΣΟΚ ή γαλάζιο επειδή κυβερνούσε η ΝΔ. Μπορούμε να σοβαρευτούμε; Το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο. Σε ποιον χρεώνεται μια χαρά το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Αυτή η κόντρα και η προσπάθεια είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της ΝΔ να κατηγορήσει την άλλη πλευρά, υποτιμάει την νοημοσύνη. Κανένα από τα δύο κόμματα δεν προέρχεται από παρθενογένεση ούτε βέβαια υπάρχει «οικογενειακή ευθύνη». Τα λαμόγια δεν έχουν χρώμα.

Ο ψηλός «ψηλότερα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει ύψος 2.05. Είναι ο πιο ψηλός του κοινοβουλίου. Εύστοχο το σύνθημα του «ψηλότερα» με το οποίο έκανε το ντεμπούτο ως υποψήφιος βουλευτής, στον βόρειο τομέα Αθηνών. Εγκαινίασε το πολιτικό του γραφείο στο Νέο Ψυχικό. Μιλάμε για κοσμοσυρροή. Ο κόσμος ερχόταν από νωρίς να τον συγχαρεί και να τον ακούσει να μιλάει. Συναντήθηκαν όλες οι γαλάζιες γενεές.

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ επιτάχυνε τον αγιασμό για να πάει ο Παύλος στον κόσμο ο οποίος είχε συγκεντρωθεί. Ο Γαβριήλ μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η Κατερίνα του!

Την παράσταση όμως έκλεψε η σύζυγος του, η όμορφη Κατερίνα με την οποία απέκτησαν έναν γιο τον Δημήτρη, τρισήμιση ετών. Ερωτεύτηκαν στα φοιτητικά τους χρόνια και από τότε είναι μαζί. Όταν ο Μαρινάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του ο κόσμος χειροκροτούσε την Κατερίνα. Την χαρακτήρισε «στήριγμα» του και είπε ότι της οφείλει πολλά.

Όλος ο νότιος τομέας

Έδωσαν το παρών όλοι οι συνυποψήφιοι του Μαρινάκη στο νότιο τομέα. Απουσίαζε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα κατέβει υποψήφιος στην επόμενη βουλή. Ήταν εκεί οι υπουργοί Πιερρακάκης, Χατζηδάκης, Άδωνις, Κεραμέως, Παπαθανάσης, Τσιάρας, Χρυσοχοΐδης, Παπασταύρου, Πλεύρης, Κεφαλογιάννης, Θεοδωρικάκος, 12 υφυπουργοί, δεκάδες βουλευτές, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Ευθυμίου, Ζωγράφος, Νέζης αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που προσκαλείται και εμφανίζεται σε δεκάδες κομματικές εκδηλώσεις εντός και εκτός Αττικής! Πολλές πίτες έκοψε.

Τα «κλειδιά»

Ο Παύλος Πολάκης σε όλους τους τόνους έχει διαμηνύσει στον Σωκράτη Φάμελλο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει πουθενά και καλά θα κάνουν όσοι σύντροφοι πατάνε σε δύο βάρκες να ξεκαθαρίσουν την θέση τους. Το έχω ξαναγράψει, το επαναλαμβάνω. Ο Πολάκης θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα. Δεν θα πάει στον Τσίπρα, ούτε ο Τσίπρας τον θέλει. Θα κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια. Και δεν είναι μόνος. Το κόμμα θα οδηγηθεί σε νέα διάσπαση, αλλά τα κλειδιά θα τα κρατήσουν οι ένοικοι της Κουμουνδούρου.

Η επιχορήγηση

Το υπ. Εσωτερικών θα μοιράσει το 2026 40.161.600,00 € ως κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023 (27%) θα πάρει 7.025.636,38 € μόνο φέτος! Μετά τις εκλογές το ποσόν θα εξαρτηθεί από το νέο του ποσοστό. Προεκλογικό αγώνα κάνει μια χαρά. Αλλά και να μη μπει στη βουλή για κάποια χρόνια θα συνεχίσει να παίρνει κρατική επιχορήγηση (παίρνουν ακόμα το Ποτάμι αλλά ο Σταύρος Θεοδωράκης το κάνει δωρεά, το ΜεΡΑ25 κλπ). Τα νέα κόμματα θα έχουν δυσκολία που θα πρέπει να παρουσιάσουν τις πηγές χρηματοδότησης τους.