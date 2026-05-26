Με στόχο την δεύτερη θέση στις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα του δώσουν άλλον αέρα στα πανιά, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα του, στις 8μμ στο Θησείο. Θα καλέσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι» – που ακολουθεί την «Ιθάκη» του – και να υπογράψουν την Ιδρυτική του Διακήρυξη. Θα ανοίξει πλατφόρμα στο διαδίκτυο μετά την παρουσίαση του κόμματος. Οι πρώτες 200 υπογραφές που θα συνοδεύσουν την Διακήρυξη όταν κατατεθεί στον Άρειο Πάγο, δεν είναι προσώπων που χρίζουν προνομίων, όπως διευκρίνισε το επιτελείο του στη στήλη. Κάποια βέβαια είναι της εμπιστοσύνης του. Ούτε θα δούμε εικόνες του Τσίπρα με νέα στελέχη πάνω στην εξέδρα. Ο πρωταγωνιστής θα είναι ένας.

Πλήθος

Έγινε μεγάλη κινητοποίηση υπό τον «στρατηγό» Γιώργο Βασιλειάδη. Κι εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι ο παλιός είναι αλλιώς. Την ξέρει τη δουλειά. Το μεγάλο στοίχημα της Αμαλίας είναι ο Τσίπρας να κάνει τέτοια επίδειξη δύναμης ώστε να πετύχει για το κόμμα του ένα ισχυρό διψήφιο και την δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ και το έτερο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να έπονται στις δημοσκοπήσεις.

2η θέση

Η 2η θέση με το «καλημέρα» – εάν την πάρει το κόμμα Τσίπρα – μπορεί να μην του δώσει την προοπτική της πρωτιάς αλλά θεωρείται πιθανό να προκαλέσει φυγόκεντρες δυνάμεις στα μικρότερα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ ήδη άρχισε να κριτικάρει τις δημοσκοπικές εταιρείες. Αφήνει αιχμές ότι παίζουν παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας φαίνεται ότι έχει επιτελείο, έχει οργάνωση, έχει ισχυρή εταιρεία επικοινωνίας και διαμηνύει ότι θα έχει και πρόγραμμα – όχι μόνο διακηρύξεις θέσεων. Θα δώσει τις μάχες με όπλα κι αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψιν οι αντίπαλοι του.

Μυστικό

Ο Τσίπρας, 3-4 άτομα, η σύντροφος του Μπέτυ Μπαζιάνα και η εταιρεία που ετοίμασε το logo, είναι οι μόνοι που γνωρίζουν το όνομα του κόμματος. Κρατήθηκε επτασφράγιστο μυστικό. Θα ανακοινωθεί σήμερα και θα παίξει και βίντεο – έκπληξη με τον ύμνο που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Χωρίς βουλευτές!

Το ρεπορτάζ δείχνει ότι δεν θα παραβρεθούν στο Θησείο ακόμη και οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι βέβαιο ότι θα πάνε μαζί του. Δεν θα δώσουν το «παρών» για παράδειγμα η αντιπρόεδρος της βουλής Όλγα Γεροβασίλη που έχει προσωπική σχέση με τον Τσίπρα ή ο Σίμος Κεδίκογλου εκ των θερμών υποστηρικτών του ή ο Κώστας Ζαχαριάδης που πολιτικά επίσης είναι μαζί του. Κρίθηκε ότι δεν θα ήταν πολιτικά ορθό ενώ είναι ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζονται στην παρουσίαση άλλου κόμματος. Ο μόνος που δήλωσε ότι θα παραβρεθεί είναι ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (αν δεν μεταπειστεί).

Έρχονται παραιτήσεις

Τουλάχιστον 4-5 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα πάνε στο Θησείο σήμερα, είναι έτοιμα να παραιτηθούν και να οδεύσουν στο κόμμα Τσίπρα, όπως μου είπαν στις συνομιλίες μας. Άλλα περιμένουν να το κάνουν στην Κεντρική Επιτροπή ή αμέσως μετά εάν η απόφαση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Απέναντι σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα δείξει και τα κόμματα που ορίζει ως τους βασικούς αντιπάλους του. Θα τονίσει ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, «που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα». «Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα» θα τονίσει.

Ποιος Μέσι;

Το πυρ ομαδόν θα κλιμακωθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Τσίπρας «κάνει Rebranding ως προς την brand, μόνο». Αναφέρθηκε στην Μπαρτσελόνα στην οποία θέλει να μοιάσει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός. «Βλέπουμε τη Μπαρτσελόνα να μπαίνει στο γήπεδο, αλλά δεν επέλεξε Ινιέστα, Τσάβι, Ροναλντίνιο και Μέσι» δήλωσε ο Μαρινάκης (Action24). «Είχε πρόεδρο της Βουλής την Κωνσταντοπούλου, είχε τον Βαρουφάκη, πολιτεύτηκε με τον Πολάκη». Προφανώς ο Τσίπρας θα κριθεί εφ´ όλης της ύλης, για όσα έκανε και για όσα υπόσχεται.

Σαμαράς – Καραμανλής

Και νέα κοινή παρουσία θα κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ που έχουν ταύτιση απόψεων στην κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και η οποία ξεπερνά σε αυστηρότητα και εκείνη της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωσταντίνου Φίλη με τίτλο «νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος», στο Μέγαρο Μουσικής. Αναμένεται να αφήσει σοβαρές αιχμές για την εξωτερική πολιτική της χώρας απέναντι στις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας με το νόμο της γαλάζιας πατρίδας.

Πλήγμα

Παρών θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν αποκλείεται εξερχόμενος να κάνει δήλωση. Άλλωστε ο ίδιος τα είπε με πολύ σκληρή γλώσσα στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Η κυβέρνηση πιέζεται πανταχόθεν. Αλλά το πλήγμα που της επιφέρουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί νομίζω ότι είναι και το πιο σοβαρό. Καμία βάση δεν έχουν τα όσα διαδίδονται για διαπραγματεύσεις με στόχο την επιστροφή Σαμαρά. Ούτε ο πρώην πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να πάρει πίσω τα όσα είπε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει συγχωροχάρτι ή να αλλάξει την πολιτική στην οποία έχει επενδύσει και θεωρεί ότι έφερε απτά αποτελέσματα στη χώρα.

Πορτοκαλί

Ένας επίσημος λόγος και ένας ανεπίσημος ώθησε το ΠΑΣΟΚ να δείξει πορτοκαλί (ψήφισε παρών) στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι η αξιοποίηση του στην συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ υπήρξε πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου. «Το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή θέση για την ύπαρξη θητειών στα δημόσια αξιώματα» δήλωσε στη στήλη εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη. «Την έχει θεσμοθετήσει στο καταστατικό του βάζοντας μια σειρά από χρονικά ασυμβίβαστα» συνέχισε. «Αυτή η αξιακή τοποθέτηση διατρέχει την στάση του ΠΑΣΟΚ και στην προκειμένη περίπτωση». Ο κ. Στουρνάρας έχει συμπληρώσει ήδη 12 χρόνια ως διοικητής της ΤτΕ και με την ολοκλήρωση της τρίτης του θητείας το 2032, θα συμπληρώσει 18 χρόνια στην ίδια θέση.

Με σφήνα την Ομάδα της Αλήθειας

Ο ανεπίσημος λόγος είναι ότι ο Γιάννης Στουρνάρας έδωσε συνέντευξη στην «ομάδα της αλήθειας». Ακόμη και αν το ΠΑΣΟΚ την καταγγέλλει ως προπαγανδιστικό μηχανισμό, η συνέντευξη ήταν για την οικονομία, έβγαλε και ειδήσεις. Οι λόγοι είναι βαθύτεροι και σηματοδοτούν την περαιτέρω απομάκρυνση του ΠΑΣΟΚ από την ΝΔ.

Κλίνατε στ´ αριστερά

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας το «παρών» του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «δεν αντανακλά την αξία του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της ΤτΕ, αντανακλά την πολιτική αμηχανία του». Ο Γιάννης Στουρνάρας διατηρεί καλές σχέσεις μέχρι σήμερα και με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ

ότι «αποφεύγει το βενιζελικό παρελθόν του».

Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Τσίπρας ήταν συνεχώς επικριτικός με τον Στουρνάρα – και όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν ήταν στην κυβέρνηση. Η κίνηση του ΠΑΣΟΚ να πάει πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ – δηλαδή προς τ´ αριστερά – το απομακρύνει από το κέντρο το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικεί μαζί με τη ΝΔ. Χρειάζεται ψυχραιμία. Ειδικά όταν μπροστά υπάρχουν πολύ πιο δύσκολες μάχες.