Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, προκαλεί νέο σεισμό στο ΠΑΣΟΚ, 15 μέρες πριν από το συνέδριο της «επανεκκίνησης». Ενόχλησαν οι δηλώσεις του βουλευτή ότι «αν το ΠΑΣΟΚ είχε 20% και 25% δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση (για την προσχώρηση Πελεγρίνη). «Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή τη μεγάλη διεύρυνση» σημείωσε μεταξύ άλλων. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι οι δηλώσεις Κωνσταντινόπουλου έγιναν την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Ο βουλευτής Αρκαδίας όμως δεν είναι ο μόνος που αφήνει αιχμές για την διεύρυνση. Ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Χριστοδουλάκης την χαρακτήρισε αχρείαστη και με σουρεαλιστικές επιλογές. «Από αυτούς που ανακοινώθηκαν το 95% είναι μέλη, φίλοι, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάντα ΠΑΣΟΚ ήτανε» δήλωσε ο Χριστοδουλάκης στο one. Ο Ανδρουλάκης θα τον διαγράψει και αυτόν; Τι θα κάνει με τον Χάρη Δούκα που σε όλες τις συνεντεύξεις του θέτει θέματα λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ και ασκεί αυστηρή κριτική στον πρόεδρο; Τι θα κάνει με τον Γερουλάνο που επιμένει ότι κόλλησε η βελόνα; Με την Άννα Διαμαντοπούλου; Θα τους διαγράψει όλους; Ή θα κάνει πίσω και θα κατηγορηθεί ότι εφαρμόζει δύο μέτρα και σταθμά; Ο Ανδρουλάκης εγκλωβίστηκε μόνος του και θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Εκτός κι αν αυτό θέλει. Να γίνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών και το ΠΑΣΟΚ να μείνει καθαρό και μικτό μόνο δικό του και μάλιστα πριν καλά – καλά φτάσει στο συνέδριο.

Κράμερ εναντίον Κράμερ

Ο Αντώνης Σαμαράς όταν εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ μετά την πανωλεθρία στις εκλογές και την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή, βρήκε τον Σταύρο Παπασταύρου στην θέση του γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του κόμματος. Το είχε τοποθετήσει εκεί ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρώην πρωθυπουργός. Μίλησαν για πολλά, βρήκαν ταυτίσεις, και ο Παπασταύρου εξελίχθηκε ένας από τους πολύ έμπιστους του Αντώνη Σαμαρά. Ως πρωθυπουργός στα πέτρινα χρόνια του ανέθεσε την κρίσιμη διαπραγμάτευση με την τρόικα και τους δανειστές που απέφερε 44 δισεκ. ευρώ στα άδεια κρατικά ταμεία.

War Room

Στο Μαξίμου επί Σαμαρά είχε στηθεί το «War Room» (αίθουσα πολέμου), όπως το αποκαλούσαμε οι δημοσιογράφοι. «Στρατηγός» ήταν ο Παπασταύρου ο οποίος ανά πάσα στιγμή γνώριζε πώς εξελίσσεται η σκληρή διαπραγμάτευση. Υπήρχαν οι εκκρεμότητες με αριθμούς και με χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, λευκό). Μαζί με τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τον σύμβουλο του Σαμαρά, Χρύσανθο Λαζαρίδη καθόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με του τροϊκανούς, με τα λάπτοπ και τους φακέλλους. Μια φράση που άκουγες συχνά από τον τότε πρωθυπουργό ήταν «τώρα τον Σταύρο». Είχε βαθειά γνώση των τεκταινόμενων όπου παιζόταν το μέλλον της χώρας. Ήρθαν πολύ κοντά Σαμαράς – Παπασταύρου. Εκτός από συνεργάτες έγιναν και φίλοι. Ο πρώην πρωθυπουργός του συμπαραστάθηκε και στην προσωπική περιπέτεια που είχε με την λίστα Λαγκάρντ. Αθωώθηκε.

Πολιτικό διαζύγιο

Η ρύθμιση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ήταν η αιτία που δοκίμασε τις σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ με τους οποίους ήταν κοντά. Τα τηλεφωνήματα που έκανε ο Παπασταύρου στον πρώην πρωθυπουργό έμεναν αναπάντητα. Η αντίστροφη μέτρηση για το πολιτικό διαζύγιο άρχισε. Από τότε που ο Σαμαράς μαζί με τον Κώστα Καραμανλή άρχισαν το σφυροκόπημα στον Μητσοτάκη διακόπηκαν οριστικά οι επαφές τους.

«Ερασιτέχνες εφησυχασμένοι»

Στη βουλή, την Πέμπτη, Σαμαράς και Παπασταύρου βρέθηκαν απέναντι στη συζήτηση για την συμφωνία της ελληνικής Δημοκρατίας με την Κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων σε 4 οικόπεδα, στα Νότια της Κρήτης και στα Νότια της Πελοποννήσου. «Και να ξέρετε! Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», κύριοι συνάδελφοι, ερασιτέχνες εφησυχασμένοι υπάρχουν!» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζοντας την δήλωση Μητσοτάκη που τον φωτογράφιζε με την αναφορά του σε «επαγγελματίες ανησυχούντες».

Επέμεινε ότι η συμφωνίας, αφήνει παράθυρο για δυνητική εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και ανοίγει η «Κερκόπορτα» για το Τουρκολυβικό.

«Δεν έχετε σωστή ενημέρωση»

«Κύριε πρόεδρε τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσατε να αναλάβω μια από τις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την χώρα και τον Νοέμβριο 2012 πετύχαμε εκταμίευση 44 δισ. ευρώ για την σταθεροποίηση της Ελλάδας στο ευρώ» απάντησε στον Σαμαρά ο Παπασταύρου. «Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση (σ.σ. συμβάσεις υδρογονανθράκων) δεν έχετε σωστή ενημέρωση» τόνισε. «Μην αδικείτε τον εαυτό σας.» Ο Παπασταύρου, πάντως, δεν μιλάει άσχημα για τον Σαμαρά. Τον σέβεται και τον τιμάει. Πολιτικές είναι οι διαφορές τους όχι προσωπικές.

Κενά έδρανα!

Παρακολούθησα την συζήτηση για την έγκριση της συμφωνίας με την CHEVRON, στην ολομέλεια της βουλής χθες. Η εικόνα ήταν και πάλι απογοητευτική. Από τους 300 (297 για την ακρίβεια), επί ώρες, ήταν δεν ήταν μέσα 20-30 βουλευτές από όλα τα κόμματα. Ξεχώρισα την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Μίλτο Χρυσομάλλη που καθόταν δίπλα στον Σαμαρά που μίλησε και έφυγε, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο κα. Και καλά η αντιπολίτευση, που κι αυτή δεν δικαιολογείται. Οι βουλευτές της ΝΔ δεν θα έπρεπε να είναι εκεί; Μια ιστορική συμφωνία φέρνει η κυβέρνηση τους. Δεν θέλουν να ακούσουν την συζήτηση; Για τα τηλεπαράθυρα όταν τους καλούν τρέχουν από κανάλι σε κανάλι. Για την Βουλή δεν έχουν χρόνο!

«Δεν με ξέρετε…»

Σας έχω μάρτυρες. Ούτε μια στιγμή δεν είδα ως πιθανά τα σενάρια που έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης επειδή τσιμπάει η ΝΔ και για να προλάβει τον Τσίπρα, την Καρυστιανου και τον Σαμαρά, θα πάει σε πρόωρες εκλογές κοντά στο Πάσχα ή μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, τον Ιούνιο – συζητιόταν και ημερομηνία 4/6.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του όσοι μιλούσαν για πρόωρες. Είναι θεσμικός, το έδειξε και με τον εκλογικό νόμο. Οι περισσότεροι τον πίεζαν να αλλάξει το μπόνους αλλά δεν το έκανε κι ας κινδυνεύει η ΝΔ να αυτοκτονήσει. Επίσης εκλογές μέσα σε πόλεμο δεν θα έκανε ποτέ. «Η πολιτική σταθερότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών» δήλωσε στο iefimerida. Ίσως μεγάλος θα υπήρχε πειρασμός αν η ΝΔ ήταν στο 35%! Δεν είναι, και το ρίσκο θα ήταν τεράστιο.

Σωσίβιο!

Ο πρωθυπουργός ξέκοψε και τον ανασχηματισμό. «Σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», τόνισε. Σενάρια ανασχηματισμού έπαιζαν γύρω στο Πάσχα, ένα χρόνο μετά τον τελευταίο που έκανε και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Μπορεί να του έλυνε κάποια προβλήματα, από αυτούς που περιμένουν να μπουν, στην κυβέρνηση, αλλά θα δημιουργούσε περισσότερα. Οι δυσαρεστημένοι που θα έμεναν εκτός. αντιδρούν πάντα. Κέρδισε λίγους μήνες, αλλά το πικρό ποτήρι θα το πιει, έναν ακόμη ανασχηματισμό πριν τις κάλπες θα τον κάνει.

«Δεν θα τολμήσουν»

Η Αθήνα δεν φαίνεται να ανησυχεί για κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία. Οι ανυπόστατες αιτιάσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επανήλθαν δριμύτερες μετά την μετακίνηση των στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, των patriots και των F16 στην Κάρπαθο και την βόρεια Ελλάδα. Προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ανώτερη κυβερνητική πηγή εξηγούσε στη στήλη ότι η προβολή ισχύος της Ελλάδας ως περιφερειακής δύναμης, δεν είναι κάτι που μπορεί να χωνέψει ο Ερντογάν. Επίσης ο ένας στενός σύμμαχος, το Ιράν, έστειλε πυραύλους στην Τουρκία και η άλλη στενή σύμμαχος, η Βουλγαρία ζήτησε ενίσχυση της αντιβαλλιστικής ασφάλειας της από την Ελλάδα. Η Τουρκία ζήτησε την βοήθεια του ΝΑΤΟ για patriot και η Γερμανία δέχθηκε να της στείλει. Εχει αμηχανία και ως συνήθως εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα στην Ελλάδα.