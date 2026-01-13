Σε μετωπική προσανατολίζονται σκληρά μπλόκα και κυβέρνηση μετά το ναυάγιο της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με τον πρωθυπουργό στη 1μμ. «Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις» δήλωσαν κυβερνητικές πηγές.

Κατήγγειλαν ότι επιδίωξαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και «πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές». Διεμήνυσαν ότι η κυβέρνηση και κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο «για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική». Τέλος προειδοποίησαν ότι έρχεται η ώρα του plan b. «Σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές» διεμήνυσαν οι κυβερνητικές πηγές δείχνοντας την Αστυνομία και την Δικαιοσύνη εάν ξανακλείσουν οι δρόμοι.

Στο Σύνταγμα τα τρακτέρ

Η κλιμάκωση των μπλόκων μπορεί να οδηγήσει σε πολύωρες διακοπές της κυκλοφορίας αλλά και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τρακτέρ στο Σύνταγμα όπως δηλώνουν αγροτοσυνδικαλιστές. Υπήρξαν αρκετές ενστάσεις στα σκληρά μπλόκα ότι θα έπρεπε να πάνε στη συνάντηση γιατί ήδη τα τρακτέρ είναι στους δρόμους 45 ημέρες. Η πλειοψηφία ήταν αρνητική. Δεν αποκλείουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό αλλά τις επόμενες μέρες. Εάν αρνηθεί να τους δει το αδιέξοδο θα γίνει πιεστικό. Θα είναι πλήγμα αν φύγουν τραυματισμένοι οι αγρότες.

Κακή αρχή

Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε χθες Δευτέρα. Οι διαπραγματεύσεις για τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό δεν ήταν και ο καλύτερος οιωνός. Κράτησαν κάποια 24ωρα και κολλούσαν σε θέματα που άλλα ήταν σοβαρά και άλλα προσχηματικά. Τα «σκληρά» μπλόκα (ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ κλπ) απέκλεισαν εκπροσώπους από τα Πράσινα Φανάρια (δηλαδή γαλάζια στην πλειοψηφία τους) που ήθελαν από πολύ νωρίτερα τον διάλογο. Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να συναντηθεί μαζί τους στις 3μμ σήμερα μαζί με εκπροσώπους από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Κεντρική Ελλάδα.

Το υπουργικό τραπέζι!

Οι «σκληροί» ζήτησαν δύο συναντήσεις μια με 25 αγρότες και μια δεύτερη με 11 κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Η κυβέρνηση επέμεινε για μια συνάντηση με 20 άτομα συνολικά. Το Μαξίμου επικαλέστηκε και τον περιορισμένο χώρο του υπουργικού τραπεζιού. «Πώς χωράει το υπουργικό συμβούλιο που είναι πάνω από 60 άτομα» έλεγαν οι αγροτοσυνδικαλιστές. «Ας στέκονται κάποιοι όρθιοι πίσω». Οι κυβερνητικοί παράγοντες απαντούσαν ότι στο υπουργικό δεν συμμετέχουν οι υφυπουργοί, ότι όρθιοι υπήρχε περίπτωση να σταθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακοί παράγοντες κλπ. Η τελευταία αντιπρόταση του Τσιάρα ήταν να δεχθούν οι αγρότες να προσέλθουν 25 και να το εισηγηθεί στον πρωθυπουργό. Και νέα άρνηση εισέπραξε οπότε μειώθηκαν στο ελάχιστο και οι επικοινωνιακές.

Face control

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο. Ενδιαφέροντες και οι διάλογοι που έγιναν και τους οποίους επιβεβαίωσα και από τις δύο πλευρές. Το Μαξίμου έκανε κοντρόλ στα ονόματα που δίνονταν από τα μπλόκα για τις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο όρος που μπήκε ήταν να μην έχουν παραβατικό παρελθόν. Μεγάλη μάχη δόθηκε για τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργο Τερζάκη που έσπασε με την γκλίτσα το παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος. «Εάν ήσουν εσύ ο πρωθυπουργός θα τον δεχόσουν στο Μαξίμου;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μιλώντας με τον Σωκράτη Αλειφτήρα. Σε βάρος του Τερζάκη ασκήθηκε ποινική δίωξη. «Υπάρχουν κι άλλοι αγρότες που έχουν δικογραφίες» επέμεινε ο αγροτοσυνδικαλιστής. «Άλλο η δικογραφία για παρεμπόδιση κυκλοφορίας και απλό να σπας το παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος» ανταπάντησε ο Τσιάρας.

Ο Ανεστίδης

Στην αρχή ο υπουργός έθεσε θέμα και για τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη. Με εισαγγελική διάταξη δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία για αναντιστοιχία αγροτεμαχίων με ΑΤΑΚ και ελέγχονται οι επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ που πήρε στο διάστημα 2019-2024. «Ελέγχεται δεν διώκεται» επέμειναν οι αγροτοσυνδικαλιστές. «Άντε να βάλουμε νερό στο κρασί μας, ας το δεχθούμε αυτό» απάντησε ο υπουργός.

Ύποπτα ΑΦΜ

Κι άλλα λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι που γίνονταν για αγροτοσυνδικαλιστές που ήταν στην αρχική λίστα. Βρέθηκαν κάποιοι με ύποπτα ή πολλαπλά ΑΦΜ και πάει λέγοντας. Θα σας το ξαναπώ και σήμερα. Τα μεγάλα προβλήματα θα προκύψουν μετά τα μπλόκα, όταν θα πεταχτούν ή θα βγουν από μόνοι τους από τις λίστες του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτοκτηνοτρόφοι που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από λίγες χιλιάδες ευρώ μέχρι τα ποσά των μεγάλων ακρίδων.

Επιβεβαίωση της στήλης

Σας το έγραψα χθες και στον τίτλο της στήλης ότι προς παραίτηση οδεύει η Μαρία Καρυστιανού από την θέση της προέδρου του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Οι εξελίξεις το επιβεβαιώνουν πλήρως. Την περασμένη Παρασκευή συντάχθηκε e-mail πέντε μελών του ΔΣ και το Σάββατο της εστάλη. Με σκληρή γλώσσα και θέτοντας και θέματα ηθικής τάξης για τα οικονομικά (πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι σοβαρά) της ζήτησαν την παραίτηση της. Χθες η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν της ζητήθηκε επίσημα η παραίτηση (ΑΝΤ1) στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι πήρε το e-mail αλλά δεν είναι το ΔΣ αρμόδιο να ζητήσει την παραίτηση της και πρέπει να γίνει συνέλευση.

Ξήλωμα;

Άλλες πηγές με τις οποίες μου ανέφεραν ότι η συνέλευση ψηφίζει τα μέλη του ΔΣ και μετά αυτά σε μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο. Αυτό που φαίνεται ότι θα γίνει είναι ότι εντός των ημερών θα συγκληθεί το ΔΣ και ή θα αποδεχθεί την οικειοθελή παραίτηση της ή θα συγκαλέσει συνεδρίαση με θέμα την ανασύνθεση του προεδρείου οπότε θα ψηφίσουν και για νέο ή νέα πρόεδρο. Η Μαρία Καρυστιανού θα παραμείνει απλό μέλος του ΔΣ και με αυτήν την ιδιότητα θα συμμετέχει και στις δραστηριότητες του συλλόγου. Δεν γνωρίζω αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν με αυτό τον τρόπο. Σας παρουσίασα όμως όλες τις απόψεις.

«Μας χρησιμοποιεί»

«Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών» δήλωσαν τα πέντε μέλη του ΔΣ, ο Παύλος Ασλανίδης, αντιπρόεδρος η Ελένη Βασάρα, γραμματέας, η Μιρέλα Ρούτσι, ταμίας, και τα μέλη Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» τόνισαν. «Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα».

Θλιβερό

Αυτός ο πόλεμος μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών σίγουρα είναι κάτι θλιβερό. Ειδικά τώρα που γίνεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της μοιραίας αμαξοστοιχίας και τον Μάρτιο αρχίζει η μεγάλη δίκη. Χωρίς την ιδιότητα της προέδρου του συλλόγου των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού χάνει προνόμια όπως να προσκαλείται να μιλήσει εκπροσωπώντας τον σύλλογο. Αυτός ο ρόλος θα εμπλέκεται με της πολιτικού. Και να μην μιλάει για το κόμμα, ο συνειρμός θα είναι αναπόφευκτος. Οι προκλήσεις είναι μπροστά.

Την πάτησαν!

Με δύο συνεντεύξεις της η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι αποκλείονται από το κόμμα της που θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, ο Φαραντούρης, ο Κασσελάκης και «όποιος έχει ήδη πολιτευθεί, εκλεγεί ή αναλάβει κομματική θέση». Βιάστηκαν και την πάτησαν. Προδόθηκαν ότι φλερτάρουν με το κόμμα Καρυστιανού. Κάποιοι εκ των υστέρων δηλώνουν ότι ουδέποτε μίλησαν μαζί της και διαψεύδουν τα σενάρια συνεργασίας όταν επί εβδομάδες το άφηναν να συζητείται.

Ψηλά ο πήχης

Πολύ ψηλά βάζει τον πήχη η Μαρία Καρυστιανού. Δεν μπορεί να διεκδικείς διψήφια ποσοστά με τον άγνωστο X στα ψηφοδέλτια. Ούτε υπάρχουν – δυστυχώς – τόσα πολλά φρέσκα πρόσωπα που θα ήθελαν να ασχοληθούν με την πολιτική. Θα το γράψω και αυτό. Κάποιοι που την γνωρίζουν δεν αποκλείουν στο τέλος να μην κάνει κόμμα. Λέτε;