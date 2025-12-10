Το τελεσίγραφο της κυβέρνησης και η κλιμάκωση των μπλόκων, οδηγεί σε τροχιά σύγκρουσης. Εάν δεν αρχίσει γρήγορα ο διάλογος κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες. Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Διμοιρίες των ΜΑΤ έφτασαν τη νύχτα στον Βόλο προκειμένου να εμποδίσουν το κλείσιμο του λιμανιού που προαναγγέλθηκε από τους αγρότες για σήμερα. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν και στην Κρήτη από την Αθήνα για να ενισχύσουν τις υπάρχουσες. Οι εικόνες με τους κτηνοτρόφους να παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου του Ηρακλείου αφού έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, δημιούργησαν αρνητική εικόνα για μια κυβέρνηση που έχει δόγμα της το «νόμος και τάξη».

Plan b

Η αστυνομία ρίχνει τις δυνάμεις της σε όλα τα σκληρά μπλόκα. Η κόκκινη γραμμή για να μην κλείσουν λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία δεν τηρήθηκε. Μπαίνει σε εφαρμογή το plan b. Στην Κρήτη από τους 200 που ταυτοποιήθηκαν για τα έκτροπα στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων, αρκετοί έχουν ποινικό μητρώο. Οι 25 κατηγορούνται για βαριά ποινικά αδικήματα – κάποιοι και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αν αποδειχθεί ότι οργανωμένα παρακώλυαν τις δημόσιες συγκοινωνίες, προχώρησαν σε καταστροφή δημόσιας περιουσίας κλπ. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν συλληφθεί μόνο δύο. Δεν είναι μόνο ότι κρύφτηκαν στα βουνά. Ούτε η Αστυνομία τους πήρε στο άγριο κυνήγι για να μη ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Αφήνει τις συλλήψεις για αργότερα.

Απέναντι στα μπλόκα

Διχασμένη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Δημήτρης Καιρίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Στράτος Σιμόπουλος και άλλοι καταγγέλλουν εκβιασμό των αγροτών και δέχονται την επίθεση της αντιπολίτευσης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν ακούει και τα καλύτερα. Δέχεται εσωκομματικά βέλη γιατί δεν εφάρμοσε αυστηρή τακτική εξ αρχής. Εκείνος ακολουθεί τα δικά του επιχειρησιακά σχέδιο και ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος.

Φάουλ!

Η οργή και η απόγνωση των αγροτών έχει ξεχειλίσει. Και λεφτά όταν δίνει η κυβέρνηση πάλι προκαλεί αντιδράσεις. Πέντε βουλευτές της ΝΔ, η Φωτεινή Αραμπατζή, ο Θόδωρος Καράογλου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Γιάννης Πασχαλίδης και ο Γιώργος Ιωάννης σε ερώτηση τους καταγγέλουν το οξύμωρο ότι ενώ στις 30/10/2025 με απόφαση της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων αγρότες κρίθηκαν οριστικά δικαιούχοι της αποζημίωσης του Μέτρο 23 που πληρώθηκε την Δευτέρα, τελικά, αποκλείστηκαν από τις πληρωμές.

Τα χλωρά και τα ξερά

Το μέτρο 23 είναι εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024. Το ερώτημα είναι τι άλλαξε μέσα σε ενάμισυ μήνα και δικαιούχοι βρέθηκαν εκτός. Αν δήλωναν ανύπαρκτες εκτάσεις καλώς έκαναν και τοὺς έκοψαν. Αλλά αυτό δεν το ήξεραν στα τέλη Οκτώβρη; Οι αγρότες έχασαν την υπομονή τους. Με μεγάλες καθυστερήσεις έγιναν οι πληρωμές. Από τα 363 εκατ. ευρώ της βασικής ενίσχυσης τα 100 τα παρακράτησε ο ΕΛΓΑ και κόπηκαν αγρότες και από το Μέτρο 23.

Μασάζ

Σήμερα στις 6μμ στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας καλεί τους βουλευτές της ΝΔ να συζητήσουν για τα αγροτικά μπλόκα και την κυβερνητική πολιτική. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Οι βουλευτές των αγροτικών περιφερειών βρίσκονται στα δύο στενά. Πλησιάζουν και οι γιορτές. Ξορκίζουν το ενδεχόμενο να βρεθούν στους ψηφοφόρους τους με τα τρακτέρ στους δρόμους. Από την άλλη είναι οι βουλευτές των αστικών κέντρων που γίνονται αποδέκτες των διαμαρτυριών για την ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι ταξιδεύουν, τις ακυρώσεις σε εσωτερικούς προορισμούς κλπ.

Ραντεβού!

Ο πρωθυπουργός εδώ και μέρες καλεί τους αγρότες σε συντεταγμένο διάλογο. Έκκληση έκαναν και οι Χατζηδάκης, Τσιάρας, Μαρινάκης κα. Οι αγρότες , αρνούνται και το αδιέξοδο κορυφώνεται. Το Σάββατο πιθανόν να συγκροτήσουν το συντονιστικό όργανο που θα έρθει στην Αθήνα για τις συνομιλίες με την κυβέρνηση. Για το ρεύμα και τα καύσιμα εξετάζονται διευκολύνσεις αλλά δεν έχουν καταλήξει οι αρμόδιοι υπουργοί γιατί υπάρχει και το δημοσιονομικό κόστος. Μόνο στις αποζημιώσεις, πάντως, δεν θα αρκεστούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι.

Η Κίμπερλι

Όπως πάντα λαμπερή η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε στο φιλανθρωπικό δείπνο της «Ελπίδας» στο four seasons στην Βουλιαγμένη. Ήταν το τιμώμενο πρόσωπο. Οικοδέσποινα ήταν η εγγονή της Μαριάνας Βαρδινογιάννη, η Χριστιάννα Γουλανδρή. Η πρέσβειρα ήρθε συνοδευόμενη από τον στυλίστα της Φάνσι Τζέιμς. Κολλητοί της φίλοι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγος του Αλεξάνδρα Νίκα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι Ο Αργυρός τραγούδησε για την Ελπίδα. Πλήθος επιχειρηματιών έδωσαν το «παρών».

Delete

Βαρύ είναι το κλίμα στη ΝΔ μετά και την τελευταία ομιλία Καραμανλή στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας Δημοκρατία. Άφησε αιχμές για τις «προσχηματικές εξεταστικές επιτροπές», για την εξέλιξη του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. «Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, την σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους» δήλωσε. Προσωπικά έχω δύο ερωτήματα. Επί της δικής του πρωθυπουργίας έγιναν αρκετές εξεταστικές. Θυμάται κανείς καμία; Εκείνες δεν ήταν προσχηματικές; Επίσης απέφυγε να αναφερθεί στην υπόθεση της Novartis με πρωταγωνιστή τον πρώην καραμανλικό υπουργό Δικαιοσύνης του Τσίπρα, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, που κρέμασε στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους τον σημερινό φίλο του Αντώνη Σαμαρά που καθόταν στην πρώτη σειρά, κοντά στην πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου – επίσης εκλεκτή του Τσίπρα- και τον Ευάγγελο Βενιζέλο που μίλησαν μαζί για την κρίση της Δημοκρατίας.

Χάσμα

«Ουδέν σχόλιον» ήταν η αντίδραση του Μαξίμου για τον Καραμανλή. Απέφυγε να δώσει συνέχεια μετά το καρφί «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» που πέταξε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παύλος Μαρινάκης θυμίζοντας τις αγροτικές αποζημιώσεις που μοίραζε το 2009 ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης και μετά μας τις πήραν πιέσω οι Βρυξέλλες. Γενικά είναι καλή η κριτική αλλά χωρίς αυτοκριτική και με μονομερείς αναλύσεις,το μόνο που πετυχαίνει είναι πλήγμα στη ΝΔ. Οι αποστάσεις Καραμανλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πλέον αγεφύρωτες.

«Μπορεί να μας την κόψουν;»

Οχτώ χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα και 7 από την ανελέητη φωτιά στο Μάτι που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες άτομα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης νομοθέτησε εθνική σύνταξη 1.700 ευρώ (ακατάσχετη) για τους συγγενείς των θυμάτων και τους επιζώντες εγκαυματίες. Ήταν στα θεωρεία της βουλής μακριά από τις κάμερες οι Κάλλι Αναγνώστου και Βαρβάρα Βουκάκη-Φύτρου απο το Μάτι και οι Αναστάσιος Μπερέτας και Βασιλική Ανδρίτσου από Μάνδρα. Στο εντευκτήριο συνάντησαν τον Πιερρακάκη. Τον αγκάλιαζαν. «Αν έρθει άλλος υπουργός θα την καταργήσει την σύνταξη;» τον ρωτούσαν. Εκείνος απάντησε ότι κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μια δικαίωση για δύο τραγωδίες που ήρθε έστω κι αργά.