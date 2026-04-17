Τα σενάρια των πρόωρων εκλογών βρίσκονται μονίμως πλέον στην πολιτική ατζέντα της όξυνσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βιάζεται να γίνουν. Παίζει μόνος μπάλα μετά το συνέδριο και ένας εκλογικός αιφνιδιασμός πιθανόν να μην αφήσει πολλά περιθώρια στον Τσίπρα να κάνει κινήσεις ματ. Εάν όμως το ΠΑΣΟΚ καταγράψει αρκετά χαμηλές, σε σχέση με τη ΝΔ, πτήσεις, θα ξαναπάρουν θέσεις μάχης οι δελφίνοι (Δούκας, Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης) που ανέβασαν ψηλά τον πήχη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, νίκη έστω και με μια ψήφο διαφορά.

«Σφιγμένος»

«Είχα την εντύπωση ότι όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές» τόνισε. Έθεσε εν ολίγοις το μείζον θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας καθώς κανένα κόμμα δεν μοιάζει ρεαλιστικό να βγάλει αυτοδυναμία.

Αγκάθι!

Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα μετά την δέσμευση του στο συνέδριο να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ. Θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη; Αν γίνει το μέγα θαύμα και βγει πρώτο κόμμα θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, την Καρυστιανού, την Κωνσταντοπούλου; Κι αυτό δεν είναι ερώτημα της επόμενης μέρας. Είναι επιτακτικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα για να ξέρει και ο κόσμος τι ψηφίζει.

Το άγχος της δεύτερης θέσης

Η δεύτερη θέση στις εκλογές είναι ένα ακόμη στοίχημα που θα παίξουν ΠΑΣΟΚ (με περισσότερες πιθανότητες), κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού. Ο Μητσοτάκης έδειξε ότι θεωρεί αντίπαλο του το ΠΑΣΟΚ, το μόνο κόμμα που αυτήν την στιγμή θεωρεί κατά κάποιο τρόπο πιο σοβαρό, με μακρά κυβερνητική εμπειρία που συσσωρεύτηκε και από την συνεργασία στην διακυβέρνηση της χώρας Σαμαρά – Βενιζέλου (2012- 2014). Για τον Τσίπρα θα είναι αποτυχία να μην βγει το κόμμα του δεύτερο και δει την πλάτη του ΠΑΣΟΚ ή ακόμη και της Καρυστιανού. Όσο για το κόμμα της Καρυστιανού το βέβαιο είναι ότι δεν θα ήθελε να έχει την τύχη του κόμματος του Αβραμόπουλου, που ξεκίνησε από ισχυρά διψήφια (στις δημοσκοπήσεις) και κατέληξε σε μονοψήφια χωρίς τελικά να δοκιμαστεί σε εκλογές.

Οκτώβρης ή 2027;

«Μην ανησυχείτε, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας» δήλωσε ο πρωθυπουργός στέλνοντας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Στις τελευταίες 2-3 δημόσιες παρεμβάσεις του έχει αποφύγει να μιλήσει για εκλογές την Άνοιξη του 2027, ή ότι ο Απρίλιος είναι καλός μήνας κλπ. Το θέμα είναι ότι συζητείται ευρέως και μέσα στη ΝΔ το θέμα των πρόωρων εκλογών. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε (Action24) ότι και να γίνουν μετά την ΔΕΘ, γύρω στον Οκτώβριο, δεν θα θεωρούνταν πρόωρες, η κυβέρνηση θα έχει κλείσει πάνω από τρία χρόνια.

«Θα αντέξει;»

Υπουργός με τον οποίο συζητούσαμε το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών αναρωτήθηκε «εάν η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι το 2027, έτσι που βρίσκεται σε συνεχή περιδίνηση». Για να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές τον Οκτώβριο πρέπει να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, να πάει πολύ καλά ο τουρισμός το καλοκαίρι, να μην ανάψουν καταστροφικές φωτιές, να μπορεί να παρουσιάσει ένα πλούσιο καλάθι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο. Αν το κλίμα είναι βαρύ γιατί ήρθαν κι άλλες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ ή και άλλων σκανδάλων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ακρίβεια βάλει φρένο στις διακοπές και οι αγρότες στους δρόμους, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε εκλογές με το ρίσκο η ΝΔ να μην μπορέσει να πιάσει ούτε το 25% για να πάρει το μπόνους των επιπλέον εδρών. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τον Ιούλιο θα δείξουν τον δρόμο…

Εμφάνιση Καρυστιανού

16 μέρες από την αναγγελία του κόμματος της (1/4), ανήμερα των γενεθλίων της κόρης της Μάρθης, την οποία έχασε στην εθνική τραγωδία των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού έκανε πολιτική εμφάνιση με τηλεοπτικό μήνυμα για το κράτος δικαίου. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και Τσίπρα αναφορικά με τα Τέμπη. «Από το Κράτος ΜΑΦΙΑΣ στην ΕΛΠΙΔΑ για το Κράτος ΔΙΚΑΙΟΥ!» είναι το σύνθημα της. Όπως σας είχε ενημερώσει η στήλη βρήκε δικό της χώρο στο Κολωνάκι. Πριν την φιλοξενούσε η δικηγόρος της Μαρία Γρατσία. Θα το χρησιμοποιεί ως ιατρείο και ως πολιτικό γραφείο. Θα συνεχίσει να εξετάζει παιδιά και στο ιατρείο της στην Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή θα αποφασίσει και για το όνομα του κόμματος. Σύντομα θα κυκλοφορήσει δημοσκόπηση που μετράει το κόμμα της μαζί με τα άλλα, έστω κι αν είναι σε πρώιμο στάδιο ακόμη.

Η συγνώμη Λαζαρίδη

Με γραπτή δήλωση του, αυτή τη φορά που όμως δεν τον βοήθησε να αποφύγει τα λάθη, ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε συγνώμη γιατί μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εκφράστηκε τις προηγούμενες ημέρες, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος του, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκει από μικρό παιδί, όπως παραδέχθηκε. Προφανώς αναφερόταν στις απαντήσεις που έδινε ότι τον προσέλαβαν γιατί είναι ωραίος, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες κλπ. Για την πρόσληψη του ως ειδικού συμβούλου που απαιτεί πτυχίο, διδακτορικό ή μεταπτυχιακό κλπ. ΑΕΙ, ενώ εκείνος είχε «βεβαίωση σπουδών» από ιδιωτικό κολλέγιο που μάλιστα έκλεισε, υποστήριξε ότι δεν το ζήτησε ο ίδιος, το έκαναν από μόνες τους οι υπηρεσίες. Προσφέρθηκε όμως να επιστρέψει «τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εκείνον ποσών»

Οι μισθοί του

Έψαξα και βρήκα το μισθολόγιο του δημόσιου της επίμαχης περιόδου και το παρουσιάσαμε στο LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega. Ιδού, λοιπόν:

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

2007

6 μήνες στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου

2013

2 μήνες στην ΓΓ Ισότητας Βάσω Κόλλια

ΜΙΣΘΟΙ

Έπαιρνε μικτά το μήνα 1.288€ ως επιστημονικός σύμβουλος.

Έπρεπε να λάβει 1.082€ ως ειδικός συνεργάτης.

Προκύπτει μια διαφορά σε 206 € μικτά και 150 € καθαρά στον μισθό.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΩΝ

1648€ μικτά

Με τους τόκους 1900 – 2000€.

Δεν είναι μεγάλο το ποσόν, η διαχείριση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης ήταν λάθος.

Λαϊκή δυσαρέσκεια

Αν αναγνώριζε από την πρώτη στιγμή το λάθος, ζητούσε συγνώμη και επέστρεφε τα λεφτά, ίσως το θέμα να μην προκαλούσε αυτήν την θύελλα αντιδράσεων. Όλα όσα δίνουν την εικόνα ενός ωχαδελφισμού ημετέρων κάνουν ακόμη πιο εκρηκτικό το κλίμα. Το 2013 που προσλήφθηκε στο γραφείο του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθήθηκαν οι όροι που προβλέπονταν δεν συνεχίστηκαν οι παρατυπίες. Ο πρωθυπουργός έχει ενοχληθεί πολύ με τον υφυπουργό και αν δεν έδινε την εικόνα ότι σέρνεται από την αντιπολίτευση, θα τον είχε αποπέμψει, όπως σχολίασε στη στήλη κορυφαίος υπουργός. Η περίπτωση Λαζαρίδη χτύπησε το υπογάστριο του Έλληνα που μάτωσε να σπουδάσει το παιδί του αλλά είναι άνεργο ενώ έχει τα προσόντα.