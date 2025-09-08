Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει! Πολλές πιστολιές πέφτουν στο γαλάζιο στρατόπεδο με αφορμή τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις και πολλά σενάρια βάζουν εκτός κάδρου της επόμενης κυβέρνησης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκείνος όμως πέρασε στην αντεπίθεση. «Θα αστειεύεστε» απάντησε στην ερώτηση για τα σενάρια αλλαγής εν κινήσει με δρομολόγηση του διαδόχου του. Το έκανε ο Κώστας Σημίτης το 2003, όταν έδωσε το δαχτυλίδι στον Γιώργο Παπανδρέου, πριν ηττηθεί το ΠΑΣΟΚ με 10 μονάδες διαφορά, από την ΝΔ και τον Κώστα Καραμανλή.

Και στο βάθος Δένδιας

Οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Η σημερινή ΝΔ παραμένει πρώτη δύναμη, δεν την απειλεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, μόνο ο κακός της εαυτός. Τα σενάρια που ακούγονται είναι για αλλαγή εν κινήσει με τον Νίκο Δένδια να αναλαμβάνει πριν τις εκλογές – εάν το κλίμα για τη ΝΔ είναι πολύ βαρύ – ή μετά γιατί θα έχει βγει πρώτη αλλά με μικρό ποσοστό και θα πρέπει να συγκυβερνήσει με άλλα κόμματα που δεν θα θέλουν τον Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Όλα αυτά ήταν αντικείμενο συζήτησης και στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε να βάλει φρένο, στέλνοντας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Πολιτική κουζίνα

«Εγώ καταλαβαίνω, γιατί στην πολιτική κουζίνα, μπορεί να κουβεντιάζονται διάφορα» δήλωσε στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ΔΕΘ. «Καταλαβαίνω επίσης γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα για δικούς τους λόγους – που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση – θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι». «Αλλά πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις – με κάποια φθορά το αναγνωρίζω – με παραπάνω από 10 μονάδες από τον δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιοδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση;» αναρωτήθηκε.

«Ευφάνταστα σενάρια»

«Ας είμαστε λίγο σοβαροί και ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας» τόνισε. «Και ας αφήσουμε αυτούς που διακινούν αυτά τα ευφάνταστα σενάρια στην δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο.

Ανηφόρα

Το στοίχημα είναι αν θα καταφέρει να το γυρίσει. Οι περισσότεροι απαντούν όχι». Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Εάν η ΝΔ δεν πάρει τα πάνω της και συνεχίζει να κινείται γύρω στο 24-25 %, (πρόθεση ψήφου) κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις εσωκομματικές εξελίξεις. Οι βουλευτές που κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν φτάνουν τους 50. Δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Μπορεί μπροστά στον Μητσοτάκη να γκρινιάζουν γιατί η κυβέρνηση δεν παρουσιάζει το καλό έργο που κάνει, αλλά στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους τα σενάρια Δένδια είναι στην ημερήσια διάταξη.

Ταραχή!

«Και νιώθω νιώθω, νιώθω, νιώθω/

Ταραχή στην καρδιά μου να φέρνει

ταραχή/ να με παρασέρνει/

ταραχή η μορφή της / Θεέ μου με απειλεί».

Αυτό το τραγούδι του Λε Πα θυμήθηκα την Παρασκευή το βράδυ στη Θεσσαλονίκη όταν έτρωγα σε ένα εστιατόριο και έφτασε η πληροφορία ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κάνει το τραπέζι «σε 34 βουλευτές». Τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν και μετά τα μεσάνυχτα. Και τα δικά μου sms αναζητώντας τι έγινε πραγματικά.

«Μα, όλοι είμαστε δελφίνοι;»

Έμαθα λοιπόν ότι το οικονομικό επιτελείο – Πιερρακάκης, Παπαθανάσης, Πετραλιάς, Κώτσηρας – και όχι μόνο ο υπουργός, έκανε το τραπέζι στους βουλευτές βόρειας Ελλάδας στο μεζεδοπωλείο «Ο κήπος του Θερμαϊκού» στον Λευκό Πύργο. «Μα, όλοι είμαστε δελφίνοι;» αναρωτήθηκε ένας εξ αυτών. Ύποπτοι οι καιροί πολλοί ψάχνονται. Αυτά τα τραπέζια οι περισσότεροι τα βλέπουν ως ζυμώσεις για την επόμενη μέρα. Οι πηγές μου, μου είπαν ότι η μάζωξη ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού και έγινε για ευνόητους εσωκομματικούς λόγους.

Ψηλά οι μετοχές

Παρεμπιπτόντως Πιερρακάκης – Πετραλιάς έχουν ανεβασμένες τις μετοχές στο χρηματιστήριο του Μαξίμου γιατί δικό τους έργο ήταν η «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε στη χώρα από την μεταπολίτευση» όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός. Ο Πιέρ με το οικονομικό επιτελείο έκανε το τραπέζι και στους συντάκτες του οικονομικού ρεπορτάζ που πήγαν από Αθήνα στην Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ όπως και σε δημοσιογράφους από τον επαρχιακό τύπο, το Σάββατο το μεσημέρι.

Μίνι υπουργικό!

Υπουργική απόβαση έγινε στην Θεσσαλονίκη στο τριήμερο του πρωθυπουργού για την ομιλία στην ΔΕΘ και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι περισσότεροι είχαν περίπτερα στην Έκθεση, και ομιλίες σε εκδηλώσεις. Το βράδυ της Παρασκευής στις «Εφτά Θάλασσες» έτρωγαν οι υπουργοί Βασίλης Κικίλιας με την σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού και την παρέα τους. Σε άλλο τραπέζι ο Κωστής Χατζηδάκης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κα. Σε άλλο ο Κώστας Καραγκούνης. Επειδή το εστιατόριο είναι σε πεζόδρομο με άλλα εστιατόρια, πέρασαν κι άλλοι υπουργοί. Έλειπε ο Μητσοτάκης για να συγκαλέσει μίνι υπουργικό συμβούλιο….Την επόμενη μέρα έφαγαν στο ίδιο στέκι ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος με την σύζυγό του υφυπουργό Έλενα Ράπτη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με την σύζυγό του Κατερίνα.

Ο Τσίπρας με την Μπέτυ!

Οι αναγνώστες – ρεπόρτερ μου μ´ ενημέρωσαν ότι στις «Εφτά θάλασσες» έφαγε (την περασμένη Πέμπτη το βράδυ) και ο Αλέξης Τσίπρας με την σύντροφο του Μπέτυ Μπαζιάνα. Ήταν στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή. Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε «παρών» στο πολιτικό σκηνικό κάνοντας ένα βήμα ακόμη προς νέο κόμμα. Επισήμανε την ανάγκη για ένα «νέο εθνικό πατριωτισμό», για «εντιμότητα» που είναι το ζητούμενο όπως είπε. Έστειλε μήνυμα ότι θα είναι «παρών» και σε σενάρια αλλαγής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. «Απαιτούνται άμεσα αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν την ρότα του σκάφους γιατί οδηγούμαστε στα βράχια» τόνισε στον Economist.

Με μανιφέστο αλλά…

Είχε μανιφέστο ο Αλέξης Τσίπρας στο Βελλίδειο όχι όμως το πλήθος που αναμενόταν. Η στήλη ήταν εκεί. Η αίσθηση που υπήρχε ότι θα σπεύσουν πολλοί και χωρίς πρόσκληση, διαψεύστηκε. Μίλησε σε μικρή αίθουσα 200-300 ατόμων. Υπήρξε μέριμνα από τους διοργανωτές όσοι δεν θα μπορούσαν να μπουν μέσα, να ακούνε την ομιλία με μεγάφωνα που είχαν στηθεί στον χώρο του Βελλίδειου που είναι μπροστά στην είσοδο (χωράει πάνω από 1000 – 1500 άτομα). Άνοιξαν στην αρχή αλλά σε 1-2 λεπτά έκλεισαν αφού στον χώρο κυκλοφορούσαν μόνο αστυνομικοί που ήταν στον έλεγχο εισόδου και λίγοι δημοσιογράφοι. Δεν ακούστηκαν ούτε συνθήματα, ούτε έπεσαν χειροκροτήματα κατά την είσοδο του πρώην πρωθυπουργού.

«Έρχεται!»

Αρκετοί από εκείνους που έσπευσαν στο Βελλίδειο όμως περιμένουν την επιστροφή του. «Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι Τσίπρας», «έρχεται», «σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα» είπαν στη στήλη ακόμη και βουλευτές. Ήταν εκεί πάνω από 15. Αλλά η έκπληξη ήταν τα πρόσωπα από άλλα κόμματα. Πήγαν να σκουπίσουν την ομιλία Τσίπρα ο Οζκιούρ Φερχάτ από την Νέα Αριστερά, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Φώτης Αρβανίτης (Φωκίδας) και ο πολιτευτής Κώστας Πετρίδης. Ένα πέρασμα έκανε ο πρώην υφυπουργός Πέτρος Δούκας. Ο Χρήστος Τεντόμας, αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, δήμου Αθηναίων ήρθε από την Αθήνα για να ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. «Τον ξέρω από τον δήμο Αθήνας» είπε στη στήλη. «Θα σαρώσει!».

«Έρχεται»;

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την ανάρτηση αποσπασμάτων των ομιλιών του. Ως σχόλιο στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, ανήρτησε μια αναφορά που έκανε στο συνέδριο του Economist.

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο» ανέφερε. «Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» τόνισε.

Στην Α35

Στις τελευταίες θέσεις (35Α) της Aegean καθόταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στην πτήση Αθήνα – Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Από το αεροδρόμιο πήρε ταξί για να πάει στο ξενοδοχείο. Κορυφαίος υπουργός κάθονταν στην business. Λίγο μετά την απογείωση ζήτησε από τον αστυνομικό του που καθόταν στην οικονομική θέση να περάσει μπροστά κι εκείνος πήγε και και κάθεσαι πίσω. Η σύζυγος του πρωθυπουργού χαιρετούσε τους επιβάτες και κυρίως τις κυρίες που την πλησίαζαν.

Δεν επιστρέφει!

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, που παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για τις υποκλοπές, ήταν στην Θεσσαλονίκη με την σύζυγό του Θεανώ. Πολλά σενάρια κυκλοφόρησαν για ενδεχόμενη επιστροφή του. Οι πηγές της στήλης αναφέρουν ότι τέλη Ιουλίου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό (και θείο του) και συζήτησαν το ενδεχόμενο να επιστρέψει όχι στο Μαξίμου αλλά στο κόμμα, που ήθελε και εκείνος. Χθες ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου και ήταν κάθετος ότι «δεν υπάρχει θέμα» επιστροφής του. Το παρασκήνιο που υπάρχει είναι ότι οι σχέσεις τους με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι είναι πολεμικές από την υπόθεση των υποκλοπών. Ούτε φαίνεται ότι θα αποκατασταθούν.

Επαφές

Ο Δημητριάδης παρακολούθησε την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Υπήρξε μια κινητικότητα να μην καθίσει στις μπροστινές θέσεις. Το βράδυ όμως στην ταβέρνα στην Καλαμαριά όπου είχε ραντεβού με κομματικά στελέχη της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν γύρω στα 40 άτομα και συζητούσαν μέχρι τις 2-3 το πρωί. Χθες Κυριακή είχε μπαράζ ραντεβού στο «Ηλέκτρα». Αυτά!