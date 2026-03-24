Στο «face control» που δεν έγινε και επιτράπηκε να μπει στην δικαστική αίθουσα ο κόσμος που έφτασε από νωρίς και δεν δόθηκε προτεραιότητα στους δικηγόρους και τους μάρτυρες, αποδίδει η κυβέρνηση το χάος που δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα της δίκης – μαμούθ για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Κι αυτό να έφταιγε μόνο, δεν ήταν εικόνα με τους πονεμένους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους και τους δικούς τους ανθρώπους να έχουν φτάσει μέχρι τα έδρανα των δικαστών, ο ένας πάνω στον άλλον, με τους δικηγόρους να στέκονται κι αυτοί όρθιοι, αδυνατώντας να ανοίξουν ακόμη και τους φακέλους τους.

Τα παθήματα

Σε μια τραγωδία με βασανιστικά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα τρία χρόνια μετά, όφειλε η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπ,Δικαιοσύνης να μελετήσει και την τελευταία «λεπτομέρεια». Τίποτα δεν έγινε σωστά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης των τρένων όταν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία στη βιασύνη των αρχών να καλύψει τον χώρο. Λάθη μεγάλα γίνονται ακόμη και την ώρα της δικαστικής κρίσης που επιτείνουν την καχυποψία ότι κάποιοι πολιτικούς λόγους δεν θέλουν να γίνει η δίκη και αφήνουν χώρο για θεωρίες συνωμοσίας και

«Δεν θα αλλάξει η αίθουσα»

Όλες οι πλευρές, και των συγγενών των θυμάτων και των κατηγορουμένων, μιλούν για τριτοκοσμικές σκηνές και ζητούν την αλλαγή της δικαστικής αίθουσας. Ο δικηγορικός σύλλογος προειδοποιεί με αποχή των δικηγόρων από την δίκη εάν συνεχιστεί σε αυτήν την αίθουσα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε στο LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο MEGA, ότι «η αίθουσα δεν θα αλλάξει». Τα επιχειρήματα που ανέπτυξε είναι τα εξης:

Η μεγαλύτερη στην Ελλάδα

Υποστήριξε ότι είναι η μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα. Την πρότεινε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, συμφώνησε το Εφετείο Λάρισας και άρχισαν οι παρεμβάσεις υπό την καθοδήγηση της Δικαιοσύνης για τους χώρους που απαιτούνται με την γενική εποπτεία να έχει το υπ.Δικαιοσύνης που ανέλαβε και το κόστος. Πρώτα οι δικαστές όφειλαν να αναδείξουν τις ανάγκες μιας τέτοιας δίκης και το δικαίωμα των συγγενών να παρεβρίσκονται μέσα στην κυρία αίθουσα και όχι σε διπλανή για να παρακολουθούν τη δίκη. Το δικαστήριο διαθέτει τρεις αίθουσες, για 221, 150 και 76 άτομα για τους 36 κατηγορούμενους, τους 250 δικηγόρους και τους συγγενείς και το κοινό (135). Επίσης υπάρχει αίθουσα συσκέψεων των δικαστών, άλλη για τους δικηγόρους, και μια ακόμη για τους αστυνομικούς. Για τους δημοσιογράφους υπάρχει μια μικρή αίθουσα με 17 θέσεις εργασίας και ένα μεγάλο κοντέινερ με 50.

Όχι στην Αίθουσα τελετών Εφετείου

Αρκετοί επικαλέστηκαν την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών ως την πιο κατάλληλη. Ο κ.Φλωρίδης δήλωσε ότι είναι μικρότερη από της Λάρισας, έχει 400 θέσεις. Μόνο που ο χώρος είναι ενιαίος. Όχι χωρισμένος σε αίθουσες. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η Αθήνα δεν εξυπηρετεί την πλειονότητα των συγγενών των θυμάτων που ζουν στην γύρω περιοχή. Θα ήταν μεγάλη η ταλαιπωρία και το κόστος αν αναγκάζονταν να πηγαινοέρχονται στην Αθήνα όσο διαρκεί η δίκη (σημ. για τους αισιόδοξους 2-3 χρόνια για τους ρεαλιστές μπορεί και 4-5).

Συνωστισμός

Ένας ακόμη λόγος για τον μεγάλο συνωστισμό της πρώτης ημέρας της δίκης ήταν ότι παραβρέθηκαν και οι 250 δικηγόροι όπως και οι 352 μάρτυρες για την νομιμοποίηση τους. Οταν θα αρχίσει η δίκη, συνηθίζεται να παρεβρίσκονται σημαντικά λιγότεροι δικηγόροι, μάλλον δεν θα εμφανιστούν οι 36 κατηγορούμενοι (οι 3 που προσήλθαν δέχθηκαν φραστικές επιθέσεις από τους γονείς και αποχώρησαν) οπότε θα είναι κενές και οι δικές τους καρέκλες όπως μου είπαν δικαστικές πηγές. Θα γίνουν και κάποιες μικροπαρεμβάσεις για να αυξηθούν οι θέσεις στη μεγάλη αίθουσα.

«Πείραξαν» τις ασφάλειες

Ο Πάνος Ρούτσι και άλλοι κατήγγειλαν ότι αναβόσβηναν και τα φώτα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώθηκε από το Εφετείο Λάρισας ότι δεν επρόκειτο για βλάβη στα ηλεκτρολογικά, αλλά «επιβεβαιώθηκε ότι κάποιος «πείραζε» τις ασφάλειες». Δηλαδή, επιχείρησε να επιτείνει την αναστάτωση που επικρατούσε. Αν όντως συνέβη αυτό, η δίκη άρχισε σε πολύ αρνητικό κλίμα. Αν δεν επικρατήσει ψυχραιμία και μια ομαλότητα στη διεξαγωγή των συνεδριάσεων θα κρατήσει χρόνια με τον κίνδυνο να παραγραφούν πλημμελήματα. Το επόμενο κρας τεστ θα είναι την 1η Απριλίου που θα συνεδριάσει ξανά το δικαστήριο.

«Όλα τα πρώτα μέτρα τώρα»

Το 48ωρο τελεσίγραφο που έστειλε στο Ιράν ο Τραμπ – πριν ανακοινώσει την 5νθημερη εκεχειρία – θορύβησε την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο στο Μαξίμου με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Ξαναείδαν ένα- ένα τα μέτρα που κατέθεσε το οικονομικό επιτελείο για την κρίση και τα οποία θα εφαρμόζονταν σταδιακά, πρώτα η επιδότηση στην αντλία, μετά το fuel pass, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ. «Όλα τώρα» αποφάσισε ο Μητσοτάκης. Δεν ήθελε την «κολασμένη εβδομάδα» που θα ερχόταν σε περίπτωση ακραίας πολεμικής σύγκρουσης, οι πολίτες να αισθανθούν ότι η κυβέρνηση δεν είναι κοντά τους.

Αργεί η ομαλότητα

Πιερρακάκης – Πετραλιάς ενημερώθηκαν για την ανακωχή του Τραμπ πριν την συνέντευξη τύπου για την αναλυτική παρουσίαση των μέτρων. Δεν υπήρξε σκέψη αναβολής των ανακοινώσεων για τον απλούστατο λόγο ότι και σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες (τα μέτρα θα ισχύσουν το δίμηνο Απρίλιος – Μάιος) ή πολύ περισσότερο για να επανέλθει μια σχετική κανονικότητα.

Αντιφάσεις!

Κανένας δεν θα ρίσκαρε να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι η ανακωχή κατά δήλωση του Τραμπ θα ισχύσει. Οι Ιρανοί ο ένας μετά τον άλλον τον διαψεύδουν. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του είπε «απολύεσαι Τραμπ» ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής Γκαλίμπαφ τον άδειασε λέγοντας ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τις αγορές, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να χτυπάει Ιράν και Λίβανο κλπ. Χθεσινοβραδινές πληροφορίες ανέφεραν ότι όντως γίνονται διαπραγματεύσεις και τις επόμενες μέρες πιθανόν να συναντηθούν στο Πακιστάν Ιρανοί αξιωματούχοι με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Βανς και το δίδυμο Γουίτκοφ, Κούσνερ. Η πόρτα του φρενοκομείου είναι ακόμη ανοιχτή. Θα δούμε αν θα αρχίσει να κλείνει..