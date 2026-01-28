Η Μαρία Καρυστιανού έκρινε ότι δεν είναι έτοιμη ακόμη να δίνει συνεντεύξεις και αποφάσισε να ρίξει το βάρος της σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει τον έλεγχο της ενημέρωσης και δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον ότι της έκανε ερώτηση – παγίδα ή βρίσκεται σε «διατεταγμένη υπηρεσία» ένα μέσον που της ασκεί κριτική κλπ. Νέο κύκλο ενστάσεων όμως προκάλεσε η προχθεσινή ανάρτηση της ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες τι θα συζητήσουν με τον Ερντογάν και αυτοί να αποφασίσουν εάν θα του επιτρέψουν να τον δει. «Όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δημοψηφίσματα

Δηλαδή, πρότεινε δημοψήφισμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο εννοεί. Μια μορφή δημοψηφίσματος πρότεινε και για τις αμβλώσεις. Τι άλλο θα μπορούσε να εννοεί τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει «δημόσια διαβούλευση»; Εδώ παρακάμπτω το άκαιρο του θέματος που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και θα εστιάσω στο ενδιαφέρον που δείχνει η Μαρία Καρυστιανού στα «δημοψηφίσματα» γενικώς.

Όπως Ελβετία

Στην Ελβετία είναι μια συνήθης πρακτική. Ένα τελευταίο δημοψήφισμα του 2025 που θυμάμαι είναι όταν οι Ελβετοί (πλούσιοι και φτωχοί) απέρριψαν με μεγάλη πλειοψηφία (79%) την πρόταση να επιβληθεί φόρος 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (53,5 εκατ. ευρώ). Προσωπικά δεν θέλω να θυμάμαι το ελληνικότατο δημοψήφισμα του 2015 της κυβέρνησης Τσίπρα, που ευτυχώς το όχι έγινε όχι (από το ναι).

Πως θα γίνει

Αναρωτιέμαι, όμως, πώς είναι δυνατόν να γίνεται δημοψήφισμα πριν από κάθε κρίσιμη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα θέματα που θα συζητήσει με τον ομόλογο του, είτε αυτός είναι ο Ερντογάν είτε ο Τραμπ ή ακόμη ο Νετανιάχου. Και οι τρεις ηγέτες που ανέφερα είναι σημαντικοί, φανατικούς με υποστηρικτές και πολέμιους και μέσα στην Ελλάδα. Αλλά η διπλωματία έχει τους δικούς της κανόνες και συναντήσεις ηγετών πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται με δημοψηφίσματα.

Οι δημοσκοπήσεις

Περισσότερη επεξεργασία χρειάζονται οι θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού. Εμείς που θέτουμε ερωτήματα δεν την υπονομεύουμε. Να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει, προσπαθούμε. Αύριο θα μπει στη βουλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δημοσκόπηση της interview για την politic, στην ερώτηση πόσο έτοιμη είναι η Καρυστιανού να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, το 27% την έκρινε «πολύ ή αρκετά έτοιμη» και το 70%«λίγο ή καθόλου έτοιμη». Συγγνώμη αλλά το 27% δεν είναι καθόλου μικρό. Επίσης στην ερώτηση ποια είναι η γνώμη σας για την Μαρία Καρυστιανού (δηλαδή αν επηρεάστηκαν από τα όσα είπε για τις αμβλώσεις) απάντησαν:

Χειρότερη από ό,τι λίγες μέρες πριν 48%

Η ίδια 37%

Καλύτερη απ´ ότι λίγες μέρες πριν 14%

Έχει ακροατήριο

Επίσης στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ του κόμματος Καρυστιανού απάντησαν:

Πολύ πιθανό 13,8%

Αρκετά πιθανό 10,6%

Λίγο πιθανό 12,6%

Καθόλου πιθανό 61,3%

Δηλαδή, μπορεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που την βλέπουν θετικά να μην άρεσε η θέση για τις αμβλώσεις, αλλά δεν επηρεάστηκε η δυνητική ψήφος στο πρόσωπο της. Έχει ακροατήριο. Με τα Τέμπη της άνοιξαν το σπίτι τους και την καρδιά τους αρκετοί Έλληνες. Η τραγωδία ήταν σοκαριστική. Θα φανεί αν διατηρήσει την δυναμική της ή αν θα ξεφουσκώσει, όπως πολλοί πιστεύουν. Η δική μου γνώμη είναι ότι προς το παρόν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ψήφου διαμαρτυρίας με κλίση προς τα δεξιά. Δεν πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει πολύ. Θα έχει ακόλουθους είτε από εδώ είτε από εκεί. Αν συνεχίσει τα ακραία όπως περί «εθνικής προδοσίας» κλπ θα χάσει αξιοπιστία και νομίζω ότι δεν το θέλει αυτό.

Ξεφούσκωσε!

Το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ξεφούσκωσε. Ότι είχε να δώσει του το έδωσε. Το ίδιο και η Ιθάκη του. Ότι πούλησε, πούλησε. Το κόμμα του περιμένουν αυτοί που θέλουν να πάνε μαζί του. Σκέφτεται ότι δεν πάει καλά και μπορεί να δει την πλάτη της Καρυστιανού; Μπορεί να συμβεί, αλλά ο ίδιος δεν το πιστεύει και σε κάθε περίπτωση το κόμμα θα το κάνει. Δεν μπορεί να γυρίσει απλός βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να μείνει στο σπίτι του. Είναι 51 χρόνων. Επιβεβαιώνεται ο Μαραντζιδης ότι ο Τσίπρας θα χάνει μέχρι να κερδίσει.

Δύο σταθμοί

Δύο σταθμούς έχει κυρίως μπροστά του ο Τσίπρας για να αποφασίσει το χρόνο ανακήρυξης του κόμματος του, το πλαίσιο του προγραμματικού του λόγου και τον τρόπο της αντεπίθεσης του ώστε να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στην αντιπολίτευση. Ο ένας σταθμός είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου. Τι μηνύματα θα εκπέμψει. Ο δεύτερος είναι το κόμμα Καρυστιανού. Όταν ιδρυθεί, θα παρουσιάσει το ιδεολογικό και προγραμματικό του στίγμα οπότε θα φανεί και ποια κόμματα απειλεί, στα δεξιά και τα αριστερά. Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος του Ανδρουλάκη. Πρώτα θα πρέπει να αναμετρηθούν μεταξύ τους οι δύο και μετά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παραμένει πολιτικά κυρίαρχος, αν και απέχει από την αυτοδυναμία.

«Θα πάμε»

«Περιμένουμε τον Τσίπρα για να πάμε μαζί του» λένε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως καθυστερεί, όμως, το τοπίο μπερδεύεται πολύ μια με προτάσεις για ενιαίο ψηφοδέλτιο – το ερώτημα είναι ποιος θα ενωθεί με ποιον – μια με συνενώσεις με τις οποίες πιθανόν ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θα συμφωνήσει. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς ότι «όπου πάμε θα πάμε όλοι μαζί, κι ό,τι πάθουμε θα το πάθουμε όλοι μαζί». Τσίπρας – Τσακαλώτος είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη άρα πως θα ξαναβρεθούν κάτω από την ίδια ομπρέλα.

Οι «προξενητές»

Υπάρχουν και οι «προξενητές». Αυτοί πού βρίσκονται κοντά στον Τσίπρα και τους πλησιάζουν διάφοροι για να μιλήσουν στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να τους πάρει. «Μην βιάζεστε» τους απαντούν. Αυτοί που έχουν ελπίδα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν πάρει κάποιο μήνυμα. Είναι όμως και πολλοί που δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ήδη κάποιοι ετοιμάζουν αντι-τσιπρικό μέτωπο. Αν δεν δημιουργηθούν τα νέα κόμματα να δούμε ποιος παίρνει τι και ποιος πηγαίνει με ποιον, όλα είναι στον αέρα. Αυτά τα αχαρτογράφητα νερά, δείχνει ο Μητσοτάκης και ποντάρει στην πολιτική σταθερότητα που εγγυάται ο ίδιος.

Η Άννα

Το όνομα της Άννας Διαμαντοπούλου συζητιόταν για να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές στην Α Θεσσαλονίκης, στον Βόρειο Τομέα Αθήνας, στο Νότιο Τομέα κλπ. Πουθενά δεν την ήθελαν οι σύντροφοι της για να μην τους πάρει ψήφους. Τελικά η ίδια είπε ότι θα κατεβεί στον Νότιο Τομέα. Τώρα μουρμουρίζουν κάποιοι ότι δεν περίμενε τις συλλογικές αποφάσεις κλπ. Τόσοι και τόσοι άρχισαν τον προεκλογικό τους αγώνα χωρίς να ανακοινωθούν. Η Διαμαντοπούλου τους πείραξε; Η όταν τεθεί και επίσημα το θέμα των υποψηφιοτήτων θα βρεθεί κάποιος να φέρει ενστάσεις. Γι’ αυτό μην εκτίθεστε σύντροφοι!

Στην Αθηναϊκή Λέσχη

Πολλά events οικονομικού ενδιαφέροντος γίνονται στην Αθηναϊκή Λέσχη τελευταία. Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, 1:00pm σε εκδήλωση του ICC – International Chamber of Commmrce Ελλάδας, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Richard Damania, Chief Economist της World Bank!!. Οικοδεσπότης θα είναι ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και πρώην δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας που δραστηριοποιείται σε μεγάλα επενδυτικά σχήματα.