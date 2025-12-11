Δεκαπέντε χρόνια από την συνέντευξη τύπου του Επιτρόπου Όλι Ρεν την οποία έκλεισε με την φράση «kalo kouragio», στα ελληνικά, καθώς η χώρα βυθιζόταν στο τούνελ των μνημονίων. Ο 42χρονος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο ένας από τους δύο υποψήφιους για την θέση του επικεφαλής του Eurogroup. Ο άλλος είναι ο Βέλγος αν. πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών Βινσέντ φαν Πέτεγκεμ.

Νικητής

Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ήδη ο μεγάλος νικητής. Και ακόμη μεγάλη νικήτρια είναι η Ελλάδα η οποία πέτυχε το οικονομικό θαύμα: σήμερα δανείζεται με μικρότερο επιτόκιο από την Γαλλία. Το Bloomberg χαρακτήρισε απροσδιόριστο το αποτέλεσμα. Κυρίως όμως πολιτικός θα είναι ο λόγος. Εάν το Βέλγιο δεχθεί την άποψη της πλειοψηφίας και τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια διατεθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αυξάνει τις πιθανότητες εκλογής.

Εμείς και η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της ευρωζώνης είμαστε υπέρ και το Βέλγιο κατά για να μην διαταραχθούν οι διατραπεζικές συναλλαγές. Αν ο Πέτεγκεμ κάνει συμφωνία για αλλαγή στάσης πιθανόν να προπορευτεί. Στις 4:30 ώρα Βρυξελλών θα γίνει η ψηφοφορία στο Eurogroup. Εμείς θα μάθουμε ποιος θα διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου γύρω στις 6μμ ώρα δική μας.

Φθηνότερο ρεύμα

Λίγο φθηνότερο ρεύμα αλλά όχι πετρέλαιο στην αντλία ή κατώτερη τιμή στα προϊόντα, φαίνεται ότι είναι τα επικρατέστερα σενάρια μετά την εξάντληση των δημοσιονομικών περιθωρίων, στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους αγρότες» φέρεται να δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου στην οποίαν συζητήθηκαν αποκλειστικά τα θέματα των πληρωμών. Υπάρχουν κι άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που κι αυτές έχουν ανάγκη, όπως τονίστηκε στην σύσκεψη.

Δεν θα πάρουν όμως κάποια επιπλέον στήριξη διότι απλά δεν έχουν τα ίδια όπλα πίεσης στην κυβέρνηση όπως είναι τα μπλόκα.

1,2 δισεκ. ευρώ σε 10 μέρες

Από τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης για το 2025 το σύνολο των πληρωμών προς τους αγρότες είναι 3,819 δισεκ. ευρώ και μέχρι τις 10/12 πληρώθηκαν 2,624 δισεκ. ευρώ. Απομένει δηλαδή περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ το οποίο θα δοθεί σε 6 – 7 δόσεις μέχρι τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς.

Οι συνομιλίες με την ΔΕΗ βρίσκονται στο τελικό στάδιο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του newsit.gr και της στήλης. Θα γίνει πιο φθηνό το αγροτικό ρεύμα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν υποσχέσεις και για πιο φθηνό αγροτικό πετρέλαιο. Εξετάζεται όμως επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων του πετρελαίου που θα εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπτώσεων.

«Ό,τι δώσαμε, δώσαμε»

Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν στη στήλη ότι μόλις πριν ένα μήνα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυξήθηκε σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περίπου 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα λάβουν επιπλέον ένα ποσό τον Δεκέμβριο.

Επίσης, οι αγρότες θα πρέπει να ξεχάσουν το αίτημα για «εγγυημένη χαμηλή τιμή» (μορφή διατίμησης) το οποίο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας το χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικό» και δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού.

Ανησυχούν

Μεγάλη αγωνία έχουν οι βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Με την δυσαρέσκεια που υπάρχει μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην επανεκλεγούν. Έντονοι διάλογοι ακούστηκαν στη σύσκεψη του Κώστα Τσιάρα με βουλευτές, που έγινε στα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.

«Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής, όλοι οι δικοί μας είναι μέσα, τι φταίει κι επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» αναρωτήθηκε η Ζέττα Μακρή.

«Δεν βλέπω να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης» επισήμανε ο Μάκης Βορίδης.

«Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς», ανέφερε ο Χρήστος Μπουκώρος σχολιάζοντας τα περί μεταρρύθμισης και κάθαρσης του Τσιάρα.

«Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά».

Λάθος χειρισμοί

Στο στόχαστρο βρέθηκαν και κυβερνητικοί χειρισμοί στις πληρωμές.

«Θα έπρεπε να μην τραβήξουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ» δήλωσε ο Τέλης Σπάνιας. Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος του απάντησε ότι δεν θα ήταν νόμιμο. Στο επίκεντρο ήταν και η τεχνική λύση. Καταργήθηκε με το νέο σύστημα πληρωμών με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Είναι πολιτικά άστοχο που είπαμε τέλος στην τεχνική λύση» σχολίασε ο Μίλτος Χρυσομάλλης. «Τότε θα έπρεπε ο Βορίδης να έχει πάει στην Προανακριτική διότι έκανε πληρωμές με βάση αυτήν» τόνισε. «Δεν έφταιγε η τεχνική λύση αλλά ο τρόπος που εμείς την εφαρμόσαμε» τόνισε ο

Φάνης Παπάς.

Ραντεβού την άλλη εβδομάδα

Οι αγρότες δεν θέλουν ακόμη συνάντηση ούτε με τους υπουργούς, ούτε με τον πρωθυπουργό. Θέλουν να αναπτύξουν όλες τις δυνάμεις τους στους δρόμους και τα μπλόκα ώστε να καθίσουν στο τραπέζι από θέση ισχύος. Το Σάββατο στο πανελλαδικό προσκλητήριο, στη Νίκαια, αναμένεται να εκλεγεί ένα συντονιστικό όργανο.

«Απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός, συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη συνάντηση αυτή – εφόσον γίνει – ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με την ελπίδα να μην βρουν οι γιορτές τους αγρότες στα μπλόκα.

Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την πρόταση του για «ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική».

Εξήγησε μάλιστα ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή.

«Έτσι βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες» τόνισε. Προσωπικά, πάντως, δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται και αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας.

Καθαρό λόγο

Η κυβερνησιμότητα της χώρας είναι το μεγάλο ζητούμενο την επομένη των εκλογών με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις που ούτε αυτοδυναμία δείχνουν ούτε ορατές κυβερνήσεις συνεργασίας.

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι πρέπει πλέον όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που θέλουν να παίξουν έναν ρόλο στην διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, να έχουν καθαρό λόγο. Το «προοδευτικό μέτωπο» – όποιος κι αν το υποστηρίζει- δεν αρκεί να είναι όραμα ή αφήγημα.

Δεν κυβερνάς με την θεωρία.

Συνασπισμός ή Τσίπρας

Επί του πρακτέου, λοιπόν. Το σημερινό εκλογικό σύστημα δεν προβλέπει συνασπισμοί κομμάτων να κατεβαίνουν σε εκλογές και να παίρνουν το μπόνους των εδρών (αν βγουν πρώτοι). Επομένως η ομπρέλα πρέπει να είναι μία. Ένας και ο αρχηγός.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσει εάν εννοεί προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο όποιο κόμμα Τσίπρα δημιουργηθεί ή επιστροφή Τσίπρα στον κατακερματισμένο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα δύο σενάρια έχουν κινδύνους διάσπασης. Κάποια στιγμή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στο δίλημμα να πορευτεί μόνος ή να διαλυθεί και να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο πολιτικό σχήμα.

Πολάκης, Παππάς

Εγώ αυτό που κατάλαβα από την συνέντευξη του Παύλου Πολάκη (που δεν εμφανίστηκε στην ΚΟ γιατί ήταν στα μπλόκα των Χανίων όπως δικαιολογήθηκε) είναι ότι βρίσκεται σε καλή επικοινωνία με τον Νίκο Παππά τον οποίο άδειασε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τις τηλεοπτικές άδειες, παρά το γεγονός ότι προλόγισε το βιβλίο του Νίκου Παππά για το ίδιο θέμα.

Όπως υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, που δεν καλοβλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτούς τους μετράει ο Σωκράτης Φάμελλος στο «προοδευτικό κοινό ψηφοδέλτιο». Αλλά το βασικό ερώτημα είναι οι ίδιοι τι θέλουν για τον εαυτό τους.

Κι εγώ με τον Τσίπρα δεν τους βλέπω.

Για την «Ιθάκη»

Η μεγάλη εκδήλωση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από τον νέο χρόνο, όπως λένε συνεργάτες του. Νωρίτερα, όμως, στις 16/12 ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Πάτρα.

Μαθαίνω ότι το βιβλίο του μετά το μπαμ που έκανε τα πρώτα δύο 24ωρα, υποχώρησε στις πωλήσεις.

Πούλησε – και συνεχίζει να πουλάει – αρκετές χιλιάδες αντίτυπα; Ήταν ένα εκδοτικό φαινόμενο και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.

Καραμανλής – Σαμαράς

Τα 150 χρόνια της γιόρτασε η Αθηναϊκή Λέσχη και έδωσαν το «παρών» ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Τιμώμενα πρόσωπα ο Παύλος Ντε Γκρές, η Άννα Μαρία, ο Νικόλαος, η Αλεξία κα.

Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Θανάσης Πλεύρης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Λευτέρης Αυγενάκης, Θανάσης Δαβάκης κα.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τα είπαν για πολύ ώρα μεταξύ τους, μετά την βαριά κριτική που εξαπέλυσαν και οι δύο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.