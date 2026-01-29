Δύο είναι οι γραμμές στο γαλάζιο στρατόπεδο απέναντι στην Καρυστιανού και την Κωνσταντοπούλου. Συμφωνούν ότι και οι δύο κυνηγούν την αντισυστημική ψήφο, αλλά διαφωνούν ως προς το πως θα τις αντιμετωπίζουν. Η μια γραμμή λέει «θα αδιαφορούμε πλήρως στα όσα λένε, δεν θα τις κάνουμε συνομιλήτριες μας». Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν η Καρυστιανού απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ζήτησε την ατζέντα της συνάντησης με τον Ερντογάν για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θα πρέπει να πάει, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ήταν ότι ο πρωθυπουργός προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες – και στην Μαρία Καρυστιανού – αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο ώστε να διεκδικεί να είναι συνομιλήτρια του.

Στο Πειθαρχικό

Συζήτηση στην ΚΟ της ΝΔ προκάλεσε και η κίνηση για παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπουλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της βουλής, λίγο πριν πέσει η αυλαία της Εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκάλεσε «συμπληρωματικά υποκείμενα» τη ΝΔ, αλλά έχει πει και χειρότερα. Πολλοί στη ΚΟ διαφώνησαν «γιατί έτσι τροφοδοτούμε το σόου που θέλει να κάνει». Από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να βάλει στο συρτάρι το αίτημα, διότι η Εξεταστική Επιτροπή εκτελεί χρέη ανακριτικής επιτροπής. Δεν εμπλέκεται ο πρόεδρος της Βουλής. Του παραδίδεται το αίτημα για την Κωνσταντοπουλου και εκείνος το παραδίδει μαζί με τα πρακτικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Μισός μισθός

Η βαρύτερη ποινή για την Ζωή Κωνσταντοπούλου (μπαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις) είναι μισός μισθός. Γι’ αυτό και δεν έχει νόημα η «τιμωρία» της όπως τονίζουν στη στήλη βουλευτές. Θα την χρησιμοποιήσει μόνο για να επιτίθεται στη ΝΔ, αναφέρουν. Τα ίδια πρόσωπα σχολίασαν ότι δεν πάτησαν την ίδια μπανανόφλουδα για παράδειγμα η Μιλένα Αποστολάκη και η Ευαγγελία Λιακούλη που γενικώς δεν άρπαζαν το γάντι που τους πετούσε για να έρθουν σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Εξεταστική τέλος

Την ερχόμενη Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου ολοκληρώνει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της στις 16 Σεπτεμβρίου 2025. Θα δοθεί μία διορία περίπου 10 ημερών για τα πορίσματα τα οποία θα συζητηθούν στη συνέχεια στην ολομέλεια. Και γι’ αυτό το μεγάλο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις που έφεραν στην πόρτα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τιμωρήθηκε η χώρα με πρόστιμα δισεκατομμυρίων (415 εκατ. ευρώ ήταν το τελευταίο) δεν θα υπάρξει ένα πόρισμα, αλλά το κάθε κόμμα θα κάνει το δικό του ρίχνοντας ευθύνες στους άλλους. Το κεφάλαιο Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να κλείσει έως τις 20 Φεβρουαρίου, λίγες μέρες πριν από την επέτειο των Τεμπών.

Μικρό καλάθι

Αν και ξέφυγε η κατάσταση αρκετές φορές με χυδαιότητες που δεν αρμόζουν σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν ακυρώνω την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί προέκυψαν και μαρτυρίες που φώτισαν το σκάνδαλο. Η αδυναμία συνεννόησης όμως στην καταγραφή των παθογενειών που δημιούργησαν το πρόβλημα, δημιουργεί ερωτήματα για το μείζον της επόμενης μέρας, που είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Θα συγκροτηθεί η διακομματική επιτροπή την οποία πρότεινε η κυβέρνηση, αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι…

Διεύρυνση με face control

Ειλικρινά αναρωτιέμαι τι συνέδριο θα είναι αυτό του ΠΑΣΟΚ που θα πραγματοποιηθεί 27-29 Μαρτίου. Άπαντες μιλάνε για διεύρυνση, αλλά με face control με τον καθένα να έχει τα δικά του κριτήρια. Ας τα πάρουμε ένα – ένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στόχο το συνέδριο να στείλει μήνυμα αμφίπλευρης διεύρυνσης και το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Ένα πρόσωπο που θεωρείται ότι βρίσκεται στον προθάλαμο είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη. Αντιδρούν πολλοί.

Έσκασε τη βόμβα

Ο λόγος είναι ότι η Νίνα Κασιμάτη ενώ έλεγε ύμνους για τον Γιώργο Παπανδρέου – τον χαρακτήριζε ηγέτη που με την ιστορική μνήμη, την ιδεολογική δομή και αισθητική, την αποφασιστικότητα και ειλικρινή συλλογική θεώρηση μπορεί να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στον τόπο των κοινωνικών του συμμαχιών κλπ- πέρασε στην επίθεση. Το 2013, στο αιματοκύλισμα του Μαραθωνίου της Βοστώνης, εξέφρασε τη λύπη της γιατί δεν ήταν ανάμεσα στα θύματα ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτά θυμάται ο Χάρης Δούκας και δείχνει κόκκινη κάρτα.

Ο… Πινοσέτ

Τα καρφιά γυρίζουν πίσω όμως από την Χαριλάου Τρικούπη. «Δεν μπορεί κάποιοι την ίδια στιγμή να προτείνουν συνεργασία ακόμη και με τον Τσίπρα, όταν έχει αποκαλέσει Πινοσέτ τον Γιώργο Παπανδρέου. Παπανδρέου: «Εχει ξεπεράσει πια και την Θάτσερ, έχει ξεπεράσει και τον Πινοσέτ και φαίνεται τελικά ότι προκειμένου να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, είναι αδίστακτος» είχε πει ο Τσίπρας για τον τότε πρωθυπουργό του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια στη συνέχεια όχι μόνο ξέχασαν τι είχαν πει ο ένας για τον άλλον, αλλά έκαναν παρέα και στο Στρασβούργο, όπου ταξίδευαν μαζί για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Α ναι, ήταν μαζί τους και η Κασιμάτη στην επιτροπή του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά ο Φάμελλος την καρατόμησε.

Ο αλγόριθμος

Άρχισαν να βγαίνουν τα μαχαίρια και για τους όρους εκλογής των συνέδρων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει τον αλγόριθμο που εφαρμόζεται παγίως στα συνέδρια του, όπως εξήγησαν συνεργάτες του στη στήλη. Η ποσόστωση θα βγει ανάλογα με τους καταλόγους των μελών που ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί -λένε- η ποσόστωση να βγαίνει με βάση αυτούς που γράφονται τελευταία στιγμή. Ούτε να βγαίνουν τα μέλη περισσότερα από αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ! Αυτό κι αν είναι αιχμή για μαγείρεμα.

Η πράσινη Κρήτη

Με βάση αυτό το κριτήριο, όμως ευνοείται η Κρήτη και άλλες περιοχές της Ελλάδας και καθόλου η Αθήνα, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν τα πήγε καλά. Ενισχυμένη την Αθήνα όμως θέλει ο Χάρης Δούκας και σίγουρα όχι με τόσο ισχυρή εκπροσώπηση την Κρήτη. Θέλει να στηριχθεί ο αλγόριθμος σε όσους ψήφισαν στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και όχι στις ευρωεκλογές, ώστε να βγουν σωστά οι σύνεδροι, όπως τονίζουν οι συνεργάτες του.

Αναλογικά

Για τον Παύλο Γερουλάνο το σωστό είναι κάθε 10/15/20/30 μέλη να εκλέγεται ένας σύνεδρος. Το θεωρεί δημοκρατικό. Αν πάνε περισσότεροι να ψηφίσουν στην Κρήτη, ας έχει η Κρήτη ή όποιο άλλο μέρος πιο πολλούς σύνεδρους. Δεν θα ήθελε η ΝΔ να αμφισβητήσει την δημοκρατικότητα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο οποίο ποντάρει για να βγει από το τέλμα και να κάνει νέα αρχή. Όλα όμως θα συζητηθούν στα όργανα όπου θα κατατεθούν και οι τελικές προτάσεις.

Καχυποψία!

ο δια ταύτα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ καλός στα οργανωτικά και η ανησυχία που υπάρχει σε αρκετούς είναι ότι επιχειρεί να φτιάξει ένα σώμα συνέδρων κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, ώστε να έχει την πλειοψηφία και να περνάει τις αποφάσεις που θέλει, για να παραμένει αρχηγός όπως τον κατηγορούν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του. Οι σύνεδροι θα φτάσουν γύρω στους 3000. Τα 2/3 θα είναι εκλεγμένοι και το 1/3 βουλευτές, δήμαρχοι και άλλοι εξ οφίτσιο. Η μάχη των μηχανισμών άρχισε.