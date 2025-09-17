Γύρω στις δύο εβδομάδες είναι στην επικαιρότητα τα όσα φέρεται να είπε ο υφυπουργός παρά τω υφυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στον βουλευτή Γιώργο Μπουκώρο, ότι δηλαδή, δεν θα έμπαινε στην κυβέρνηση διότι τον παρακολουθούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στην συνέντευξη που έδωσε στο Κόντρα, ο βουλευτής δεν είπε όνομα αλλά ανέφερε γενικώς ότι «κυβερνητικά πρόσωπα» τον ενημέρωσαν. Το διηγήθηκε όμως σε άλλους βουλευτές της ΝΔ λέγοντας το όνομα. Μία τέτοια συζήτηση έγινε και στο εντευκτήριο της Βουλής. Επίσης, υπάρχει ένας ακόμη βουλευτής υποστήριζε ότι είχε ανάλογο διάλογο με τον Μυλωνάκη αλλά τώρα το διαψεύδει.

«Εξαφανισμένος»

Έχει δημιουργηθεί πολιτικό θέμα και ο Μπουκώρος σιωπά. Η μήνυση κατά του υφυπουργού που κατέθεσε ο εκδότης του Ντοκουμέντο Κώστας Βαξεβάνης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα φέρει και τον βουλευτή προ των ευθυνών του.

Η μήνυση θα αποσταλεί στη Βουλή γιατί αφορά μέλος υπουργικού συμβουλίου και έτσι που σέρνεται η υπόθεση είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν 30 υπογραφές της αντιπολίτευσης με το αίτημα παραπομπής του Μυλωνάκη σε Προανακριτική.

Στην αυλή του Μαξίμου

Ακόμη και αν καταψηφιστεί από την ΝΔ – αν και πάντα υπάρχει ο φόβος των διαρροών – η πολιτική εκκρεμότητα θα προκαλεί καθημερινές κόντρες με το βλέμμα στραμμένο στην αυλή του Μαξίμου. Όταν βάλλεται πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, τα βέλη φτάνουν και στον ίδιο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτό θέμα για την κυβέρνηση και έχει πολύ ανηφόρα.

Επανεξέταση!

Τι άλλο έμαθα για την 2η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι θέμα λίγων εβδομάδων να αποσταλεί στη βουλή! Μια μικρή καθυστέρηση θα έχει ακόμη γιατί αρρώστησε δικαστικός αλλά είναι στην τελική ευθεία. Δεν αποκλείεται μέσα στους βουλευτές που αναφέρονται στην δικογραφία και θα ζητηθεί η άρση ασυλίας τους, να είναι και πρόσωπα που ήταν και στην πρώτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε στο πρώτο πόρισμα της ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη ποινική αξιολόγηση. Αναζητώντας συμμέτοχους στην απιστία, ενδεχομένως να ζήτησε επανεξέταση στοιχείων κ.λ.π. Έτσι, είναι ανοιχτό βουλευτές που δεν ήταν στο κάδρο να μπουν τώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για ότι μπορεί να έρθει.

Μαζί φιλελεύθερα

Ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας προσχώρησης. Από τότε που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Λοβέρδος, οι Παροικούντες την Ιερουσαλήμ θεωρούσαν ότι είναι θέμα χρόνου να ενταχθεί στη ΝΔ. Ήρθε το αρνητικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της ΝΔ και η πίεση για δεξιά στροφή. Ο Λοβέρδος ίδρυσε δικό του κόμμα, τους Δημοκράτες, στις 7 Φεβρουαρίου του 2024 και κατέβηκε στις εκλογές για την ευρωβουλή, χωρίς να πετύχει την είσοδο. Χθες το πρωί, ακύρωσε την λειτουργία του κόμματος του στον Άρειο Πάγο, πριν πάει στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.

Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με πηγές της στήλης, μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου του 2025, Λοβέρδος και Μητσοτάκης είχαν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία, μετά από καιρό, με πρωτοβουλία του πρώτου. Τον περασμένο Ιούνιο έγινε η συνάντηση και έκλεισε η συμφωνία για την ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ και την κάθοδο του – θα κυνηγήσει τον σταυρό – στον Νότιο Τομέα της Αθήνας. Συμφωνήθηκε η ανακοίνωση της προσχώρησης να γίνει μετά την ΔΕΘ, αφού μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Στο κέντρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Ανδρέα Λοβέρδο στη ΝΔ. «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειες μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ΝΔ πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα» τόνισε ο Λοβέρδος. «Κάποιους ψηφοφόρους από το αστικό ΠΑΣΟΚ θα μας τους φέρει ο Ανδρέας» είπε στη στήλη κομματική πηγή. Υπάρχουν και αντιδράσεις – όχι σημαντικές- της δεξιάς τάσης που όποιον ή όποια προέρχεται από ΠΑΣΟΚ τον κοιτάζουν με μισό μάτι. «Κι άλλος ΠΑΣΟΚος;» λένε.

Από τα δεξιά

Στο τραπέζι είναι και το σενάριο διεύρυνσης της ΝΔ στα δεξιά. Δύο πρόσωπα έχουν συζητηθεί σύμφωνα με πηγές της στήλης. Ο Φάηλος Κρανιδιώτης ο οποίος στήριξε ανοιχτά Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές και ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Χάρης Κατσιβαρδάς. Εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ψηφίζει όλα τα νομοσχέδια της ΝΔ και τον προϋπολογισμό ενώ συμπαρατάσσεται με την ψήφο της και σε άλλα θέματα (προτάσεις μομφής, προανακριτικές κλπ).

Στα νότια και ο Παπασταύρου;

Ο Λοβέρδος κουράστηκε να διαψεύδει ότι δεν θα κατεβεί στην Αχαΐα ή στον Βόρειο Τομέα γι’ αυτό και ξεκαθαρίζεται από τώρα ότι θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα. Δεν είναι μια εύκολη εκλογική περιφέρεια. Έχει προκλήσεις (Δένδιας, Κυρανάκης, Θεοδωρικάκος, Σπανάκης, Θεοχάρης, Καραμανλή, Βούλτεψη κα). Ένα ακόμη όνομα συζητείται. Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Αν κάνει όμως το βήμα, θα επιλέξει τον Νότιο Τομέα.

Λαϊκό προσκύνημα

Την ονομαστική του γιορτή είχε ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και πέρασαν δεκάδες βουλευτές από το γραφείο του να του ευχηθούν. Όχι μόνο της ΝΔ αλλά και άλλων κομμάτων. Είναι αγαπητός. «Έχει ανοιχτές τις πόρτες σε όλους μας» λένε.